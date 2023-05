Dordič na místě činu dal gól, ale hattrickem ho zastínil Tanko

„Dali jsme si interní cíl, že bychom chtěli do posledního kola zlobit, motat to nahoře. Vítězství je hrozně důležité, jsme pořád ve hře,“ potěšilo Holeňáka.

Zápas byl ostře sledovaný, protože do Koliny se coby host vrátil útočník Dordič. Policie stále vyšetřuje incident z konce podzimu, kdy se ještě jako hráč Varnsdorfu měl poprat s trenérem brankářů Radkem Porcalem a pak na něj vytáhnout nůž. Strávil noc v policejní cele a po šarvátce severočeský klub opustil.

Teď se Srb už ve 2. minutě prosadil střelecky, když napadal brankáře Vaňáka a využil jeho chybné rozehrávky. „Gól ani moc neslavil. Reakce byla v pohodě, všechno proběhlo na profesionální úrovni. Nebylo tam nic špatného ani z jedné strany,“ vylíčil trenér Varnsdorfu.

Hlavní slovo si pak vzal jiný cizinec, nigerijský útočník Tanko. Nejdříve skóroval z obrovské dálky, potom po brejku. Domácí obrátili na 2:1, ale po pauze museli vytasit další otočku, když ztráceli 2:3. Osmančík a Ondráček rozjásali tribuny, Tanko nakonec v přestřelce završil hattrick.

„Řádil, hrál výborně, soupeři motal hlavu. Na tréninku jsme se s ním bavili o proměňování šancí, ať je trpělivý, že to přijde. A že se může stát, že dá Táborsku hattrick. A on ho opravdu dal,“ vyšla Holeňákovi věštba. „Moc mu to přejeme.“

Tanko už letos nasázel 14 gólů a mluví se o tom, že se schyluje k jeho odchodu do nejvyšší soutěže. „Nabízí se to, nejsme slepí. Ale já nic bližšího nevím ani to neřeším, soustředíme se na konec sezony.“

A ten je perný: venku Chrudim, pak doma lídr Karviná, finiš na půdě zachraňující se Opavy. Varnsdorf však v neděli znovu získal sebevědomí. „Za stavu 2:3 jsme byli na kolenou, ale kluci to v těžké situaci nezabalili a dokázali zabrat. Prokázali velkou vůli,“ jásal Holeňák. „Obrovská pochvala!“