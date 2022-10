Fotbalový útočník Dordič ohrožoval trenéra Varnsdorfu nožem, skončil v cele

Mlčí i klubové vedení, rozladěný majitel a ředitel Vlastimil Gabriel telefon zavěsil s tím, že k případu už nebude nic říkat. Předtím pro iSport.cz uvedl jen, že návrat Dordiče do týmu nepřipadá v úvahu. „Hodně nás to zklamalo,“ řekl.

Eliška Kubíčková, tisková mluvčí okresního policejního ředitelství v Děčíně, přiznala, že policisté přijali oznámení o napadení na tréninkovém hřišti ve Varnsdorfu. „V úterý krátce po desáté hodině dopoledne, po předchozí slovní a fyzické roztržce mezi jedním z fotbalistů a trenérem, mělo dojít ze strany hráče k ohrožování trenéra nožem,“ napsala v mailu. „Přivolaní policisté podezřelého muže na místě zadrželi a následně umístili do policejní cely.“

Okolnosti celého případu se podle Kubíčkové prověřují. „S ohledem na počáteční stadium prověřování a probíhající úkony nemůžeme sdělit bližší informace.“

Osmadvacetiletý bosenský útočník Dordič, který působil i v prvoligových Opavě a Liberci a ve 28 zápasech nejvyšší soutěže dal dva góly, poslední zápasy kvůli zranění nehrál. Po debaklu 0:6 se Slováckem v poháru mu měl trenér Miroslav Holeňák podle iSport.cz říct, že nepůjde do tréninku s mužstvem. V neděli na hřišti Táborska zůstal mezi náhradníky. A na úterním tréninku se dostal do sporu s Porcalem.

Dordič je elitním střelcem druhé ligy, letos v devíti zápasech nasázel šest gólů. Varnsdorf, klub se skromným rozpočtem, ho chtěl zpeněžit, ale po jeho zkratu to půjde už těžko.

Přitom před loňskou sezonou mu dal Varnsdorf znovu šanci. „V létě jsem se z Bosny vrátil do Česka, přesněji do Českých Budějovic. Byl jsem na zkoušce a všechno už bylo domluvené a mířilo k podpisu smlouvy, ale v poslední den mi volali, že to padá, že přijdou jiní hráči,“ líčil Dordič pro MF DNES. „Pak byla možnost jít do Varnsdorfu a zkusit nastartovat zase kariéru. Řekl jsem si, že jdu do toho a ukážu všem, že mám na to hrát 1. ligu. Jednou bych si chtěl zahrát evropské poháry. Jsem strašně vděčný panu řediteli Gabrielovi a trenérům, že mě vzali.“

Vděk ovšem vypadá jinak než šermování s nožem.