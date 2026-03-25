Ministr Šťastný se kvůli kauze setká s FAČR, chce dotáhnout úmluvu o podvodech

Autor: ,
  12:31
Ministr pro sport prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) s vedením Fotbalové asociace ČR (FAČR) probere, zda jsou podvody a korupce systémovým problémem a jak jim předcházet. Po úterním zadržení desítek lidí v souvislosti s korupční kauzou a podezřeními z podvodů spojených se sázením na fotbalové zápasy požádal vedení asociace o jednání, které by se mělo odehrát do konce týdne.

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku ministr pro sport Boris Šťastný. (23. února 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Šťastný to ve středu dopoledne řekl ČTK ve Sněmovně. Informace od policie nemá, kauza se podle něj od předchozích liší přístupem FAČR.

Zlepšení nástrojů pro boj s korupcí ve sportu si Šťastný slibuje od evropské úmluvy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, jejíž ratifikaci chce dokončit.

Sudí z derby, primátor Karviné i jiné známé tváře. Jak figurují v korupční kauze?

Předseda FAČR David Trunda na úterní tiskové konferenci uvedl, že fotbalová asociace zásah iniciovala. Zároveň zdůraznil, že kauza se netýká nikoho z vedení českého fotbalu. Etická komise FAČR v souvislosti s vyšetřováním zahájila 47 disciplinárních řízení.

Šťastný se chce v následujících měsících zaměřit na možnost posílení legislativních procesů na ochranu sportu. Uvedl, že Česko je vedle Irska a Kypru poslední zemí, která neratifikovala úmluvu o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi. Ačkoli podpis úmluvy schválila vláda v červnu 2016, samotný podpis se neuskutečnil.

KOMENTÁŘ: V hlavní roli sázky a úplatky. Pomoc, fotbal opět v bahně. Očistí se?

„Už samotným podpisem získá Česká republika výhody, které jí napomohou efektivně bojovat s manipulací se sportovními soutěžemi. Kromě toho, že sjednání je ze strany ČR významným signálem o důležitosti boje s negativním jevem, Česko získá možnost účastnit se jednání a získat hlasovací práva v síti národních platforem,“ uvedl Šťastný. Síť sdružuje experty zapojené do operativní práce v boji proti manipulaci sportovních soutěží. Podpisem země podle ministra získá možnost výměny zkušeností, příkladů dobré praxe a odborné podpory.

Trunda po zahájení zásahu v úterý svolal mimořádný výkonný výbor FAČR. Fotbalová asociace byla iniciátorem, který upozornil policii na problematiku match fixingu. Vlastní interní vyšetřování vedla ve spolupráci s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) a zahraničními kolegy.

Jaké kauzy už český fotbal zažil? Výběr nejznámějších korupčních skandálů

Policie spustila zásah jen dva dny před klíčovým utkáním české reprezentace v semifinále baráže o postup na mistrovství světa proti Irsku. Načasování podle Trundy FAČR nemohla ovlivnit.

Etická komise zahájila řízení mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

Býma razii očekával. Jsme překvapeni, už nás z toho bolí hlava, říká šéf Zlínska

Premium
Bývalý fotbalový rozhodčí Pavel Býma před soudem.

Někdejší prvoligový rozhodčí a bývalý šéf FC Zlínsko Pavel Býma platil na Moravě za velkého šíbra. A klub zároveň za ten, který má opravdu špatnou pověst a o kterém se říká, že kšeftuje se zápasy....

25. března 2026  12:16

Vitík před baráží o mistrovství světa: Ega stranou, jde o hodně. Co mu dala Boloňa?

Premium
Sparťanský obránce Martin Vitík se slávistou Ivanem Schranzem během strkanice v...

Římský bůh moří Neptun, kterého si jako vodnář ještě ve Spartě nechal vytetovat na předloktí, je zároveň symbolem Boloni, kam předloni přestoupil. „Když to zjistili v klubu, byli nadšení a hned se...

25. března 2026

Sudí z derby, primátor Karviné i jiné známé tváře. Jak figurují v korupční kauze?

Na hlavním snímku sudí Jan Všetečka. Malé snímky zleva bývalý rozhodčí Pavel...

Celkem sedmačtyřicet jmen hráčů, rozhodčích a funkcionářů čítá seznam, jenž v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale zveřejnila během úterního odpoledne etická komise. Podívejte se na výběr...

25. března 2026

Korupční kauza na Moravě: Zradit měl kapitán Vyškova, v Brně byla i šikana

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Jako kapitán táhl stoper Filip Štěpánek na jaře 2024 vyškovské fotbalisty do bojů o vysněnou první ligu. Bojoval ale za svůj klub skutečně? V síti obrovské korupční kauzy ovlivněných zápasů, která se...

25. března 2026  9:43

Jaké kauzy už český fotbal zažil? Výběr nejznámějších korupčních skandálů

Někdejší místopředseda FAČR Roman Berbr čelí obvinění v kauze dezinfekce...

Není to poprvé, co český fotbal řeší skandál v souvislosti se sázením a úplatky. První kauzy odstartovaly už před dvaceti lety, ta dosud nejrozsáhlejší byla v roce 2004 spojená s Ivanem Horníkem. Teď...

25. března 2026  9:25

Španělsko mi otevřelo oči. Fotbalistka Sparty Pěčková nejen o angažmá v Eibaru

Alena Pěčková, fotbalistka Sparty, v podcastu FotbalOna.

Je teprve třetí českou fotbalistkou, která hrála nejvyšší španělskou ligu. Klára Cahynová, Andrea Stašková a právě Alena Pěčková. Po roce a půl v Eibaru se nyní vrátila do Česka, kope ve Spartě....

25. března 2026  6:45

Korupční kauza rozprášila okresní komisi rozhodčích na Uherskohradišťsku

Fotbalisté Zlínska, dříve Viktorie Otrokovice (v pruhovaném), jsou v půlce...

Někdejší bývalý prvoligový rozhodčí Pavel Býma i FC Zlínsko, jemuž léta šéfoval. Pět bývalých hráčů z tehdy třetiligového otrokovického týmu. A čtyři rozhodčí. Obří fotbalová korupční kauza, která...

25. března 2026  5:33

Karvinský klub kvůli šéfovi v nejistotě. V krajním případě mu hrozí vyloučení z ligy

Odveta baráže v Karviné byla plná emocí. Něco si vysvětlovali i karvinský...

Na začátku března senzačně postoupili do semifinále českého poháru. Ve fotbalové lize i přes mizerné výsledky v jarní části nemají potíže se záchranou. Přesto se karvinští fotbalisté - a s nimi i...

24. března 2026  21:39

Salah po devíti letech končí v Liverpoolu. Není to jen klub, vzkazuje egyptský střelec

Salah z Liverpoolu kouše hořkou porážku na hřišti posledního Wolverhamptonu.

Egyptský útočník Muhammad Salah po sezoně odejde z Liverpoolu. Anglický klub, ve kterém třiatřicetiletý fotbalista působí od roku 2017 a pomohl mu ke dvěma ligovým titulům i triumfu v Lize mistrů, o...

24. března 2026  20:49

KOMENTÁŘ: V hlavní roli sázky a úplatky. Pomoc, fotbal opět v bahně. Očistí se?

Premium
Sudí Jan Všetečka během čtvrtfinále domácího poháru mezi Bohemians a Plzní.

Bizarnější načasování nevymyslíte. Dva dny předtím, než národní tým vytáhne do boje za vysněným mistrovstvím světa, kde dvacet let chyběl. Ve chvíli, kdy se celé Česko chystá mačkat palce před...

24. března 2026

Všetečka měl slibně rozjetou kariéru. Jemu i dalším ušpiněným sudím hrozí konec

Rozhodčí Jan Všetečka v akci. Pro podezření z ovlivnění zápasu Karviná - České...

Než koncem ledna začala jarní část fotbalové ligy, komise rozhodčích nově na mezinárodní listinu zapsala Jana Všetečku. Jeden z předních českých sudích s velkou perspektivou si však žádný pohárový či...

24. března 2026  18:04

„Brankář skočí na druhou stranu a oni gól stejně nedají." Aféra ve fotbale, díl další

Premium
Pomezní rozhodčí, asistent rozhodčího

Bylo září 2022 a na Moravě v Otrokovicích se hrál fotbal – SK Kvítkovice s FK Třinec. Banální zápas Mol Cupu. Ale spousta lidí na něj měla – nebývale přesně – vsazeno: že Kvítkovice prohrají první...

24. března 2026  17:59

