Sázení ve fotbale musíme vymýtit, zní ze 4. ligy. Klub řeší, co s mladým brankářem

Jiří Seidl
  15:04
Ve spojitosti s nynější fotbalovou kauzou týkající se úplatkářství a ovlivňování zápasů, takzvaného match fixingu, se objevilo i divizní mužstvo TJ Břidličná. Neprávem. Je to sice nynější klub brankáře Tima Kramáře, leč ten do Břidličné přišel tento měsíc na hostování ze Slezského FC Opava.

Nástup fotbalových týmů. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Břidličenský trenér Marcel Cudrák zdůraznil, že korupci a sázení na fotbalové zápasy odsuzuje. Zároveň přiznal, že neví, jak se má k mladému gólmanovi postavit.

„Je to rána pro fotbal, ale věřím, že přinese kýžený výsledek. Může to být takový odrazový můstek pro sport, aby ho dělali jen správní a féroví lidé,“ prohlásil Cudrák. „Nelíbí se mi, co se ve fotbale děje. Bojuji proti tomu. A proto mě loni v létě potěšilo setkání s panem Javůrkem (Kamil Javůrek je referentem pro etiku Fotbalové asociace České republiky). Řešili jsme tady ten match fixing.

Takže co nynější kauze říkáte?
Sázení od třetí ligy dolů včetně mládežnických soutěží bych zakázal. Musíme proti sázení tvrdě bojovat, vymýtit ho. Zažili jsme spoustu zápasů, kdy jsme si klepali na čelo a říkali si, co v tom mohlo být. A těch konspiračních teorií... Proto i pan Javůrek na těch sezeních v rámci třetích a čtvrtých lig mluvil o tom, co se děje. Už předtím jsem se ale ozýval a říkal funkcionářům: „Panebože, vy musíte mít data, jakých zápasů se to týká, vy musíte všechno vědět.

Marcel Cudrák, který trénuje divizní Břidličnou, říká, že sázení na nižší fotbalové soutěže má být zakázané.

Věříte, že zástupci fotbalové asociace v boji s korupcí a sázkami uspějí?
Ta kauza měla být venku už před dvěma roky, protože zasahuje do let 2022 a 2023. Konečně ten den nastal. Za to děkuju FAČR a podporuji pana Trundu (David Trunda, šéf Fotbalové asociace České republiky), pod ním je fotbal v dobrých rukách. Moc mu věřím. Shodou okolností jsme se nedávno sešli. Nemůžeme dovolit, aby naše děti, kurňa, byly tímhle ovlivňované. A tady narážím na kutila Tima, jak říkám Timovi Kramářovi.

K čemu jste dospěl?
Je mu osmnáct let. My jsme jeho hostování z Opavy dotáhli před třemi týdny. O víkendu za nás odchytal první utkání a naštěstí jsme vyhráli 1:0 (v Petřvaldě na Moravě), takže mu nemůžu nic vyčíst.

Ostatně je podezřelý za prohřešky z minulosti...
Ano, to mu bylo šestnáct sedmnáct let. Stalo se to, ale musíme si klást i otázku, jak se takový kluk ještě v dorosteneckém věku do toho dostal. Zda byl někým tlačený, vydíraný. Podrobnosti neznám.

For hráče už není cesty zpět. Viníkům hrozí i vězení, líčí odborník na match fixing

A ne každý mladý kluk dokáže s nátlakem bojovat, když má vidinu lehce nabytých peněz, že?
Přesně tak, takže nevím, jak se k němu postavit. Kdyby to byl dospělý hráč, tak ho jednoznačně odsuzuji, katastrofa, nazdar. To ať jsou tresty exemplární. Ale tady to nevidím tak jednoznačně. Furt se tady bavíme vlastně o dítěti, v tom to je složité.

Jenže zřejmě mu už bude málokdo věřit.
Samozřejmě, jako brankář udělá nějakou chybu a už se na něho mohu dívat přes prsty. Získat zpět důvěru bude hodně těžké. Nevím, jestli ho vrátit do Opavy...

Jde o to, abyste mu neublížil ještě více?
Ano. Za nás si už ale na jaře nezachytá. Ostatně má zastavenou činnost. Takže počkám, jak se všechno vyvine, jak policie vše vyřeší.

Vy jste hrál moravskoslezskou ligu a divizi a nakoukl jste i do druhé ligy. Snažil se vás někdo ovlivnit?
S tím jsem se nikdy nesetkal, protože jsem v týmu neměl takovou roli. Ale velká kauza byla, když jsme v říjnu 2019 hráli s Břidličnou v Krnově. To jsem dal regulérní gól, ale sudí ho kvůli ofsajdu neuznali a my prohráli 0:1. Na videu pak bylo vidět, jak výhru s domácími slaví i asistenti rozhodčího (Jiří Picmaus a David Lalík. Komise rozhodčích Moravskoslezského fotbalového svazu pak všem i hlavnímu Peteru Vrťovi pozastavila činnost).

Co říkáte tomu, že Opava a Karviná, jimiž jste v letech 2012 a 2013 prošel, jsou mezi obviněnými kluby?
Hlavní jmenovatel je pan Černaj, který má pod sebou některé hráče, dává je do klubů a asi nějakým způsobem tahal za nitky. To samozřejmě vyřeší soud. Případ Opavy je ale hrozně smutný, protože tam je fanouškovská základna.

Daniel Černaj v kraji prošel jako funkcionář několika kluby a byl stíhán i za šíření dětské pornografie. Z fotbalové asociace ale vystoupil. Znáte se?
Ne, ne, ne. Vůbec. Je to postavička, které se vyhýbám. Jen mě mrzí, že vše trvalo tak dlouho. Každopádně hodně lidí ještě nebude spát, protože si myslím, že zatím se objevila tak desetina toho všeho.

