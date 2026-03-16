Má nečeský tah na bránu, chválili hrdinu derby Vorlického. Breite se vyloučení divil

Jiří Černý
  22:02
Sice neútulný, ale do posledního místa vyprodaný stadion na Srbské viděl druhé derby v novodobé éře brněnských fotbalových celků s miliardáři v zádech. A na rozdíl od srpna i s vítězem. Tentokrát domácí Zbrojovka využila vyloučení Radima Breiteho, ovládla duel s Artisem 2:0 a přiblížila se návratu mezi prvoligovou elitu.
Fanoušci Zbrojovky chystají choreo při derby s Artisem.

10 fotografií

Devítibodový náskok na čele tabulky u Zbrojovky a naopak čtvrtá příčka Artisu před zápasem rozdaly role jasně – hosté museli tvořit hru. A v prvním poločase byli aktivnější, nebezpečnější, ale také agresivnější.

Breite, zimní posila z Olomouce, však svůj důraz neuhlídal a po druhé žluté kartě těsně před poločasovou přestávkou oslabil svůj tým. „Jestli dostanu za takový zákrok druhou žlutou kartu, tak je to pro mě… Nevím, jak to mám nazvat. Není to podle mě ani karta. Ale mrzí mě, že jsem oslabil tým. Hráli jsme do té doby dobře,“ komentoval vyloučený hráč.

Sudí Ondřej Pechanec pro jeho výskok po míči, po kterém dopadl loktem na Martina Rymarenka, pochopení vůbec neměl. Situace trápila i kouče Artisu Jiřího Chytrého.

„Když vás to stojí zápas, tak úhly pohledu budou různé. Breiťák hlavičkuje balon, hráč Zbrojovky tam byl pozdě, jde pod něj, vůbec nejde do souboje o míč. Úder loktem tam byl, to nezpochybňuji. Když to ale od faulujícího hráče není úder loktem do strany, ale faulovaný hráč je pod ním, je těžké s tím něco dělat,“ uvažoval trenér.

Na přesilovku reagoval kouč Zbrojovky Martin Svědík střídáním Lukáše Vorlického a tah záložníkem půjčeným ze Slavie Praha mu vyšel i v třetím jarním duelu.

„Plán, že tam Lukáš půjde byl už před vyloučením. Potvrdil, že se o něj můžeme opřít a že přijal roli žolíka. Charakterově je nastavený skvěle,“ nemohl vynachválit střelce Jan Baránek, asistent trenéra Zbrojovky.

Ofenzivní záložník nejprve viděl, jak chybuje Brazilec Kaká, který namazal zpětnou přihrávkou míč na nohu osamoceného Vukadina Vukadinoviče. Ten však gólovku tváří v tvář vybíhajícímu Hrdinovi zazdil a napálil míč jen před sebe do pozičně perfektně připraveného gólmana Zbrojovky.

„Malinko mi přišlo, že se toho Vukadinovič zalekl. Nedokázal se rozhodnout, co s tou situací udělat,“ rozebíral situaci Chytrý.

Pak Vorlický vymyslel velkou příležitost pro Granečného, který trefil tyčku. Následně pálil z přímého kopu z oblouku pokutového území nepřesně. Až jeho parádní průnik, který zakončil mezi nohama stopera Michala Jeřábka, odstartoval zbrojováckou párty.

„Vorlický byl rozdílový, přinesl tam kvalitu. Když na to máte počty, můžete si pomoci zajišťováním i zdvojením. Když je ale nemáte, musí to zvládnout hráči jeden na jednoho. A u gólové situace jsme to udělali blbě,“ přiznal Chytrý. „Jeho tah na bránu je nečeský,“ přikývl Baránek.

Vorlický má po třech duelech v dresu týmu, který jej pro velký fotbal vychoval, gól a asistenci. A tři výhry.

Definitivní tečku přidal ještě Martin Gjorgievski, který upravil hlavičkou po centru Jana Jurošky v 85. minutě na konečných 2:0.

Artis tak jedenáct kol před koncem stále chybí na barážových pozicích. „Obecně je naším cílem barážová pozice. Nespekuluji, kdo by tam mohl být z ligy, je to daleko. Navíc záleží na aktuálním rozpoložení. Věřím, že dnešek nás dolů nedá. Kdybychom hráli špatně a upachtěně, tak ano, ale já viděl kompaktnější výkon, který nebyl špatný,“ hodnotil porážku Chytrý.

Zbrojovka naopak vede soutěž o jedenáct bodů, přičemž má za sebou druhý zápas s dvěma ze tří nejbližších pronásledovatelů.

„Hotovo ale je, až u vás v tabulce svítí hvězdička, která označuje nedohnatelný náskok,“ prohlásil Baránek. Postup by však už měl být pro druholigového lídra pouhou formalitou.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

Zbrojovka zvládla derby, rozhodla v závěru. Breite viděl před pauzou červenou

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.