Divoké Bečvanské El Clásico. Po valašském derby fanynka knokautovala rozhodčího

„Po několika minutách byl ošetřen přítomným zdravotníkem a následně odveden do šatny rozhodčích,“ uvedl v zápise o utkání hlavní arbitr Martin Zicháček, který pak svého kolegu doprovodil na preventivní vyšetření do nemocnice ve Valašském Meziříčí.
Sucharski, který točí videa ze zápasů z pohledu rozhodčích pro svůj kanál Referee Guide, se ke kauze vyjádřil krátce na svém instagramovém účtu.
„Po incidentu, který se na utkání odehrál, budu nějakou dobu neaktivní na sociálních sítích. Až se vše vyřeší, udělám nějaké vyjádření, ovšem do té doby nebudu odpovídat na dotazy, co se stalo. Jenom snad jednu věc - to na fotbal nepatří,“ napsal Sucharski.
Rozbuškou měla být červená karta pro kapitána Prostřední Bečvy Prokopa Fárku v 45. minutě po surovém zákroku, k němuž došlo v bezprostřední blízkosti Sucharského. Faulovaný vyvázl naštěstí bez zranění, Fárka opustil hrací plochu bez protestů, do role mstitelky se ale měla po duelu pasovat příbuzná vyloučeného.
„Totožnost útočnice nebyla zjištěna. V momentě, kdy byla poskytována zraněnému asistentovi první pomoc na zemi, bylo z několika úst přítomných fanoušků vyřčeno, že se jednalo o sestru vyloučeného domácího kapitána, která byla aktérkou útoku,“ zmínil hlavní rozhodčí v zápise.
Bečvanské El Clásico, jak jej avizovaly sociální sítě FK Prostředí Bečva, bylo přitom fotbalovým svátkem regionu. Dorazilo na něj nevídaných 1 020 platících diváků, což je téměř 25 procent počtu obyvatel obou obcí dohromady.
Oba fanouškovské tábory předvedly před úvodním hvizdem pyrotechnickou show, zazněla státní hymna, výjimečný zápas ale zastínilo řádění jedné z fanynek, které bude řešit disciplinární komise KFS Zlín.
K dispozici by měla mít i záznam utkání, který hosté v přesilovce vyhráli 2:0 a upevnili si vedení v soutěži. Případný trest šéf krajské disciplinárky Zdeněk Kadlček nechtěl předjímat.