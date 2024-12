Zlín postoupí. Bzenec je relax, po lize už nebažím, říká trenérský matador Páník

„Kuba je důkazem, že když je sportovec mentálně silný a má profesionální přístup, může dělat v zahraničním týmu kapitána. Polská liga je u nás podceňovaná, ale udržet se v klubu, jako je Cracovia, několik let na vysoké úrovni, není jen tak,“ ocenil hlavního organizátora akce Páník, který na silvestra oslaví 68 let.

Pak se rozpovídal nejen o Zlínu, kde jako hráč i trenér zanechal nejhlubší stopu.

Jak vás zasáhl jeho letošní sestup z nejvyšší soutěže?

Bolí to. Byli jsme zvyklí na ligu, na výborná mužstva, skvělé zápasy. Ale když vás potká druhá liga, je to někdy dobré. Klub se očistí, zrekonstruuje. Věřím, že zase přijde období, kdy bude hrát Zlín první ligu a nebude mít problémy se v ní udržet.

Po podzimu má dobře nakročeno. Překvapilo vás, jak hladce prošel úvodní částí druhé ligy?

Mužstvo má zkušenosti z nejvyšší soutěže a to je vždycky poznat. Výsledky jednotlivých zápasů nebyly suverénní, ale cílené. Teď je jen potřeba to udržet a vrátit se do první ligy přímo, protože z baráže je to vždycky těžké.

Zvítězil ve Zlíně pragmatismus?

Odešli mladí a perspektivní kluci jako Slončík nebo Bužek. Kdyby zůstali, bylo by mužstvo ještě lepší. Je to škoda, protože v nových klubech toho moc neodkopali. Byla by to velká pomoc. Přesto si Zlín poradil. Výsledky měl. Věřím, že jaro uhrají. Když spadnete do druhé ligy, je důležité, abyste všechno nerozbili a v určitých parametrech kontinuálně pokračovali, což se povedlo.

Co říkáte na konkurenci Zlína? Tím, že doma v předposledním kole porazil druhou Chrudim, dal jasně najevo, jak jsou rozdané karty?

To byl jednoznačný zápas. Zlín ukázal, že by měl být tím týmem, který půjde do ligy z prvního místa. Z Chrudimi také odchází dobří hráči. Nemyslím si, že udrží podzimní tempo. Ze Zlína nikdo neodchází, možná ještě posílí.

Když jste v roce 2015 postupovali ve vaší éře, byli jste v roli honícího psa. Je to velký rozdíl?

My jsme museli čekat na chyby soupeřů. Zlín potřebuje hrát tak, jak hrál doteď, udržet výkonnost a výsledky.

Neměl by už ale teď v zimě posilovat s ohledem na první ligu?

Minimálně se nad tím v klubu zamyslí. Jít do první ligy jen se současným kádrem nelze. Možná tam ale rostou šikovní hráči. Věřím, že se dá dohromady Tkáč, který je gólový a ve finální části týmu pomůže. Když bude zdravý, je

Základním kamenem byl brankář Stanislav Dostál, že?

Standa je gólman, který musí cítit důvěru. Pak vám to splatí. Dnes má kvalitní a vyrovnané výkony. Neudělá chybu. Srovnal se s moderním fotbalem, kdy se zakládají akce od gólmanů. Hraje dobře nohou. Tady (benefiční zápas) máte důkaz, dal dva góly. Standa je už dnes obrovskou personou zlínského fotbalu. Gólmani nestárnou. Můžou chytat do čtyřiceti. Má toho před sebou ještě spoustu.

Překvapilo vás, že se na stará kolena vrátil v létě do Zlína útočník Tomáš Poznar?

Kdyby přišel v zimě, šance na udržení v lize by byla větší. Že se vrátil, je správně. Je to hráč, který dovede dobře ovlivňovat mužstvo na hřišti i v kabině.

Jak se posunula druhá liga od té doby, co jste se Zlínem postoupili?

Zlepšily se podmínky, jsou umělé plochy, lepší stadiony, chodí sem daleko více zahraničních hráčů. Mladí mají šanci hrát druhou ligu, jdou do ní i starší, je v ní mnohem více kvalitních hráčů.

Vy jste měli tým postavený na odchovancích a hráčích spjatých s klubem, že?

Je škoda, že Zlín spadl. Mladí kluci jako Slončík, Bužek mohli pravidelně hrát první ligu. Bylo by fajn, kdyby nám je půjčili na hostování. Ke Zlínu mají vztah, tady by se dohráli a pak by se mohli vrátit do top českých týmů.

Vnímáte, že je první liga rok od roku kvalitnější?

Jasně. Nejlepší čeští hráči přestupují do našich nejsilnějších klubů. Mají peníze, aby je vykoupili. Přichází hodně zahraničních hráčů vyšší úrovně, než bývalo dříve. Hodně se otevřela Afrika. Podívejte se na béčka prvoligových týmů, kolik je tam cizinců, kteří přichází už v osmnácti a kluby si je během tří let dodělají.

Po skončení vaší poslední prvoligové štace v Karviné trénujete divizní Bzenec. Máte ještě ligové ambice?

Hlavně mám i jinou práci. Do Bzence jezdím třikrát týdně. Jsem rád, když kluci přijdou na trénink, protože jenom tréninkem se mohou zlepšovat. V minulé sezoně jsme skončili druzí, teď jsme pátí. Máme dobré podmínky, dvě přírodní trávy, jednu osvětlenou, teď se dodělává umělá plocha. Pro mě je to svým způsobem relax. Podstoupil jsem operaci kolene, rehabilitoval a musel jsem z trenérského vlaku vystoupit. Ambice? Nikdy neříkej nikdy, ale už po trénování v lize tolik nebažím. Mám i jiné povinnosti na Masarykově univerzitě v Brně, dělám pro Fotbalovou asociaci v programu profesionální licence UEFA v moravské skupině.

Na univerzitě se věnujete také fotbalu?

Jsem lektorem na katedře sportovního výkonu a diagnostiky. Studenti se specializují na fotbal, hokej, házenou . Mám na starosti nějakých dvacet fotbalistů. Studenti, kteří dokončí bakalářské studium, mají šanci dostat licenci B, kdo dokončí magisterské, licenci A. Je to propojené s Fotbalovou asociací, aby licence měly stejně vysokou úroveň.

Přednášíte, nebo vedete praktickou výuku?

Oboje dvoje. Hodně tlačím, abychom byli od jara do podzimu na hřišti. Studenti prezentují tréninky, hodnotíme je. Celý proces směřuje k tomu, aby také trénovali. Mají kolem jedenadvaceti, takže většinou trénují přípravky, žáky, dorostence.

Je důležité, aby trenér začal od nejmenších jako kdysi vy?

Určitě ano. U maličkých získá zásady výchovy, komunikace, aby byl spravedlivý a dovedl jednat s dětmi. To se mu pak vyplatí v dospělém věku. Učí se, jak vzdělávat hráče. Pokud trenér naskočí hned do ligy bez těchto základů, neprojde kompletním vzdělávacím procesem hráče. Vzdělávat se musí i ligový hráč. Nejen na hřišti, ale i mentálně.