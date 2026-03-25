Ministr Šťastný se kvůli kauze setká s FAČR, chce dotáhnout úmluvu o podvodech

Šťastný to ve středu dopoledne řekl ČTK ve Sněmovně. Informace od policie nemá, kauza se podle něj od předchozích liší přístupem FAČR.
Zlepšení nástrojů pro boj s korupcí ve sportu si Šťastný slibuje od evropské úmluvy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, jejíž ratifikaci chce dokončit.
Předseda FAČR David Trunda na úterní tiskové konferenci uvedl, že fotbalová asociace zásah iniciovala. Zároveň zdůraznil, že kauza se netýká nikoho z vedení českého fotbalu. Etická komise FAČR v souvislosti s vyšetřováním zahájila 47 disciplinárních řízení.
Šťastný se chce v následujících měsících zaměřit na možnost posílení legislativních procesů na ochranu sportu. Uvedl, že Česko je vedle Irska a Kypru poslední zemí, která neratifikovala úmluvu o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi. Ačkoli podpis úmluvy schválila vláda v červnu 2016, samotný podpis se neuskutečnil.
„Už samotným podpisem získá Česká republika výhody, které jí napomohou efektivně bojovat s manipulací se sportovními soutěžemi. Kromě toho, že sjednání je ze strany ČR významným signálem o důležitosti boje s negativním jevem, Česko získá možnost účastnit se jednání a získat hlasovací práva v síti národních platforem,“ uvedl Šťastný. Síť sdružuje experty zapojené do operativní práce v boji proti manipulaci sportovních soutěží. Podpisem země podle ministra získá možnost výměny zkušeností, příkladů dobré praxe a odborné podpory.
Trunda po zahájení zásahu v úterý svolal mimořádný výkonný výbor FAČR. Fotbalová asociace byla iniciátorem, který upozornil policii na problematiku match fixingu. Vlastní interní vyšetřování vedla ve spolupráci s Unií evropských fotbalových asociací (UEFA) a zahraničními kolegy.
Policie spustila zásah jen dva dny před klíčovým utkáním české reprezentace v semifinále baráže o postup na mistrovství světa proti Irsku. Načasování podle Trundy FAČR nemohla ovlivnit.
Etická komise zahájila řízení mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje.