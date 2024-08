Velká posila pro ženský tým Slavie. Po třech letech se vrací brankářka Votíková

„Nebylo to jednoduché, ale rozhodla jsme se pro domov, pro Slavii. Fotbalově jsem tu vyrůstala, Slavia mi dala příležitost se dostat do světa, kde jsem nabrala zkušenosti. Teď bych jí to ráda vrátila. Věřím, že mám co předávat.“ řekla Votíková na čtvrteční tiskové konferenci v pražské kavárně Café Louvre.

„Chci přispět k tomu, abychom se dostali do Ligy mistryň a abychom vyhráli pohár i ligu. Už se nemůžu dočkat startu sezony.“

Plzeňská rodačka začala chytat ve Slavii v roce 2014, v sešívaném si zahrála Ligu mistryň a v létě 2021 přestoupila do francouzského Paris St. Germain. Před rokem zamířila do anglického Tottenhamu, kde však dělala brankářskou dvojku. V miniulé sezoně nastoupila do šesti zápasů.

„Chtěla jsem opět pravidelně hrát, i to rozhodlo pro můj návrat.“ V brance nahradí dosavadní jedničku Olivii Lukášovou, která v létě přestoupila do AS Řím. Záda jí bude krýt osmnáctiletá Vanesa Jílková.

„Báli jsme se, že v bráně bude náš největší problém, takže jsem nesmírně rád, že se povedlo přivést Báru. Ne každý den porazíte Juventus Turín v souboji o hráče,“ usmíval se Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

„Přestup do Juventusu byl poměrně blízko, nebylo to jednoduché rozhodování,“ přiznala Votíková, která je tak druhou velkou posilou Slavie během pár dnů. Definitivně zpět je i záložnice Kateřina Svitková, která už v Edenu na jaře hostovala z Chelsea.

Slávistické fotbalistky odstartují novou sezonu v sobotu od 14 hodin domácím zápasem proti Viktorii Plzeň, hraje se v jejich areálu v pražských Horních Měcholupech. Cílem je získat opět mistrovský double, což se jim povedlo v posledních třech letech.