Dojemná chvíle přišla. Bývalý sparťan Bony Wilfried uspořádal na Letné benefiční rozlučku se svojí fotbalovou kariérou. Na pražský pažit přitáhl fotbalové hvězdy z tuzemska i zahraničí. Sám Wilfried se trefil třikrát, nezastavilo ho ani pár kilo navíc, které po kariéře nabral. Diváci viděli 16 gólů i pohledné akce. Podívejte se na dojemnou Bonyho tečku skrze objektiv.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Sestava plná hvězd. Bony Wilfried do Prahy ke své rozlučce pozval fotbalovou smetánku z tuzemska i zahraničí. Na poslední chvíli se bohužel omluvil Yaya Touré a Alex Song.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Hlavní hvězda odpoledne. Bony Wilfried si zahrál za oba týmy. „Vše, co mám, mám díky Spartě,“ vyznal se po akci.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
„Když mi volal prezident, byl jsem v šoku. Udělali pro mě něco, co jsem vůbec nečekal. Jsem moc šťastný, že to vyšlo. Sparta mi ukázala, že jsem pořád součástí téhle skvělé rodiny. Užil jsem si to,“ děkoval po rozlučce.
Autor: ČTK
Bony slaví vstřelenou branku. Na Letné se rozloučil s bohatou kariérou, střihl si angažmá v Manchesteru City, Swansea či Stoke City. Společně s ním se raduje také Mohamed Sissoko, bývalý hráč Juventusu, PSG či Liverpoolu.
Autor: ČTK
Góly střílí pořád. David Lafata na rozlučce Bonyho Wilfrieda nasázel hattrick.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
„Nananana nana nananana na, David Lafata, Lafata!“ po letech znělo letenskými tribunami. Bývalý útočník po zápase děkoval fanouškům.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Akrobatické zakončení? Pro Davida Lafatu žádný problém i ve třiačtyřiceti letech.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Marek Matějovský se za tým legend Sparty ujal zahrávání standardních situací. Jak ostatně bylo jeho dobrým zvykem i během aktivní kariéry.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Za tým legend si zahrál i Jan Koller, který vstřelil i gól. Jak jinak než hlavou.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Bořek Dočkal překonává bývalého spoluhráče Florina Nitu. Ve Spartě se potkali po Dočkalově návratu do klubu v roce 2019.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Bony za své působení ve Spartě stihl 59 soutěžních zápasů a 22 gólů, fanoušci si ho za tu dobu zamilovali.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Celý výtěžek ze Sparťanské tečky půjde na Nadační fond AC Sparta Praha a také na nadaci Fondation LYA, kterou vybral Bony Wilfried na podporu dětí v Pobřeží slonoviny.
Autor: ČTK