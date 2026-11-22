Nyní je po dvou letech je zpátky. Na Hanou se vrátil v jiné roli. Jako jedna ze zkušených posil pomáhá v roli mentora mladíkům v béčku Sigmy, které je se ztrátou dvou bodů v MSFL třetí. Osmatřicetiletý obránce nastoupil s kapitánskou páskou ke 12 duelům.
Kromě odchodu se Beneš rozpovídal i o návratu na Hanou či trenérských ambicích. Prozrazuje také, proč se po letech rozhodl dodělat maturitu.
Benešova vlivu na tým si v srpnu všiml i kouč Pardubic Jan Trousil: „Na standardní situace potřebujete určitou typologii hráčů. Jednoho nebo dva lídry, kteří to prostě vezmou. Byl jsem se podívat na Olomouc B, a když vidím Víťu Beneše, jakým způsobem je schopný všechno odstrkat a dostat se do lepší pozice... Je to o tom, jestli to v sobě máte, nebo ne.“
Zaznamenal jste chválu trenéra Trousila?
Pamatuju si zápas, při kterém jsem viděl na ochozu pardubické bundy. Tento moment si vybavuju, ale tiskovku jsem vůbec nezaznamenal.
Na mojí maturitě má osmdesátiprocentní podíl manželka. Nebylo jednoduché do toho po 18 letech znovu skočit a něco se učit, psát testy a seminárky.