Učíme se jít tvrdě za výhrou, hlásí z Malty brněnský trenér Šustr

Zatím je to jediná „kaňka“ na zimní inovaci druholigových fotbalistů. „Podmínky máme na vysoké úrovni. Tři nebo čtyři tréninková hřiště, k tomu hlavní plocha na stadionu.

Je to krásné, vítaná změna,“ řekl k podmínkám na Maltě brněnský útočník Lukáš Magera poté, co Zbrojovka v sobotu porazila v příjemném „jarním“ počasí Táborsko 2:0 a kvalifikovala se do finále Tipsport ligy. V něm se utká od 13.30 v přímém přenosu na Nova Sport se Slovanem Bratislava.

Tréninky, zápasy, rozbory u videa a regenerace běží v programu Zbrojovky v rychlém sledu za sebou. „Jedeme naplno,“ hlásil trenér Pavel Šustr.

Co to obnáší? „Nemáme přípravné zápasy. Učíme se tvrdě hrát na výsledek. Nepřipouštíme, aby někdo něco odflákl,“ pravil Šustr.

V sobotu ve druhém poločase zápasu s Táborskem to na vlastní kůži poznal záložník Robert Bartolomeu. Na hřiště Národního stadionu šel v 61. minutě a v 75. minutě už ho Šustr nemilosrdně hnal zpět na střídačku. „Své povinnosti neplnil tak, jak bychom si představovali,“ mračil se trenér Zbrojovky. „Některé věci se učíme hrát trochu jinak. Někteří hráči to pochopili hned, někteří to chápou pomaleji. Teď si dělám obrázek o tom, kdo je schopen opravdu se porvat o každý výsledek,“ ubezpečil kouč.

Vítězství nad Táborskem ho muselo z tohoto pohledu potěšit. Brňané měli hru ve své moci, z řady šancí proměnili dvě a pohodlně zvítězili.

Do hry ještě nezasáhl Šimon Šumbera, jehož přestup z Třince anoncovala Zbrojovka v pátek. V době zápasu teprve dorazil na Maltu.