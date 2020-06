Byli jsme moc milosrdní, zlobil se brněnský kouč Machálek po remíze v Hradci

Výstavní střela z dálky v podání domácího zelenáče Dennyho Samka opět odsoudila Brňany k šestibodové ztrátě na vedoucí Pardubice. V Hradci včera za remízu 1:1 získali jen bod.



Do zápasu přitom šli povzbuzeni skvělou bilancí devíti výher z posledních deseti utkání a hlavně pomocí druhého brněnského klubu z Líšně, jenž den předtím dokázal jako vůbec první tým na jaře obrat druholigového lídra z Pardubic o body. Zbrojovka se tak po dlouhé době mohla svému hlavnímu sokovi přiblížit. „Ztrátou Pardubic jsem viděl světýlko na konci tunelu,“ poznamenal pro Českou televizi brněnský trenér Miloslav Machálek.

Po souboji v Hradci však byl rozladěný. „Byli jsme k domácím neskutečně milosrdní. Vytvořili jsme si víc než dostatek šancí, čekali jsme jen na druhý gól. Pravidlo ‚nedáš – dostaneš‘ bohužel opravdu funguje,“ kroutil hlavou nad výsledkem.

Zbrojovka, která s navrátivším se Jakubem Šuralem po zranění poprvé po koronavirové pauze nastoupila se dvěma typickými stopery, byla po celý zápas aktivnější a díky dorážce svého nejlepšího střelce Jakuba Přichystala získala v prvním poločase vedení. Soupeře v utkání pustila k jediné střele na branku, ta ale stačila na vyrovnání a Brňané už v závěru nenašli odpověď. Paradoxně právě oni v předchozích dvou venkovních utkáních v posledních minutách utkání zachránili, nyní naopak ve finiši zaváhali.

„Byli jsme dnes stoprocentně produktivní. Brno ukázalo sílu a celý zápas nás přehrávalo, přežili jsme dva krizové momenty, ale na to už se nikdo nezeptá,“ konstatoval hradecký trenér Zdenko Frťala.

Boj o první místo a s ním související přímý postup však Machálek stále nevzdává. „Ve svých rukách to nemáme. My však stále chceme vyhrát každý zápas, jedeme dál a budeme bojovat až do konce. V šesti kolech se ještě může stát hodně věcí,“ neztrácí naději kouč.

Už v neděli mohou jeho svěřenci zkusit zmírnit ztrátu doma proti Chrudimi. Zároveň budou také na dálku fandit včerejšímu soupeři, protože pardubický lídr na své půdě přivítá právě Hradec Králové.