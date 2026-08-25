Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Březina o Oulehlově fénu i ráně a la Roberto Carlos: Pomáhá mít malou nohu

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  10:58
David Březina slaví gól.

David Březina slaví gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Fanoušci fotbalové Dukly při zápase v Ústí nad Labem.
Fanoušci fotbalové Dukly při zápase v Ústí nad Labem.
Vlevo ústecký Jevon Simons, vpravo Jaroslav Svozil z Dukly.
Ústecký kouč David Oulehla.
12 fotografií
Žádné kudrlinky, ale prásk! Rána a la Brazilec Roberto Carlos. Trefa fotbalového stopera Davida Březiny v ústeckém dresu z trestného kopu proti Dukle by mohla klidně aspirovat na gól roku a zajímavé je i vysvětlení svátečního střelce, jak k tak tvrdé střele vlastně přišel.

„Abych nezněl namyšleně, techniku kopu jsem si časem vypiloval a rána přišla asi geneticky. Co se bavíme s kluky, docela pomáhá mít malou nohu. Já mám čtyřicítku a líp se mi to kope,“ překvapil obránce s vizáží tvrďáka dětskou velikostí kopačky. „Ale nepřepadávám, takže dobrý,“ bere to s nadhledem.

Výhra nad Duklou 3:1 smazala zakopnutí s nováčkem Českou Lípou, kdy Viagem ztratil vedení 3:0 a fén trenéra Oulehly z kabiny po remíze 3:3 pak obletěl internet. „Nebyl důvod mazat si med kolem huby. Ale zmuchlalo se to a hodili do koše,“ ujišťuje odchovanec Sparty, jehož Ústí nad Labem ztrácí po pěti kolech na druholigového lídra Karvinou jen bod.

Kouč David Oulehla využívá moderní trendy a po zápase s Českou Lípou vám vyčítal hlavně horší běžecká data z druhého poločasu. Takže jste to trochu vypustili?
Vypadli jsme z toho. Příčinu, co bylo špatně, jsme si řekli. Bylo dané, že se má naběhat určitá metráž ve vysoké intenzitě. Celkově tam ta vzdálenost byla, ale chyběla intenzita. Tak zkušený tým jako my by si neměl nechat ujít takový zápas, ale stává se to i lepším. Musíme ty body teď nabrat jinde.

fkviagemusti

GÓL DAVIDA BŘEZINY I

David Březina otevřel skóre!
Ve 42. minutě se prosadil po přímém kopu a poslal Ústí do vedení 1:0!



DAVID BŘEZINA’S GOAL I

David Březina opened the scoring!

In the 42th minute, he found the net from a free kick to put Ústí 1–0 up!

#fkviagem #goal #fotball #fkviagemusti #football

22. srpna 2026 v 17:00, příspěvek archivován: 25. srpna 2026 v 7:05
oblíbit odpovědět uložit

Zakřičet umějí Svatopluk Habanec, váš bývalý kouč Ústí, i David Oulehla. V čem jsou ale jiní?
Trenér Habanec byl stará škola, nechával to na starších hráčích. Když třeba s něčím přišel a zkušenější kluci to necítili, šel od toho. Ale když se mu něco nelíbilo, zvedl hlas a my hned věděli, o co jde. David Oulehla má nové trendy – drony, individuální tréninky, všechno je víc do detailu. To za Habance tolik nebylo. S Oulehlou přišlo hodně nových lidí, máme analýzy po zápase, před ním, v jeho průběhu. Jsme nachystaní tak, že na hřišti je to jenom na nás.

A jak na vás nový trenér působí?
Nemůžu zatím říct nic špatného. Co se týče herního stylu, je to jiné proti trenérovi Habancovi. Myslím si, že máme hodně zkušený tým, víme, co chceme, známe naše silné stránky. Trenér nás svým způsobem jenom usměrňuje, aby vybrousil diamant a šlapalo to.

Po pěti kolech jste druzí bez porážky, ztrácíte jen bod na první Karvinou. Jaký je to rozjezd?
Musíme to brát tak, jak to je. Čeká se od nás, že budeme podle fanoušků i expertů vyhrávat a přejíždět každého 3:0, když si dáváme za cíl být na barážových pozicích. Sezona je ale dlouhá, druhá liga je extrémně soubojová, týmy nahoře mohou v klidu ztrácet s těmi dole. Podívejte se na Duklu, sestoupila z první ligy a jak to má ve druhé těžké! Co se týká nás, když budeme mít pevnou defenzivu, tak zápasy budeme zvládat, ofenzivní kvalitu máme obrovskou.

V úvodu druhé ligy jste hráli hlavně proti nováčkům, co vám ovšem ukázal zápas s exligovou Duklou Praha?
Nám se proti těmto týmům hraje líp, protože chtějí hrát fotbal a my jsme taky fotbalový tým. Déšť to sice trochu zkomplikoval, ale zvládli jsme to. A to je důležité.

Retrotiskovka po Ústecku, trenéři spolu. Řešili AI místo sudích i Šustrovy ovce

Když Dukla snížila na 1:2, neproběhl vám hlavou pokažený zápas s Českou Lípou?
Abych pravdu řekl, tak mně ne. Tu jejich akci musím pochválit, byl tam milimetrový dobrý náběh. Ale já věděl, že máme sílu ve vzdušných soubojích, vůbec se tam nedostávali. Koncentrovali jsme se na to, abychom neudělali nějakou chybu, která by nás mohla položit, a na standardky, které mají silné. Odbránili jsme to skvěle.

A vy jste přidal i nadstavbu, gól. Svůj první za Ústí ve druhé lize.
Čekal jsem dlouho. Obvykle mám jiné role při standardkách, přímáků moc nebylo. A když už ano, zpackal jsem je. Jsem rád, že to tam spadlo. Spadl mi tím i kámen ze srdce.

Obránci moc na standardky nechodí, proč vy ano?
Standardky si beru, pár gólů už jsem z přímáků dal. Třeba v Ústí ve třetí lize, jen v té druhé to bylo tady prokleté. Zaplaťpánbůh je čekání u konce.

Dobírali si vás v kabině?
Moulis si hned rýpl, že už jsem to konečně trefil. Na tréninku si mě dobírali docela dost. Na něm mi to docela lítá, v zápase to moc vidět nebylo. Doufám, že mě to uklidní a bude to tam lítat dál.

Navzdory nákupům i z ciziny jste se udržel v základní sestavě. Jak roste konkurence v Ústí?
Myslím, že to je běžný proces, který každého fotbalistu někdy v životě potkal. Kádr se nějak obměňuje, postupně přichází nová koncepce, vize a je na vás, jak si s tou rolí poradí. Já jsem rád, že možnost hrát mám. Konkurence je podle mě zdravá pro takový respekt. Hrát a nemít strach o pozici není dobré. A každý, kdo nastoupí, se to snaží zužitkovat pro týmový úspěch.

Ústí slaví gól, Alana do Marcolina chytil David Březina.

Jak noví cizinci zapadli do ústecké kabiny?
Dobře. Nejsou tiší, snaží se komunikovat. Samozřejmě mezi sebou se baví cizinci víc, ale mluví i s námi. Když si někam jdeme sednout, tak jdou s námi. Není to, že by tam byli 10 minut a šli domů. Parta v kabině je. Máme tady srandisty jako Peterka, Moulis, Černý nebo Richter. Když je potřeba něco, aby to cizincům rozvázalo jazyk, tito experti přijdou na řadu.

A vy jste hecíř na hřišti.
Je to forma projevu zdravých emocí, udržet energii na hřišti a být pořád v permanenci. Sami víme, jak jsme zápas s Českou Lípou ztratili za devět minut. S Duklou jsme to už nedopustili, poradili jsme si i s deštěm a těžkým terénem. Sezona je extrémně dlouhá a každé tři body jsou cenné bez ohledu na to, jestli jsme je získali proti pražské Dukle nebo jinému soupeři.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Varnsdorf vs. Ústí n. L.Fotbal - 2. kolo - 25. 8. 2026:Varnsdorf vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:00
  • 4.93
  • 4.47
  • 1.45
Zápy vs. Bohemians 1905Fotbal - 2. kolo - 25. 8. 2026:Zápy vs. Bohemians 1905 //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:30
  • 5.84
  • 4.62
  • 1.37
Motorlet Praha vs. JihlavaFotbal - 2. kolo - 25. 8. 2026:Motorlet Praha vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:30
  • 6.02
  • 4.76
  • 1.35
Uničov vs. ZlínFotbal - 2. kolo - 25. 8. 2026:Uničov vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:30
  • 5.12
  • 4.25
  • 1.46
Horní Ředice vs. Dukla PrahaFotbal - 2. kolo - 25. 8. 2026:Horní Ředice vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
25. 8. 17:30
  • 9.35
  • 6.22
  • 1.20
Hluboká n/V vs. ŽižkovFotbal - 2. kolo - 25. 8. 2026:Hluboká n/V vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
25. 8. 18:00
  • 7.85
  • 5.55
  • 1.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Móda od Armaniho i odvážné varianty. Jaké dresy mají kluby v zahraničí?

Dresy

Někteří sází na osvědčenou klasiku, jiní se i do domácích dresů snaží vdechnout krapet inovace. Zato s alternativními sadami se experimentuje skoro pokaždé. Podívejte se na výběr dresů největších...

Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...

Panathinaikos - Hradec 2:2, zvrat v závěru, hrdinou hostů dvougólový Umar

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z...

Fotbalisté řeckého Panathinaikosu vedli už o dva góly, jenže poté přišel na trávník devatenáctiletý Umar. Dvakrát si těsně pohlídal ofsajd a rozhodl o tom, že královéhradečtí fotbalisté v úvodním...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta oficiálně oznámila příchod Mbe Soha

Sledujeme online
Francouzský obránce Loic Mbe Soh v dresu belgického Sint Truidenu.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

Crvena zvezda - Plzeň 3:0, silné rozpaky, hosté mohli dostat víc branek

Mirko Ivanič, kapitán Crvene zvezdy, se raduje z druhé branky v duelu...

Plzeňští fotbalisté připravili fanouškům další zklamání. Ani v pohárech nerozptýlili rozpaky, které je provázejí na startu sezony v české nejvyšší soutěži. V úvodním utkání závěrečného předkola...

Březina o Oulehlově fénu i ráně a la Roberto Carlos: Pomáhá mít malou nohu

David Březina slaví gól.

Žádné kudrlinky, ale prásk! Rána a la Brazilec Roberto Carlos. Trefa fotbalového stopera Davida Březiny v ústeckém dresu z trestného kopu proti Dukle by mohla klidně aspirovat na gól roku a zajímavé...

25. srpna 2026  10:58

Sparta má náhradu za Sörensena. Přichází stoper Mbe Soh, odchovanec PSG

Loic Mbe Soh se stal novou posilou Sparty.

V sobotu přišla o dlouholetou oporu Asgera Sörensena, teď fotbalová Sparta přivádí na pozici stopera náhradu. Z belgického Sint-Truidenu přichází pětadvacetiletý Francouz Loic Mbe Soh, jenž v...

25. srpna 2026  9:34

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta oficiálně oznámila příchod Mbe Soha

Sledujeme online
Francouzský obránce Loic Mbe Soh v dresu belgického Sint Truidenu.

Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.

25. srpna 2026  9:06

ODPÍSKÁNO: Žlutá pro N’Guessana? Správně, nebyla to surová hra, říká expert

Karel Hrubeš a Pavel Mareš hodnotí pro iDNES.cz sporné situace z pohledu...

Byl to nejdiskutovanější okamžik pátého kola fotbalové Chance Ligy. Slávistický obránce Ange N’Guessan kolíky zasáhl do hlavy Václava Pilaře z Bohemians a způsobil mu tržnou ránu, vyvázl ale jen se...

25. srpna 2026  8:30

Nejdříve český pohár, pak druhá liga. Jihlavské fotbalisty čeká pražský týden

Momentka ze zápasu Jihlava vs. Příbram.

Hned dvakrát během čtyř dnů se druholigoví jihlavští fotbalisté představí v hlavním městě. Už v úterý FC Vysočina nastoupí ve druhém kole MOL Cupu na hřišti třetiligového Motorletu Praha. V pátek pak...

25. srpna 2026  8:27

Fulham - Chelsea 2:3, střet bývalých koučů Realu pro Alonsa, zářili Palmer a Pedro

Cole Palmer z Chelsea (vpravo) slaví trefu proti Fulhamu s Reecem Jamesem a...

Pondělní dohrávka prvního kola anglické fotbalové ligy nabídla pětigólový zápas. Spokojenější je po něm Chelsea, která zvítězila v londýnském derby na Fulhamu 3:2. Gól a asistenci za hosty zapsali...

24. srpna 2026  22:53,  aktualizováno  23:04

Olomouc se loučila s Uličným. Fanoušci legendárnímu trenérovi připravili choreo

Petr Uličný v kabině fotbalistů Olomouce.

Nedělní zápas Sigmy Olomouc s Pardubicemi přinesl kromě čtyř branek i dojemný moment. Domácí fanoušci se na Andrově stadionu rozloučili s Petrem Uličným, jednou z nejvýraznějších osobností v historii...

24. srpna 2026  21:45

„Odstavený“ obránce Baníku. Nejsem naštvaný, že hraju za béčko, řekl Pojezný

Ostravský stoper Karel Pojezný se snaží dostat k míči přes padajícího kapitána...

Usiluje o návrat do prvoligové sestavy Baníku, ale ve hře je i jeho odchod do Artisu Brno. Minulé čtyři sezony nastupoval Karel Pojezný stabilně v nejvyšší soutěži, za tu dobu odehrál v obraně...

24. srpna 2026  19:47

Trenérovi City vyšel odvážný tah: nasadil obránce na pozici, kterou nikdy nehrál

Marc Guéhi z Manchesteru City slaví gól proti Bournemouthu.

První hlavičku ještě neumístil, z následného rohového kopu už anglický reprezentant Marc Guéhi skóroval. Nikoli však coby stoper, ale vůbec poprvé si v utkání Manchesteru City s Bournemouthem zahrál...

24. srpna 2026  14:48

Polského fotbalového fanouška napadli na ulici, při převozu do nemocnice zemřel

Fanoušci polského Štětína odpalují pyrotechniku v utkání s Wislou Krakov.

Po brutálním napadení v Krakově zemřel fotbalový fanoušek. Šestatřicetiletý muž, který byl podle polských médií vůdčí osobou v kotli druholigového Hutniku, přišel o život poté, co ho skupinka...

24. srpna 2026  14:15

Sázkovky Hull odepsaly. Pak nováček sestřelil United. Proč mu stále nevěří?

Semi Ajayi (6) slaví vedení nad Manchesterem United se spoluhráčem z Hullu Olim...

Obrovské překvapení v prvním kole Premier League zařídili fotbalisté Hullu. Nováček a velký outsider soutěže si vyšlápl na Manchester United a zdolal ho 2:0. I přesto zůstává s kurzem 1,28 suverénně...

24. srpna 2026  13:59

Svatý grál má cenovku. Míč z Maradonovy boží ruky se vydražil za 3,3 milionu dolarů

Diego Maradona z Argentiny skóruje rukou v zápase s Anglií na MS 1986.

Míč, kterým vstřelil Diego Maradona slavný gól „boží rukou“ ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií, se prodal za 3,3 milionu dolarů (asi 68 milionů korun). Výsledek aukce...

24. srpna 2026  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.