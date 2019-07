NA VLASTNÍ KŮŽI: Ty už se chytat nenaučíš! Aneb na tréninku s Vaclíkem

Desítku novinářů, která si na umělou trávu na Vyšehradě přišla vyzkoušet, co obnáší brankářský trénink.

Čeká nás... Co vlastně?

Nikdo přesně neví, protože jsme až na výjimky brankářským řemeslem nepolíbení. Pro někoho je trénink výzvou, pro někoho zábavou a pro všechny tak trochu šílenstvím.

Marně si zkouším vybavit, jak je to dlouho, co jsem naposledy natáhl na ruce brankářské rukavice. Snad před pěti lety při zápasech hanspaulské ligy, kdy jsem párkrát v brance v nouzi zaskočil. Bez újmy na zdraví, ale i bez úspěchu.

Hoši, opovažte se opřít o tyč!

A teď? Pod dohledem borce, který má s Anderlechtem Brusel čtyři tituly, tři reprezentační starty a ještě na jaře cepoval gólmany v áčku Sparty? Čekám spíš průšvih než chválu.

Bývalý reprezentační gólman Daniel Zítka dával novinářům pořádně zabrat.

I když je pro něj trénink novinářů, který vymyslela firma adidas, zábavným zpestřením, nastavuje Zítka hned na začátku jasná pravidla.

„Neexistuje, že si někdo během tréninku dá ruce v bok, nebo se snad dokonce opře o tyč. Kdo to udělá, hned si dá trestné tři výskoky s koleny až k bradě,“ varuje.

A když zmerčí kolegu, který si ještě před rozcvičením bere balon a jde si z vápna kopat na branku, jen obrátí oči v sloup: „Nejhorší ze všeho je aktivní blbec. Bez rozcvičení šutovat na bránu? Vždyť si něco natáhne!“

Abychom měli názorný příklad, jak má trénink vypadat, bere si Zítka k ruce toho nejpovolanějšího. Tomáše Vaclíka, reprezentační jedničku, které právě končí volno před návratem do Sevilly.

Snažím se při cvičeních držet hned za ním a něco odkoukat, ale marně.

Základní poučka: Míč je kámoš

Protahování a rozběhání zvládáme všichni, ovšem jakmile je třeba zapojit ruce, mnozí z nás mají problém. Já rozhodně, to přiznávám bez mučení.

„Je to skoro jako trénovat děti. Jenže vám je přes třicet a nikdo vám nevysvětlil základy,“ usmívá se Zítka. „Kdybych vás musel u všeho opravovat, asi by vás to nebavilo. Tak aspoň hlavní zásada: Nebojte se míče! Míč je kámoš.“

Tahle poučka zní jednoduše, ale jen do chvíle, kdy se dáme do práce. Při jednom ze cvičení se začíná vleže na zemi a cílem je na povel rychle vyskočit na nohy a chytit míč, který Zítka zblízka prudce hází.

Napoprvé chytám, napodruhé taky, ale balon mi nepříjemně zkroutí prsty.

„Teď to zachrastilo, ten zvuk znám,“ všímá si hned Zítka. „Jste v pohodě?“

V pohodě, ale v zápřahu. Cvičení jdou v rychlém sledu po sobě, většinou se provádí po dvojicích, které se rychle střídají. Cílem není balon vyrazit, pokaždé je třeba ho bezpečně schovat v rukavicích.

„Každý chce skákat a vyrážet, ale já už od nejmenších kluků všem opakuju, že základ je umět balon chytit. Brankářskou abecedu nemůžete dělat na přeskáčku,“ zkušeně vysvětluje Zítka.

Skákání přitom většina z nás bere jako největší zábavu, jenže na něj – zřejmě z obav o bezpečnost – téměř nedojde. Zato se učíme, jak balon chytat do koše.

A můžete konečně do branky...

„Pánové, teď se mi budete klanět,“ usmívá se Zítka potutelně, než nám začne házet míč do předklonu. Tak prudce, že skoro každému občas z náruče vyskočí.

Až pak si konečně můžeme stoupnout do branky, i když jen do zmenšené tréninkové a opět ve dvojicích. „Uděláte úkrok do strany a já házím. Hlavně chytejte s nataženýma rukama, nekrčte je,“ slyšíme základní rady. Balon mi opět vypadává, ruce začínají být unavené.

A to se teprve blíží závěrečná zkouška: poprvé jdeme do velké branky a Zítka s Vaclíkem na nás střídavě pálí z hranice šestnáctky. Nesnaží se dát gól, spíš trefit míč tak, aby nás přiměli k zákroku. Což se ne vždy povede.

Reportér MF DNES David Čermák si brankářský trénink užil.

„Vy jste o Tomášovi někdy napsal něco špatného?“ dobírá si mě Zítka, když mi Vaclík dvakrát za sebou pošle balon nechytatelně do rohu. Na třetí pokus už míří míč blíž, konečně si můžu skočit a vyboxovat.

„Krása. Máte to natočené?“ volá Zítka na kameramany.

Kopačky, které obouvají hvězdy adidas Hard Wired Pack Nejlepší fotbalisté světa budou v nové sezoně obouvat kopačky adidas z kolekce Hard Wired Pack, která zahrnuje nové barevné variace všech čtyř klíčových řad – COPA, PREDATOR, X a NEMEZIZ. Uvidíte je na nohou třeba Paula Pogby, Paula Dybaly, Mo Salaha nebo Lionela Messiho. Ikonický model COPA pro bezchybný kontakt s míčem zdobí barva ‘solar green’, kopačky PREDATOR pro odvážné tvůrce hry přicházejí s modro-černým svrškem, model X vyvinutý pro maximální rychlost bude pronikavě modrý a model NEMEZIZ, se kterým vykouzlíte nečekané nahrávky, zakoupíte v barvě magenta. K dostání na www.adidas.cz

Aspoň jedna pochvala, jinak moje snaha podle očekávání vyvolává na tvářích skutečných brankářů pobavený úsměv. Navíc si několikrát všimnou, že zapomenu na základní pravidlo: „Zase ruce v bok! Tak šup, tři trestné! Vy se dneska pěkně naskáčete.“

Na posezení po tréninku si schovávám otázku, která mi hlodá v hlavě celou dobu. Je vůbec možné se i po třicítce naučit aspoň trochu chytat? Abych aspoň zápas ve fotbalovém pralese odčapal se ctí? Zítka moje naděje rychle rozmetá: „Pokud nemáte ani základy, tak asi ne. Pohyb, koordinace a obratnost se v pozdním věku těžko dohání, a když včas neodbouráte strach z míče, hrozí průšvih. Na dětech hned vidíte pokroky, zato dospělák udělá jen při vstávání ze země milion pohybů navíc. Možná se rychleji naučíte lyžovat nebo jezdit na snowboardu.“

Až mě příště napadne stoupnout si do branky při hanspaulce, tyhle věty budu mít na paměti.