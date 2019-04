V semifinále po 27 letech. Pohár chceme vyhrát, zní z Bohemians

„Máme ambici porazit kohokoliv, je nám to vcelku jedno,“ vypálí sebevědomě Antonín Vaníček, hrdina středečního čtvrtfinálového střetnutí s Olomoucí. „Chtěl bych hlavně hrát semifinále doma,“ prohodí ještě. Zda se mu přání vyplní, určí už páteční los.

V něm jsou kromě Bohemians ještě Slavia, Baník Ostrava a zmíněná Sparta, kterou klokani potkali při poslední účasti v tak pokročilé fázi poháru.

Je to už sedmadvacet let, co doma dlouho odolávali sparťanskému tlaku, který otupovala organizovaná defenziva. Jenže pak se Bohemians za stavu 0:0 vymstilo tahání času: jinak spolehlivý Šimurka si nechal sebrat balon ve vlastním vápně Jiřím Němcem a minutu před koncem inkasoval.

Do stejné brány, té blíž k tramvajím, za kterou dřív stávala stará dřevěná tribuna, proti Sigmě skóroval Vaníček. Chytrým obloučkem porazil prokletí, fotbalisté v zelenobílých dresech v Ďolíčku slavili gól poprvé od listopadu, po dlouhých 526 minutách!

„Visel nad námi nějaký černý mrak, tak snad se tímhle zlomil,“ doufá šťastný střelec.

Bohemians se díky jeho zásahu ze 77. minuty poprvé v samostatné historii představí mezi nejlepší čtyřkou a Vaníček tak na trefu dlouho nezapomene. „Nejcennější gól kariéry,“ podotkl a dodal: „Máme ambice pohár vyhrát. Pokud ho vyhrajeme, bude to první trofej, kterou bych získal s áčkem Bohemky. Byla by to obrovská euforie.“

Podobně po pohárovém úspěchu mluvil i domácí trenér Martin Hašek. „Fanoušci Bohemky tu naposledy slavili titul a od té doby na nějaký velký úspěch čekají. Tohle je šance! Jsme 180 minut od velkého sportovního úspěchu, i ekonomického. My si to uvědomujeme a chceme to.“