|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Neúnavný střelec a Bonyho dojemné loučení. Jaký byl zápas legend?
Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů
Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...
Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý
Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...
Fotbalové přestupy ONLINE: Martinec míří do Sparty, Baník má maďarskou posilu
Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...
Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo
Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...
Sparta - Zlín 3:1, do reprezentační pauzy z prvního místa, dva góly dal Rrahmani
Sparťanští fotbalisté jdou do první reprezentační přestávky z prvního místa. V 7. kole Chance Ligy porazili dosud kurážného nováčka ze Zlína 3:1. Dva góly dal nejlepší střelec týmu Rrahmani,...
Nizozemce zachránil rekordman Depay, za Španěly řádil Merino. Slováci opět uspěli
Fotbalisté Španělska v kvalifikaci mistrovství světa i díky prvnímu hattricku Mikela Merina deklasovali Turecko 6:0 a na vedoucí příčce skupiny E mají tříbodový náskok. Slováci navázali na čtvrteční...
Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů
Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...
Spousta chyb i dobrých věcí. Hašek o Černé Hoře i přípravě se Saúdskou Arábií
K sobotním narozeninám dostal od mužstva dort s hořící fontánou, kterou se marně snažil sfouknout. Pro trenéra českých fotbalistů Ivana Haška však bude důležitější, aby národní tým v pondělí večer v...
OBRAZEM: Neúnavný střelec a Bonyho dojemné loučení. Jaký byl zápas legend?
Dojemná chvíle přišla. Bývalý sparťan Bony Wilfried uspořádal na Letné benefiční rozlučku se svojí fotbalovou kariérou. Na pražský pažit přitáhl fotbalové hvězdy z tuzemska i zahraničí. Sám Wilfried...
Stejný jako dřív. Lafata ozdobil rozlučku hattrickem: Lidem děkuju! Bylo to parádní
Ostré odpolední slunce mu pálilo do obličeje, když typickou dorážkou do prázdné brány otevřel skóre rozlučky Bonyho Wilfrieda a sparťanských legend. Bývalý reprezentační fotbalista David Lafata při...
Emoce s euforií zvítězily. A fotbalisté trhali obleky. Módní guru reprezentace vypráví
Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Paní šéfová, už to víte? Hrozný malér. Ti pitomci vám roztrhali obleky! Když módní guru fotbalové reprezentace Anna Motlíková vzala před čtrnácti lety telefon, vůbec nechápala, co se děje. Byla totiž...
Bonyho dojemná Tečka: Díky Sparto, díky strýčku, měl jsi tu být taky. Dres? Nedám!
Stoupl si na hrot a málokdy se vrátil na vlastní polovinu. Čekal, čekal a čekal. Věděl, že jeho chvíle přijde. A když po dvaceti minutách skutečně poprvé zblízka napral balon do sítě, Letná bouřila...
Sto čtyřicet. Ronaldo dvěma zásahy potopil Arméni a posunul rekord. Vyhrála i Anglie
Cristiano Ronaldo pomohl dvěma góly fotbalistům Portugalska k výhře 5:0 v Arménii v kvalifikaci o postup na mistrovství světa v příštím roce. Anglie zdolala Andorru 2:0 a po čtyřech zápasech zůstala...
Reprezentaci budou proti Saúdské Arábii chybět Krejčí i zranění Douděra s Kušejem
Od české fotbalové reprezentace se před pondělním přípravným zápasem se Saúdskou Arábií odpojila trojice hráčů. Národní tým opustili slávisti obránce David Douděra s ofenzivního univerzálem Vasilem...
Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan
Fotbalový osud bývá někdy hodně vrtkavý, což dokazuje případ Filipa Zorvana. V květnovém finále MOL Cupu přispěl dvěma góly k triumfu Olomouce nad Spartou 3:1 a tím na dálku odstřihl Jablonec z...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Nejlepším hráčem Staněk, čtenáři vyzdvihli také Krejčího. Pod průměrem Souček
Čeští fotbalisté sice zvládli pátý kvalifikační zápas o mistrovství světa vítězstvím 2:0 v Černé Hoře, velkou pochvalu si však od čtenářů iDNES.cz v tradiční anketě vysloužil jen brankář Jindřich...
Samoobsluha 24 hodin denně. Sparta otevírá moderní prodejnu s oblečením
Otevírací doba bez omezení. Stačí přijít, nakoupit a zaplatit. Klidně v jednu ráno. Fotbalová Sparta představuje ambiciózní projekt v oblasti merchandisingu. Nově otevřený Fanbutik vedle letenského...