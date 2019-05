Brněnský trenér Šustr: Čeká nás boj, válka bez šance na nápravu

„Neřešíme to. V utkání půjde hlavně o nás a věřím, že to tak pojmou i fanoušci,“ uvedl pro klubový web trenér Pavel Šustr s ohledem na středeční první utkání v Brně. „Věřím, že jich dojde hodně a že si každý uvědomí, že i on je tím prvkem, který posune náš výkon. Kdy jindy přijít na fotbal v Brně, když ne teď?“

Je pravda, že lépe Zbrojovka své příznivce ani navnadit nemohla. Druhou ligu zakončila sérií šesti výher, naposledy v sobotu zdemolovala Jihlavu na jejím hřišti 6:1.

„První poločas byl ještě vyrovnaný, ale jakmile jsme odskočili na dva góly, hráli jsme už jen my,“ okomentoval Šustr duel, v němž oba týmy před baráží šetřily své opory. „Nesmíme létat v oblacích, protože ve středu nás čeká úplně něco jiného. Boj, válka bez šance na nápravu. Bitva, kterou může rozhodnout jediný moment,“ upozorňuje Šustr.

Radost mu udělal návrat stopera Petra Pavlíka, který po zranění nastoupil na jaře poprvé a s přehledem zvládl celé utkání.