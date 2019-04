Musíme dát hlavy nahoru, burcuje královéhradecký kapitán Ottmar

Hradecký brankář Radim Ottmar má balón ve své moci.

Není to právě období, během kterého by měli ideální náladu. Jako adeptům postupu do 1. ligy se jim totiž nedaří přehrávat soupeře, bez čehož cesta nahoru nevede. Fotbalisté Hradce Králové i ve Vlašimi potvrdili, že na jaře trpí hlavně slabou střeleckou produktivitou, což se poté odráží na výsledcích. Remizovali 0:0.