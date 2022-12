Fotbalisté Baníku ovládli potřetí za sebou Silvestrovské derby v Ostravě

Utkání se do termínu na konci roku vrátilo po dvouleté pauze zaviněné koronavirem. Minule se konalo letos v létě, přičemž Baník zvítězil 6:2.

Pokaždé to je příležitost, aby se sešli bývalí hráči městských rivalů, ale i funkcionáři a fanoušci. A poklábosili.

U lavičky Baníku mimo jiné postávali Libor Radimec, Augustin Antalík, Zdeněk Rygel, Karel Kula, Luděk Mikloško.

U té vítkovické namátkou Lubomír Vlk, Miroslav Kadlec a na hřiště vyběhl Jan Baránek. Jejich někdejší spoluhráč Alois Grussmann tentokrát stál na straně rivala, jelikož je sportovní manažer Baníku.

Zdeněk Rygel, který s Baníkem získal tři tituly, byl jedním z bývalých fotbalistů, kteří na Silvestrovské derby dorazili.

Naproti tomu za Baník nastoupil Peter Drozd, který s týmem získal titul v roce 2004, ale tento měsíc jako trenér převzal Vítkovice, jež na jaře čeká boj o záchranu ve třetí lize.

Zatímco Zdeněk Rygel burcoval hráče Baníku, jeho syn Daniel byl oporou Vítkovic.

Jak je to možné?

„Daniel v Baníku začínal, ale mezi mladými tam byla velká konkurence, takže přešel do Vítkovic, kde měl větší možnost, aby se prosadil. Takových případů bylo více,“ připomněl Zdeněk Rygel, který naopak do Baníku přestupoval z Michálkovic. S Baníkem pak získal tři tituly a má i olympijské zlato z roku 1980.

Daniel Rygel mohl utkání zdramatizovat, jenže za stavu 3:1 kopl penaltu nad branku...

„Škoda, že ji nedal. Mohlo to to být zajímavější,“ usmál se Zdeněk Rygel. „Ale bylo vidět, že Baník je o něco lepší.“

Daniel Rygel tušil, že by otce nezklamal, kdyby „jeho“ Baníku gól dal. „Baník by dál vedl, ale závěr mohl být napínavější,“ řekl Daniel Rygel, který hrával první ligu za Bohemians Praha. „Hlavně však jde o to, že se můžeme potkat s bývalými spoluhráči a kamarády. K tomu bylo dnes asi nejpříznivější počasí za tu dobu, co se derby v prosinci hrálo. Diváci nemrzli, a proto jich přišlo poměrně dost.“