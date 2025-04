„Nejvíc mě nabíjí, když vidím, jak rychle děti dělají pokroky. Mám radost, že jsem jim něco předala,“ vypráví, proč se jí trenéřina zaryla pod kůži.

Byť ženy-trenérky jsou ve fotbale spíš rarita, s předsudky se nesetkala. „Tatínkové jsou překvapení, že jejich děti trénuje žena, ale koukají na to pozitivně. Děti jsou odmala v prostředí žen, s maminkou, s učitelkou ve školce. Takže podle mě se cítí lépe i s fotbalovou trenérkou.“ Roli v tom hraje i empatie, kterou ženy do fotbalu přinášejí. „Chlapi mají sebevědomí, my se do dětí víc vcítíme, nemáme tam to mužské ego,“ srovnává dva světy majitelka trenérské licence C.