Do závěrečného hvizdu sudího zbývalo možná pár desítek sekund. Bludov, který měl po pěti zápasech nové sezony šesté ligy plný počet bodů, prohrával na půdě Paseky 2:5. I to byla možná příčina pramenící frustrace hostujících fanoušků.
„V průběhu celého zápasu docházelo od hostujících fanoušků k urážkám domácích hráčů,“ vykreslil ve zprávě rozhodčího sudí Čásek. Dle jeho slov nepomohla ani pořadatelská služba, která hostující příznivce nedokázala umravnit.
Vše se vyhrotilo ke konci zápasu. Vystřídaný domácí hráč se pustil do horlivé debaty s jedním z hostujících diváků, což se rozhodl arbitr Čásek řešit. „V ten moment jeden z fanoušků hostů strhl vedle stojícího kameramana na zem,“ popsal rozhodčí ve zprávě.
A začala mela.
Kameraman, člen domácí pořadatelské služby, ale neoznačený pořadatelskou vestou, dostal od dalšího fanouška Bludova facku. To už nenechalo chladnými pasecké diváky, kteří se rozhodli situaci řešit po svém.
Na místo se tak přiřítili další pořadatelé a snažili se od sebe násilníky odtrhnout. Celá potyčka trvala minimálně čtyři minuty. „Hráči ani funkcionáři se do potyčky násilně nezapojovali. Někteří se ji jen snažili uklidnit,“ uvedl Čásek, který kvůli incidentu zápas předčasně ukončil.
Chvíli potom dorazila do areálu paseckého hřiště také policie. „Bylo to na popud jednoho z hostujících fanoušků, který policisty zavolal,“ vylíčil sudí. Policisté se nyní incidentem zabývají.
„Případem se zabýváme a zjišťujeme okolnosti a shromažďujeme potřebné informace. Věc zatím šetříme jako přestupek, ale není vyloučeno, že se v průběhu šetření právní kvalifikace může změnit,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Zda byli diváci pod vlivem alkoholu, odmítla zodpovědět.
Není to jenom naše vina, dušují se Bludovští
„Proti prvnímu týmu tabulky jsme podali dominantní výkon. První poločas se odehrával na jednu bránu a poločasový výsledek 2:0 byl pro hosty ještě milosrdný. Kaňkou na tomto zápase bylo chování pár jedinců z bludovského tábora (fanoušků, nejednalo se o hráče ani realizační tým), kteří zřejmě neunesli prohru svého týmu a zápas byl díky nim v 92. minutě přerušen a nedohrán,“ píše ve vyjádření SK Paseka na Facebooku.
„Měly se nastavovat čtyři minuty. Uvidíme co na to disciplinární komise. Fotbalový klub SK Paseka už se nebude více vracet k incidentu, který se odehrál na konci zápasu. Chování některých jedinců je neakceptovatelné. Tyto výstupy nepatří nejen na fotbal, ale ani do civilizované společnosti. Bohužel se tak nestalo poprvé... Vše podstatné je jasně popsáno ve zprávě rozhodčího z tohoto zápasu na kterém byl přítomen i delegát,“ uvedl fotbalový klub.
Bludovský celek považuje zprávu rozhodčího za tendenční. „Vše v zápise je napsáno proti nám, což nechápu. Vinu nesou obě strany,“ dušoval se pro Deník předseda SK Bludov Milan Adam.
„Nějaké pokřikování tam bylo, ale to je na každém zápase. Neříkám, že jsme v tom nevinně, ale není to jenom naše vina. Začalo to urážkami na našeho hráče, který měl v hledišti rodiče. Diváci jsou vznětliví, snažil jsem se situaci uklidnit, ale než jsem na místo doběhl, už byli v sobě. Velkou roli v tom hrál domácí kameraman,“ prohlásil Adam.
Disciplinární komise Krajského Olomouckého krajského fotbalového svazu bude incident řešit ve středu 24. září. Na své zasedání předvolala hlavního rozhodčího Čáska, delegáta utkání Viktora Kovalce, vedoucích obou družstev i hlavního pořadatele utkání Martina Machače.