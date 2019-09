Fotbalisté Brna výhrou nad Hradcem podrželi trenéra Šustra

Ale tentokrát se Brňané rozhodli vzepřít. „Kupodivu jsem byl až prazvláštně klidný. Cítil jsem takovou pozitivní atmosféru. I fanoušci ještě zvedli hlasy. Na klucích jsem viděl, že jim to není jedno a že do toho jdou,“ ocenil kouč Pavel Šustr týmovou reakci, která mu zřejmě zachránila místo.

Do té doby dopředu jalová Zbrojovka ve finiši Hradec zmáčkla tak, že ještě stihla vykřesat vítěznou trefu na 2:1. „Ukazuje to, že je tým charakterově zdravý. Bojoval i za trenéra, to všichni víme, a šel si za tím,“ pronesl stoper Michal Šmíd, který se stal nečekaným hrdinou. Právě on v 88. minutě po rohu doklepl míč hlavou do brány, byť původně hlasatel oznamoval jako střelce jiného středního obránce Petra Pavlíka. „Na přední tyči to někdo prodloužil, myslím, že hráč od nich. Mně to přišlo přímo do kroku a to už jsem dát musel,“ podotkl Šmíd.

Pro Zbrojovku tak zařídil nejcennější výhru zatím rozkolísané druholigové sezony. Může vydřený triumf nad silným sokem znamenat bod obratu? „To ukáže až čas. Můžeme říct, že se od toho chceme odpíchnout, ale to jsou kecy, co můžeme mektat pořád dokola,“ reagoval Pavlík. „Musíme hlavně makat, jak jsme makali celý tento týden. Hrát jako jeden mančaft, jedno tělo, jeden duch, jeden za druhého. Když někdo něco zkazí, je tam dalších deset borců, kteří to můžou a musí napravit. Tohle mi předtím v zápasech chybělo.“

Tentokrát už Brňané museli zabrat, pokud chtěli, aby je dál z lavičky kočíroval Šustr. Už před týdnem se mluvilo o jeho odvolání, další krach by „přežil“ těžko. „Cítili jsme to,“ nezakrývá Pavlík. „Ale hráli jsme nejen za trenéra, ale i za sebe a za celý klub. Od majitele po uklízečku, která nám každý den pere a uklízí.“

Opět to nebyla žádná exkluzivní podívaná. Domácím v první půli vyšla přímočará akce, při níž Lukáš Magera chytře uvolnil Ondřeje Vaňka, jenž svůj nájezd na gólmana proměnil. Vzápětí Brňané trefili břevno, ale jinak měli šancí stejně jako soupeř poskrovnu. „Musíme se smířit s tím, že dokud nebudeme v totálním klidu a nebudeme hrát úplně top fotbal, budou zápasy vyrovnané a rozhodne, kdo to líp odpracuje,“ poznamenal Šustr.

V tomto ohledu tentokrát mohl být spokojený. „Jednoznačně bylo cítit, že si to kluci vzali za své a chtějí zápas zlomit za každou cenu. Pochopili, že oni jsou ti, kteří na trávníku rozhodují,“ pravil kouč.

Zbrojovka se díky tomu i přes všechny trable drží na šesté pozici v těsném závěsu za nejlepšími.