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Breite po přestupu do Karviné: Mentorství neexistuje. S mladými je to dnes složité

Jiří Seidl
  8:41

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Karvinský záložník Radim Breite se snaží získat míč v souboji s vlašimským Bojanem Dordičem. | foto: MAFRA

Byť odehrál třináct zápasů a v osmi byl v základní sestavě, říká, že půlrok v Artisu Brno nebyl vůbec vydařený. A i to je jeden z důvodů, proč se zkušený záložník Radim Breite rozhodl změnit klub. Od minulého týdne je posilou fotbalistů Karviné.

Už v minulém kole, kdy naskočil do hry po pouhých dvou trénincích s mužstvem, přispěl k výhře 1:0 nad Vlašimí. Další příležitost předvést se bude mít v pátek, kdy Karvinští od 18.00 nastoupí v Prostějově.

„Věřím, že mám mužstvu ještě co dát a že týmu pomůžu,“ řekl šestatřicetiletý Breite, který v první lize odehrál za Teplice, Liberec a Olomouc 315 utkání.

Z olomoucké Sigmy zamířil letos v lednu do tehdy ještě druholigového Artisu Brno.

Proč jste do Karviné přestoupil až po prvním kole?
Nechtěl jsem už udělat špatné rozhodnutí jako v zimě, tak se to táhlo, ale nakonec se vše vyřešilo během několika hodin a byl jsem rád, že jsme vše doladili aspoň dva dny před utkáním druhého kola a hned jsem se mohl zapojit. Zvolil jsem Karvinou a věřím, že jsem udělal dobře.

Jak hodnotíte předešlý půlrok v Artisu Brno?
Nejsem, nebo nebyl jsem zvyklý ve své kariéře, že bych za půl roku odcházel někam pryč. Tak tomu bylo jen v Teplicích (v sezoně 2015 až 2016 – pozn. red.), ale to bylo tím, že jsem přestupoval do Liberce a hrál s ním evropské poháry, to bylo úplně něco jiného než teď. V Artisu to nevyšlo. Jsem však bojovník, ve všem, a proto ve mně angažmá v Artisu bude doznívat dlouho. Nějaký čas jsem se rozhodoval, zda mám odejít.

Radim Breite v dresu Artisu Brno.

Je na karvinském mužstvu pořád ještě znát zklamaní, že vyhráli domácí pohár, ale nehrají evropské poháry, a k tomu vinou trestu kvůli ovlivňování výsledků spadli do druhé ligy?
Nevím, jestli mám tady na to odpovídat, to ani nejde. Karviná zažila historický úspěch a místo toho, abyste hráli evropské poháry, hrajete druhou ligu... Je logické, že to všechny mrzí, a je to těžké. Proto tato sezona, ať si každý říká, co chce, nebude jednoduchá. Najednou jste v každém zápase favoritem. Musíme se ale snažit dát Karviné znovu nějakou tvář, protože kdo jiný než my na hřišti tomu můžeme svými výkony a výsledky pomoci.

Věříte, že Karviná bude bojovat o postup?
To je těžké říct. Navíc jsem tady krátce. Hráči stále ještě odcházejí a přicházejí, takže aby někdo hlásil, že jdeme na postup, je trošku předčasné.

O postup do první ligy jste usiloval na jaře s Artisem, takže roli favorita jste už zažil, ne?
Popravdě jsem tomu v Artisu neměl úplně co dát, protože ze střídačky... Ale rozumím, jak to myslíte, jenže na hřišti jsem nijak nedominoval. Ten půlrok se z mého pohledu celkově nepovedl, bohužel, ale teď jsem tady a věřím v lepší časy, jak pro mě, tak pro Karvinou.

Je velký rozdíl mezi první a druhou ligou?
Je to úplně něco jiného. V přípravě jsme s Artisem hráli se skvělými soupeři a pak v prvním jarním kole nastoupili proti Opavě... A to byl fičák. Když mě trenér v šedesáté minutě vystřídal, tak jsem mu skoro děkoval. (usměje se) Ale je to těžké, když dlouho hrajete první ligu a pak si myslíte, že vám to hned půjde i v té druhé. Tak to nefunguje.

S Jiřím Fleišmanem jste v Karviné nejzkušenější hráči. Budete pro mladé mentorem?
Dneska mentora dělá každý v každém týmu. (usměje se) Nevím, co za nešvar se to rozmohl. Podle mě neexistuje žádné mentorství, prostě jdete hrát fotbal, máte kolem sebe další kluky... Ale ano, měli byste jim něco ze svých zkušeností předávat, jenže ve finále to je stejně na těch klucích, jestli si z toho něco vezmou. Už přes rok slyším, že všichni dělají mentory, ale ani nevím, co by člověk jako mentor měl dělat.

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Předávat zkušenosti, radit...
Možná se tomu říká mentorství. V dnešní době ti mladí kluci, je to s nimi složité, protože je opravdu na každém z nich, co si od koho vezmou a jak budou makat.

Trenér Roman West si od vás slibuje, že budete dirigovat obrannou hru mužstva.
Hlavně věřím, že si mužstvo sedne, protože kluci, kteří tady teď jsou, toho tolik spolu neodehráli. Do toho jsem teď přišel já a najednou bych měl něco řídit, to je strašně těžké. Věřím však, že se budeme zápas od zápasu zlepšovat a že budeme body sbírat.

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