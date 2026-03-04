Vypadnout jsme si zasloužili. Předvedli jsme špatný výkon, hlesl Priske v Boleslavi

„Předvedli jsme špatný výkon. Nestačili jsme v ofenzivě, kde jsme neměli moc šancí, a v obraně, kde jsme protivníkovi dovolili až příliš,“ pokračoval dánský kouč.
Sparta čtyřikrát v řadě postoupila do finále, loni v něm padla s olomouckou Sigmou. Tentokrát končí s výrazným předstihem.
Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále
Jste naštvaný?
Nemyslím si, že zlost je ta správná emoce. Jsem spíš zklamaný, nemám rád vztek, i když je občas správný. Jen ne teď. Jsem zklamaný, že jsme nehráli dost dobře, že nám chyběla kvalita a úroveň, na které bychom se měli pohybovat. To mě bolí. To, jak jsme se my, celý klub, prezentovali, protože to nebylo dobré.
Kam se poděly hlad a zápal z utkání s Baníkem, které bylo naopak ofenzivně velmi nabité?
To je ta velká otázka. A já na ni nemám odpověď. Nevím, kde byla chuť a vášeň bojovat o semifinále poháru, pouhé tři kroky k trofeji. Proto je pro mě náš výkon takovým zklamáním.
Vyčítáte si něco? Není to poprvé, co tým podle vašich slov nepředvedl dostatečně kvalitní výkon.
Každý den se na ten tým dívám a snažím se najít nástroje, jakými kvalitu a konzistenci ve výkonech najít. Ty propady můžou být i tím, že máme pořád nový tým, v němž je spousta nových tváří v porovnání s předešlými sezonami. Ale taková je realita a mou prací je, abychom dokázali být konzistentní. My jsme prostě tentokrát nestačili a zaslouženě prohráli. Tak jednoduché to je. Další šanci máme v neděli a uděláme všechno pro to, abychom zvítězili.
Co jste říkal na výkon útočníků?
Není to jen o nich. Individuálně jsme nebojovali na takové úrovni, jako bychom měli. Vina padá na nás všechny. A Rrahmani o poločase střídal poté, co se necítil dobře.
Může mít ofenzivní propad souvislost s tím, že kapitán Lukáš Haraslín zůstal na lavičce? Že je na něm tým příliš závislí?
Zaprvé není pochyb o tom, že je naším nejlepším hráčem. Má velkou kvalitu a je to top fotbalista. Ale taky ne vždy, třeba v Plzni se mu tolik nedařilo. A pak ho musí zastoupit jiní, máme v kádru reprezentanty Mercada, Grimalda, Rrahmaniho, ve které věříme a mají také svou kvalitu. Tentokrát jsme dobrý výkon nepodali, což nás vyřadilo.
Mimo zůstal útočník Vojta, proč?
Byl nemocný.
A vrátí se do derby brankář Vindahl?
To zatím nevím.
Bude mít nedělní derby se Slavií po vypadnutí z poháru o to větší význam?
Pořád to bude stejné. Jasně, tohle teď bolí, jeden z cílů byl hrát ve finále. Ale v neděli to bude nový zápas, v lize klíčový. Každý ví, v jaké pozici jsme, teď se musíme vypořádat s tímhle špatným výkonem.
Bude mít vliv i to, že jste hráli o třicet minut navíc?
Vůbec ne. Záleží na kvalitě, na výkonu. Hráči jsou schopní hrát 120 minut v úterý a dalších 90 v neděli, to není problém. Co se energie týče, uvidíme, jak budou hráči vypadat v sobotu. Víme, že derby bude bitva, že to nebývá hezký fotbal. Kluci můžou být unavení teď, ale pak budou zase čerství. Ostatně, ta situace je stejná jako u Slavie, která vypadla na penalty taky.