Brněnský kouč před Hradcem: Bude to hodně o psychice, o nastavení hlav

„Je to zápas, který nás může dostat na třetí místo. Když ho vyhrajeme, jsme před Hradcem. Taková je realita,“ zrekapituloval důležitost utkání brněnský trenér Pavel Šustr. Jeho tým zaostává v tabulce FNL za Hradcem o jeden bod.

Na zatím nejdůležitější utkání jara má Zbrojovka nejkratší přípravu. V sobotu vyhrála v Sokolově, její hráči si dvakrát zatrénovali a dnes jdou znovu do boje.

„Možná je i výhoda, že nad tím nemusíme přemýšlet moc dlouho,“ přiznává Šustr. Taktickou přípravu je zvyklý mít delší než jeden den, ale teď říká: „Bude to hodně o psychice, o nastavení hlav hráčů. Teď už nic nenatrénujeme. Předpokládám, že přijde hodně lidí, budou nás povzbuzovat. Jde o to, nastavit mužstvo tak, aby hráči na hřiště vběhli, rvali se o každý balon a mysleli na svůj výkon, ne na důležitost zápasu. Věřím, že se nám to podaří,“ odhadl.

Pro hru bez zábran má Šustr jednu neokoukanou zbraň. Záložník Ondřej Pachlopník je reprezentantem do 19 let, táhne juniorku Zbrojovky a na jaře nakukuje do druhé ligy.

Nebojácný středopolař naskočil do zápasu čtyřikrát, v Sokolově dokonce dostal místo v základní sestavě. Šustra, který jako nedávný trenér mládeže nemá nejmenší problém postavit mladého hráče, potěšil nejen tím, že dal hned gól.

„Ondra je ve hře s míčem výjimečný. S Krejčím mají za úkol tvořit hru, Ondra ještě víc. Měl se dostávat co nejvíc do kombinací. Na balonu je velmi silný, umí souboje jeden na jednoho, nebojí se jít do kličky, do rizika. Potvrdil to, co jsme o něm věděli,“ řekl trenér Zbrojovky o hráči, jehož potenciál vede za hranice českého fotbalu.

Prosadil se už v zimní přípravě, do zápasů zasahuje v posledních týdnech. V Brně obsadil klíčový post kreativního záložníka, na který tam trenéři hledali vhodného hráče od začátku sezony.

Unese tíhu rozhodujících bitev? „Určité v uvozovkách riziko to je,“ uznává Šustr, že začátečníka nehodil do zrovna mělké vody. „My jsme ale vsadili na Ondrovu fotbalovost. On ukázal, že oprávněně.“

Hradec se vrátil do hry

Hradec Králové už se během jara svými slabšími výsledky ze hry o baráž málem sám vyřadil, ale vzpamatoval se právě včas, aby do Brna přijel ve stále ještě výhodnější pozici. V minulém kole porazil doma České Budějovice, čímž Dynamu zatrhl předčasné postupové oslavy (Budějovice jsou první a jako vítěz druhé ligy by postoupily přímo) a zároveň Zbrojovku udržel pod sebou.

Šustr tento zápas viděl celý. „Hradec má kvalitní tým. Byla otázka času, kdy udělá kvalitní výsledek a rozjede se. Budějovice jsou ve stejném postavení jako my, taky se na ně každý chce vytáhnout. Hradec proti nim neměl co ztratit, hrál důrazně, agresivně, byl připraven, a to mu stačilo, aby zápas zvládl. Jestli ale chceme reálně pomýšlet na baráž, musíme ho porazit,“ hodnotil Šustr.

Znojmo hostí Táborsko

Na opačném pólu tabulky čeká podobně důležitý souboj zítra na Znojmo. Od 17 hodin hraje s patnáctým Táborskem, na které má pouze tříbodový náskok.

„Budeme si muset něco říci, více se semknout a poslední čtyři kola začít pracovat, abychom k záchraně udělali určitý počet bodů,“ konstatoval znojemský trenér František Šturma poté, co jeho tým o víkendu nechal body v Pardubicích. „Dnes to bylo o jednotlivcích. Někteří si přišli zahrát. O záchranu se takhle nehraje,“ mračil se.