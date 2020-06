Dočkal: Maloval jsem si, že trofeje budou přibývat. Tuhle šanci musíme využít

Sparta tam bude mít možnost ukončit neplodné období, které celý klub tíží.

„V roce 2014 jsem si v hlavě maloval, že budeme úspěšní dál, že trofeje budou přibývat, přitom až teď před sebou máme první pořádnou příležitost něco takového opět zopakovat,“ zamýšlí se Dočkal. „Když jsem hrál finále ve dvaceti nebo jednadvaceti letech poprvé, přišlo mi, že takových zápasů bude ještě spoustu. Až když se blížíte ke konci kariéry, tak najednou zjišťujete, že tak jednoduché to ve fotbale není. Že každé šance na jakoukoli trofej je potřeba využít, protože jeden nikdy neví, jestli se to ještě bude opakovat.“

Dá se vůbec současný tým Sparty s tím úspěšným z roku 2014 nějak srovnávat?

My jsme za sebou tenkrát měli mimořádnou sezonu, kdy jsme vyhrávali všechny zápasy, k bodovým ztrátám docházelo úplně minimálně, sestava se neměnila, nepotkávala nás zranění, všechno bylo ideální. Tým měl během celého roku možnost posbírat tolik sebevědomí, že i do finále proti Plzni jsme tenkrát šli s přesvědčením, že trofej vyhrajeme.

A teď?

Věříme si, i když víme, že tahle sezona pro Spartu zdaleka nebyla tak úspěšná jako tenkrát. Ale zase si myslím, že tým během jara zvládl náročný program velmi slušně, předváděli jsme dobré výkony a vyhrávali jsme, i když ten tlak na nás nebyl malý. Věděli jsme, že kol do konce příliš nezbývá a že se potřebujeme dotáhnout na pohárové příčky, což se povedlo.

V týmu máte spoustu mladých hráčů, jak pro ně může být důležité případný velký úspěch zažít? Co by to jim i celému klubu přineslo do dalších let?

Myslím si, že pro vývoj týmu, kór když je mladý jako ten náš, je to jedna ze zásadních věcí. Jako každá výhra pomáhá v sezoně budovat určité sebevědomí, tak zisk trofeje je velký zážitek. Vidíte, kolika lidem na tom záleží a jak moc ti lidé touží, aby Sparta byla úspěšná, což jsou zkušenosti, které každého hráče posouvají dál. Roste jeho touha podobné momenty opakovat a být nadále úspěšný. Vnímám to jako velice důležitý moment, navíc sezona už pomalinku končí a nebude trvat dlouho, než zase začne nová. Takže i z tohoto pohledu je důležité získat trofej a zbytek ročníku dobře dohrát, aby nebyly žádné pochyby, že v podobném duchu rozjedeme i další sezonu.

Apelujete nějak na mladé před takhle důležitým zápasem? Třeba i vzhledem k tomu, že Spartě se v Liberci dlouhodobě příliš nedaří?

Zápasy šly teď v tak rychlém sledu, že by nebylo dobré nějak předbíhat a soustředit se na utkání, které ještě nebylo na řadě. My sice máme mladé hráče, ale všichni už mají něco odehráno a někdy je možná lepší nad tím prostě tolik nepřemýšlet, dát si jen jednoduché zadání, že jdete odevzdat maximum. Někdy je ta mladická bezstarostnost, kdy si věci tolik nepřipouštíte, lepší.

Sparťanský kapitán Bořek Dočkal (vpravo) odpovídá novinářům na videokonferenci před finále poháru proti Liberci.

Vy jste kdysi v Liberci tři roky nastupoval, odrazil jste se odtud k zahraničním angažmá. Má pro vás ten zápas ještě nějaký speciální význam?

Už je to hodně let, ale je pravda, že některé známe tváře v Liberci pořád zůstávají. Třeba Míra Holeňák, s kterým jsem tam ještě hrával, se posunul do role asistenta trenéra. Ale že bych to utkání vnímal nějak speciálně nebo byl nervózní, to ne. Pro nás je jasná priorita uhrát tam trofej pro Spartu.

Třeba i proto, že vítězstvím v poháru byste přeskočili jedno předkolo Evropské ligy a v létě byste začali rovnou ve třetím?

Určitě by to bylo fajn. I vzhledem k tomu, že se v létě předkola budou hrát jen na jeden zápas, to může být hodně nevyzpytatelné. Myslím si, že to vždycky bude výhoda pro slabšího z té dvojice, a my nikdy nemůžeme vědět, koho nám los přiřadí. Takže pokud jedno kolo můžeme výhrou v poháru přeskočit, je to pro nás jedině výhoda.



Zápasy Sparty v Liberci bývají vždycky hodně vypjaté. Očekáváte i tentokrát spíš bitvu než fotbal?

Nevyhneme se tomu, že budeme muset podstoupit bitvu, nikdo z nás s tím nemáme problém. V Liberci se s tím tak nějak automaticky počítá. Jednak je to dané prostředím a jednak tím, jak jejich tým Spartu vnímá, jak se na ni chystá a s jakým zaujetím do toho zápasu jde. I když těch faktorů je samozřejmě ještě mnohem víc.

Například?

Hodně záleží, v jakém období do Liberce přijíždíme. Když tam hrajeme na podzim, tak se tam ani fotbal pořádně hrát nedá. Ale věřím, že teď bude hřiště dobře připravené a v takovém stavu, abychom mohli kombinovat a snažili se soupeře fotbalově přehrát. Bývá to specifický zápas, ale když jsem ho hrál loni na jaře naposledy, vyhráli jsme. Rozhodně tam nepojedeme s poraženeckou náladou nebo snad ve stavu, kdybychom sami o sobě pochybovali.