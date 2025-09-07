OBRAZEM: Neúnavný střelec a Bonyho dojemné loučení. Jaký byl zápas legend?

Autor:
  9:40
Dojemná chvíle přišla. Bývalý sparťan Bony Wilfried uspořádal na Letné benefiční rozlučku se svojí fotbalovou kariérou. Na pražský pažit přitáhl fotbalové hvězdy z tuzemska i zahraničí. Sám Wilfried se prosadil třikrát, nezastavilo ho ani pár kilo navíc, které po kariéře nabral. Diváci viděli 16 gólů i pohledné akce. Podívejte se na dojemnou Bonyho tečku skrze objektiv.
Bony Wilfried slaví se starými přáteli vstřelenou branku. Sestava plná hvězd. Bony Wilfried do Prahy ke své rozlučce pozval fotbalovou... Hlavní hvězda odpoledne. Bony Wilfried si zahrál za oba týmy. „Vše, co mám, mám... Bony Wilfried (v bílém) během rozlučky v epet Aréně. Bony Wilfried slaví vstřelenou branku. Na Letné se rozloučil s bohatou... David Lafata oslavuje gól, který vstřelil na benefiční rozlučce Bonyho... Akrobatické zakončení? Není problém. David Lafata dal při rozlučce Bonyho... „Lidem děkuju! Bylo to parádní,“ vzkázal Lafata po rozlučce Bonyho Wilfrieda. David Lafata slaví svůj gól s Markem Matějovským a Václavem Kadlecem. Marek Matějovský se za tým legend Sparty ujal zahrávání standardních situací.... I sluníčko svítilo. Jan Koller se při příležitosti rozlučky Bonyho Wilfrieda... Jan Koller (v pozadí) sleduje zakončení Davida Lafaty.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Česko vs. Saúdská ArábieFotbal - - 8. 9. 2025:Česko vs. Saúdská Arábie //www.idnes.cz/sport
8. 9. 19:15
  • 1.47
  • 4.35
  • 7.24
Chorvatsko vs. Černá HoraFotbal - Skupina L - 8. 9. 2025:Chorvatsko vs. Černá Hora //www.idnes.cz/sport
8. 9. 20:45
  • 1.19
  • 6.84
  • 16.50
Gibraltar vs. Faerské ostrovyFotbal - Skupina L - 8. 9. 2025:Gibraltar vs. Faerské ostrovy //www.idnes.cz/sport
8. 9. 20:45
  • 7.58
  • 3.86
  • 1.53
Izrael vs. ItálieFotbal - Skupina I - 8. 9. 2025:Izrael vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
8. 9. 20:45
  • 7.65
  • 4.89
  • 1.41
Kosovo vs. ŠvédskoFotbal - Skupina B - 8. 9. 2025:Kosovo vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
8. 9. 20:45
  • 4.68
  • 4.14
  • 1.70
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani

Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...

Nizozemce zachránil rekordman Depay, za Španěly řádil Merino. Slováci opět uspěli

Fotbalisté Španělska v kvalifikaci mistrovství světa i díky prvnímu hattricku Mikela Merina deklasovali Turecko 6:0 a na vedoucí příčce skupiny E mají tříbodový náskok. Slováci navázali na čtvrteční...

7. září 2025  20:22,  aktualizováno  23:27

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

7. září 2025  11:16,  aktualizováno  18:06

Spousta chyb i dobrých věcí. Hašek o Černé Hoře i přípravě se Saúdskou Arábií

K sobotním narozeninám dostal od mužstva dort s hořící fontánou, kterou se marně snažil sfouknout. Pro trenéra českých fotbalistů Ivana Haška však bude důležitější, aby národní tým v pondělí večer v...

7. září 2025  16:58

OBRAZEM: Neúnavný střelec a Bonyho dojemné loučení. Jaký byl zápas legend?

Dojemná chvíle přišla. Bývalý sparťan Bony Wilfried uspořádal na Letné benefiční rozlučku se svojí fotbalovou kariérou. Na pražský pažit přitáhl fotbalové hvězdy z tuzemska i zahraničí. Sám Wilfried...

7. září 2025  9:40

Stejný jako dřív. Lafata ozdobil rozlučku hattrickem: Lidem děkuju! Bylo to parádní

Ostré odpolední slunce mu pálilo do obličeje, když typickou dorážkou do prázdné brány otevřel skóre rozlučky Bonyho Wilfrieda a sparťanských legend. Bývalý reprezentační fotbalista David Lafata při...

7. září 2025  7:57

Emoce s euforií zvítězily. A fotbalisté trhali obleky. Módní guru reprezentace vypráví

Premium

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Paní šéfová, už to víte? Hrozný malér. Ti pitomci vám roztrhali obleky! Když módní guru fotbalové reprezentace Anna Motlíková vzala před čtrnácti lety telefon, vůbec nechápala, co se děje. Byla totiž...

7. září 2025

Bonyho dojemná Tečka: Díky Sparto, díky strýčku, měl jsi tu být taky. Dres? Nedám!

Stoupl si na hrot a málokdy se vrátil na vlastní polovinu. Čekal, čekal a čekal. Věděl, že jeho chvíle přijde. A když po dvaceti minutách skutečně poprvé zblízka napral balon do sítě, Letná bouřila...

6. září 2025  20:01

Sto čtyřicet. Ronaldo dvěma zásahy potopil Arméni a posunul rekord. Vyhrála i Anglie

Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce. Anglie zdolala Andorru 2:0 a po čtyřech zápasech zůstala...

6. září 2025  17:17

Reprezentaci budou proti Saúdské Arábii chybět Krejčí i zranění Douděra s Kušejem

Od české fotbalové reprezentace se před pondělním přípravným zápasem se Saúdskou Arábií odpojila trojice hráčů. Národní tým opustili slávisti obránce David Douděra s ofenzivního univerzálem Vasilem...

6. září 2025  17:10

Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan

Fotbalový osud bývá někdy hodně vrtkavý, což dokazuje případ Filipa Zorvana. V květnovém finále MOL Cupu přispěl dvěma góly k triumfu Olomouce nad Spartou 3:1 a tím na dálku odstřihl Jablonec z...

6. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nejlepším hráčem Staněk, čtenáři vyzdvihli také Krejčího. Pod průměrem Souček

Čeští fotbalisté sice zvládli pátý kvalifikační zápas o mistrovství světa vítězstvím 2:0 v Černé Hoře, velkou pochvalu si však od čtenářů iDNES.cz v tradiční anketě vysloužil jen brankář Jindřich...

6. září 2025  14:44

Samoobsluha 24 hodin denně. Sparta otevírá moderní prodejnu s oblečením

Otevírací doba bez omezení. Stačí přijít, nakoupit a zaplatit. Klidně v jednu ráno. Fotbalová Sparta představuje ambiciózní projekt v oblasti merchandisingu. Nově otevřený Fanbutik vedle letenského...

6. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.