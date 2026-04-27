Divoké Bečvanské El Clásico. Po valašském derby fanynka knokautovala rozhodčího

Petr Fojtík
  13:52
Rána pěstí do obličeje, za kterou by se nemusel stydět ani profi boxer. Jenže nepadla v ringu, nýbrž po fotbalovém derby domácí Prostřední Bečvy a Horní Bečvy na Valašsku v 6. lize. Na svědomí ji měla domácí horkokrevná fanynka, obětí se stal asistent rozhodčího Daniel Sucharski, jehož agresorka při odchodu sudích ze hřiště do kabin knokautovala tak, že po pádu na dlažbu skončil na chvíli v bezvědomí.

Momentka z amatérského fotbalu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Po několika minutách byl ošetřen přítomným zdravotníkem a následně odveden do šatny rozhodčích,“ uvedl v zápise o utkání hlavní arbitr Martin Zicháček, který pak svého kolegu doprovodil na preventivní vyšetření do nemocnice ve Valašském Meziříčí.

Sucharski, který točí videa ze zápasů z pohledu rozhodčích pro svůj kanál Referee Guide, se ke kauze vyjádřil krátce na svém instagramovém účtu.

„Po incidentu, který se na utkání odehrál, budu nějakou dobu neaktivní na sociálních sítích. Až se vše vyřeší, udělám nějaké vyjádření, ovšem do té doby nebudu odpovídat na dotazy, co se stalo. Jenom snad jednu věc - to na fotbal nepatří,“ napsal Sucharski.

Rozbuškou měla být červená karta pro kapitána Prostřední Bečvy Prokopa Fárku v 45. minutě po surovém zákroku, k němuž došlo v bezprostřední blízkosti Sucharského. Faulovaný vyvázl naštěstí bez zranění, Fárka opustil hrací plochu bez protestů, do role mstitelky se ale měla po duelu pasovat příbuzná vyloučeného.

„Totožnost útočnice nebyla zjištěna. V momentě, kdy byla poskytována zraněnému asistentovi první pomoc na zemi, bylo z několika úst přítomných fanoušků vyřčeno, že se jednalo o sestru vyloučeného domácího kapitána, která byla aktérkou útoku,“ zmínil hlavní rozhodčí v zápise.

Bečvanské El Clásico, jak jej avizovaly sociální sítě FK Prostředí Bečva, bylo přitom fotbalovým svátkem regionu. Dorazilo na něj nevídaných 1 020 platících diváků, což je téměř 25 procent počtu obyvatel obou obcí dohromady.

Oba fanouškovské tábory předvedly před úvodním hvizdem pyrotechnickou show, zazněla státní hymna, výjimečný zápas ale zastínilo řádění jedné z fanynek, které bude řešit disciplinární komise KFS Zlín.

K dispozici by měla mít i záznam utkání, který hosté v přesilovce vyhráli 2:0 a upevnili si vedení v soutěži. Případný trest šéf krajské disciplinárky Zdeněk Kadlček nechtěl předjímat.

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Možná za rok, Evropo. Sigma se do pohárů nevrátí, kdo ji povede v nové sezoně?

Olomoučtí fanoušci během utkání proti Slavii

Sigma si bude muset na Evropu minimálně rok počkat. Po turbulentní sezoně, ve které si zahrála Konferenční ligu, změnila trenéra a prostřídala velkou část kádru, končí v tabulce po základní části...

27. dubna 2026  14:12

Ligové zápasy v zahraničí? Nejvíc jednou v sezoně, tvrdí nový návrh FIFA

Pohled na stadion před začátkem finále fotbalového MS klubů.

I když by se mohlo zdát, že Světová fotbalová federace FIFA nepohrdne dalším megalomanským plánem, v otázce vyvážení domácích soutěží je spíš zdrženlivá. Po předchozích zkušenostech s návrhy odehrát...

27. dubna 2026  13:20

Rekordy! A hradeckým fotbalistům se otevřel lákavý květen s bojem o Evropu

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Může to být fotbalově krásný květen plný lákavých nadějí. A na jeho konci splněný sen. Fotbalisté Hradce Králové v něm budou usilovat o comeback na mapu pohárové Evropy. Pokud se jim to v již...

27. dubna 2026  12:31

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

Vyhrát derby. Tečka, kterou jsme si všichni hrozně přáli, ulevilo se trenéru Kováčovi

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Dlouhých tři a půl roku čekali liberečtí fotbalisté na vítězství v derby. V sobotu se na jablonecké Střelnici dočkali, zvítězili 2:1 a vybojovali účast v ligové nadstavbové skupině o titul a tím i...

27. dubna 2026  11:07

Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci...

Jedenáct zápasů, jediná výhra, nenaplněné ambice a naštvaní fanoušci. Hororové jaro srazilo fotbalové Teplice do skupiny o záchranu první ligy. „Chybu hledám hlavně u sebe,“ chrání mužstvo před...

27. dubna 2026  10:01

To se nikdy nemělo stát. Vyloučený gólman dal pěstí soupeři a vyprovokoval potyčku

Argentinský brankář Estaban Andrada v dresu Realu Zaragoza.

Přestal se ovládat a neudržel se. Když fotbalový brankář Esteban Andrada z druholigové španělské Zaragozy viděl druhou žlutou kartu za strčení do kapitána Jorgeho Pulida z Huesky, ještě se za ním...

27. dubna 2026  9:52

Vznikly u semaforu, ovlivňují boj o titul. Sehrají karty výraznou roli i v závěru ligy?

Premium
Adam Ševínský a Lukáš Haraslín protestují u sudího Karla Roučka kvůli vyloučení...

Ve sparťanské brance tenkrát stál teenager Petr Čech. Na hlavě měl ještě nagelované bodliny místo ochranné helmy a v Ďolíčku, který vřel nadšením, přišel po zdánlivě neškodné ráně Meleckého o...

27. dubna 2026

NEJ Z LIGY: Podpálená multikára i vršovické červené. A Darida se znovu nemýlil

Choreo fanoušků Bohemians před soubojem proti Spartě

Skončila základní část fotbalové Chance Ligy. A jestli se v posledních týdnech rýsovalo titulové drama, teď už je nejspíš hotovo. Slavia po obratu porazila Olomouc 2:1 a odskočila Spartě, která v...

26. dubna 2026  18:36

Další tři body Zbrojovky, Opava ztratila s béčkem Sparty. Dvorník se loučil výhrou

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí zajistili návrat do nejvyšší soutěže po třech letech,...

26. dubna 2026  12:47,  aktualizováno  17:08

Smetana končí, Baník bude mít už čtvrtého kouče v sezoně. Mužstvo přebírá Dvorník

Ostravský trenér Ondřej Smetana reaguje během zápasu se Zlínem.

Po závěrečném kole základní části fotbalové ligy klesli na poslední místo tabulky a reakce přišla takřka okamžitě. Fotbalový Baník Ostrava odvolal trenéra Ondřeje Smetanu a v aktuální sezoně bude mít...

26. dubna 2026  16:41,  aktualizováno  17:04

