Zápas nižší soutěže rozhodčí přerušil kvůli bitce diváků. Kameramanovi vlepili facku

Autor:
  13:33
Šílenou dohru měl víkendový zápas nižší fotbalové soutěže na Olomoucku. Utkání šesté ligy mezi Pasekou a Bludovem rozhodčí Dalibor Čásek ukončil předčasně v 92. minutě. Důvod? Bitka diváků. Incidentem se zabývá i policie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Bílek, MF DNES

Do závěrečného hvizdu sudího zbývalo možná pár desítek sekund. Bludov, který měl po pěti zápasech nové sezony šesté ligy plný počet bodů, prohrával na půdě Paseky 2:5. I to byla možná příčina pramenící frustrace hostujících fanoušků.

„V průběhu celého zápasu docházelo od hostujících fanoušků k urážkám domácích hráčů,“ vykreslil ve zprávě rozhodčího sudí Čásek. Dle jeho slov nepomohla ani pořadatelská služba, která hostující příznivce nedokázala umravnit.

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Vše se vyhrotilo ke konci zápasu. Vystřídaný domácí hráč se pustil do horlivé debaty s jedním z hostujících diváků, což se rozhodl arbitr Čásek řešit. „V ten moment jeden z fanoušků hostů strhl vedle stojícího kameramana na zem,“ popsal rozhodčí ve zprávě.

A začala mela.

Kameraman, člen domácí pořadatelské služby, ale neoznačený pořadatelskou vestou, dostal od dalšího fanouška Bludova facku. To už nenechalo chladnými pasecké diváky, kteří se rozhodli situaci řešit po svém.

Na místo se tak přiřítili další pořadatelé a snažili se od sebe násilníky odtrhnout. Celá potyčka trvala minimálně čtyři minuty. „Hráči ani funkcionáři se do potyčky násilně nezapojovali. Někteří se ji jen snažili uklidnit,“ uvedl Čásek, který kvůli incidentu zápas předčasně ukončil.

Ležícího hráče kopl do hlavy. Za bitku po fotbale policie obvinila dva diváky

Chvíli potom dorazila do areálu paseckého hřiště také policie. „Bylo to na popud jednoho z hostujících fanoušků, který policisty zavolal,“ vylíčil sudí. Policisté se nyní incidentem zabývají.

„Případem se zabýváme a zjišťujeme okolnosti a shromažďujeme potřebné informace. Věc zatím šetříme jako přestupek, ale není vyloučeno, že se v průběhu šetření právní kvalifikace může změnit,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Zda byli diváci pod vlivem alkoholu, odmítla zodpovědět.

Není to jenom naše vina, dušují se Bludovští

„Proti prvnímu týmu tabulky jsme podali dominantní výkon. První poločas se odehrával na jednu bránu a poločasový výsledek 2:0 byl pro hosty ještě milosrdný. Kaňkou na tomto zápase bylo chování pár jedinců z bludovského tábora (fanoušků, nejednalo se o hráče ani realizační tým), kteří zřejmě neunesli prohru svého týmu a zápas byl díky nim v 92. minutě přerušen a nedohrán,“ píše ve vyjádření SK Paseka na Facebooku.

„Měly se nastavovat čtyři minuty. Uvidíme co na to disciplinární komise. Fotbalový klub SK Paseka už se nebude více vracet k incidentu, který se odehrál na konci zápasu. Chování některých jedinců je neakceptovatelné. Tyto výstupy nepatří nejen na fotbal, ale ani do civilizované společnosti. Bohužel se tak nestalo poprvé... Vše podstatné je jasně popsáno ve zprávě rozhodčího z tohoto zápasu na kterém byl přítomen i delegát,“ uvedl fotbalový klub.

Bludovský celek považuje zprávu rozhodčího za tendenční. „Vše v zápise je napsáno proti nám, což nechápu. Vinu nesou obě strany,“ dušoval se pro Deník předseda SK Bludov Milan Adam.

Nechutná hromadná rvačka diváků v okrese. Agresivita stoupá, štve předsedu

„Nějaké pokřikování tam bylo, ale to je na každém zápase. Neříkám, že jsme v tom nevinně, ale není to jenom naše vina. Začalo to urážkami na našeho hráče, který měl v hledišti rodiče. Diváci jsou vznětliví, snažil jsem se situaci uklidnit, ale než jsem na místo doběhl, už byli v sobě. Velkou roli v tom hrál domácí kameraman,“ prohlásil Adam.

Disciplinární komise Krajského Olomouckého krajského fotbalového svazu bude incident řešit ve středu 24. září. Na své zasedání předvolala hlavního rozhodčího Čáska, delegáta utkání Viktora Kovalce, vedoucích obou družstev i hlavního pořadatele utkání Martina Machače.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav B vs. KolínFotbal - 7. kolo - 18. 9. 2025:Ml. Boleslav B vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
18. 9. 15:30
  • 1.86
  • 3.65
  • 2.81
Kodaň vs. LeverkusenFotbal - 1. kolo - 18. 9. 2025:Kodaň vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
18. 9. 18:45
  • 3.07
  • 3.44
  • 2.43
Bruggy vs. MonacoFotbal - 1. kolo - 18. 9. 2025:Bruggy vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
18. 9. 18:45
  • 2.51
  • 3.77
  • 2.75
Sporting vs. KajratFotbal - 1. kolo - 18. 9. 2025:Sporting vs. Kajrat //www.idnes.cz/sport
18. 9. 21:00
  • 1.09
  • 12.10
  • 27.40
Newcastle vs. BarcelonaFotbal - 1. kolo - 18. 9. 2025:Newcastle vs. Barcelona //www.idnes.cz/sport
18. 9. 21:00
  • 2.58
  • 3.71
  • 2.71
Manchester City vs. NeapolFotbal - 1. kolo - 18. 9. 2025:Manchester City vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
18. 9. 21:00
  • 1.66
  • 4.22
  • 5.22
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Velký návrat, Mourinho opravdu převezme Benfiku. Brzy by měl podepsat smlouvu

Spekulace se potvrdily. Novým trenérem fotbalistů Benfiky by se měl podle očekávání stát slavný José Mourinho, pro něhož to bude velký návrat domů. Právě v Lisabonu totiž před 25 lety jeho trenérská...

18. září 2025  13:49

Zápas nižší soutěže rozhodčí přerušil kvůli bitce diváků. Kameramanovi vlepili facku

Šílenou dohru měl víkendový zápas nižší fotbalové soutěže na Olomoucku. Utkání šesté ligy mezi Pasekou a Bludovem rozhodčí Dalibor Čásek ukončil předčasně v 92. minutě. Důvod? Bitka diváků....

18. září 2025  13:33

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29,  aktualizováno  18.9 13:10

Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka

Viseli na něm jak pořadatelé ve svítivých oranžových vestách, tak kolegové z realizačního týmu v tmavých teplákovkách. A pořádně nasupený Diego Simeone, kouč fotbalistů Atlétika Madrid, se v...

18. září 2025  12:39

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...

18. září 2025  11:54

Češi se v žebříčku FIFA posunuli do nejlepší čtyřicítky, do čela jdou španělští fotbalisté

Čeští fotbalisté se v novém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o dvě příčky na 39. místo. Do čela pořadí národních týmů poskočilo Španělsko, první místo po více než dvou letech opustila...

18. září 2025  11:07

Bod pro Bodö je historický. I v Norsku si všímají Douděrova „cynického chování“

Bod fotbalového Bodö/Glimt za remízu 2:2 na Slavii ve středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů označila norská média za historický. Severský tým totiž uspěl hned při premiérové účasti v...

18. září 2025  10:30

Obrovská škoda! Pokazili jsme to, štvalo Staňka. U penalty stačilo střelce rozhodit

Koho měl kolem sebe, toho zpucoval. Měl na to plné právo. Celý zápas chytal precizně, bezchybně. Dokonce i na penaltu si počíhal. Premiéru v nablýskané Lize mistrů stačilo dohrát chytře daleko od...

18. září 2025  9:10

Je těžké vzít bod, po remíze je dojem pak jiný, litoval Trpišovský. Mrzí ho první gól

Bylo na něm vidět, jak je zklamaný. „Pro nás je složité vzít bod. Vedli jsme o dva góly, byli jsme chvíli od vítězství a ještě v poslední vteřině jsme mohli rozhodnout,“ litoval trenér slávistických...

18. září 2025  6:56

Provod jako muž zápasu? Zahřeje to možná v prosinci. Byli jsme moc hrr, litoval

Mezi novináře si odskočil z dopingové kontroly. „Proto nevím, jaká je nálada v kabině,“ krčil rameny fotbalista Lukáš Provod. Dobrá však po promrhaném vedení s norským Bodö/Glimt být nemůže. Ještě...

17. září 2025  23:27

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Liverpool v závěru zachránil výhru. Bayern ve šlágru zdolal Chelsea, slaví také PSG

Kromě střetnutí Slavie s norským celkem Bödo/Glimt se ve středu odehrálo dalších pět zápasů úvodního kola Ligy mistrů. Ve šlágru večera zvítězil Bayern nad Chelsea 3:1, obhájce trofeje PSG přejel...

17. září 2025  20:47,  aktualizováno  23:20

Kdo je Mbodji, dvougólová senzace Slavie? Šest zápasů za Jihlavu a teď premiéra snů

Levý kraj obrany, vysportovaná postava, zatejpované zápěstí, dvanáctka na dresu i senegalský pas. Ale Malick Diouf to není, jasný pane! Taky jste žasli nad tím, koho to fotbalová Slavia vytáhla do...

17. září 2025  21:10,  aktualizováno  22:31

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.