Lanžhot žije duelem proti Baníku, tým bude spoléhat na rychlonožky

„Žije to tady už od losu z minulého pondělí, minulý týden toho byla plná kabina. Musel jsem do toho vstoupit a od čtvrtka jsme si zakázali se o Baníku bavit,“ přibližuje trenér Lanžhota Milan Valachovič.



Pro čtvrtoligový klub od rakouských a slovenských hranic je souboj 2. kola MOL Cupu s titánem českého fotbalu historickou událostí. Do pondělka se v předprodeji rozebralo zhruba 700 vstupenek, celkem v Lanžhotě očekávají přes dva tisíce diváků.

Kvůli těm, co přejí Baníku, museli na stadionku Na Šlajsi vytvořit zvláštní sektor pro hosty s vlastním vstupem i občerstvením. „Přináší to úskalí, ale i radost, navíc můžeme vydělat nějaké peníze. Celé to spěje k tomu, aby si to hlavně fanoušci užili,“ oznamuje Valachovič.

Ten jako kouč Hlučína už na ligové celky včetně právě Baníku narazil. „Pro mě jako trenéra je situace hrozně těžká a je pro mě otázka, jak se naše mužstvo s takovým soupeřem popere. Jednak je kvalita Baníku někde jinde, druhak se může na hráčích projevit nervozita, zvlášť vzhledem k televiznímu přenosu,“ připomněl Valachovič, že střetnutí hrané od 17 hodin živě vysílá ČT sport.

Sestřihy z utkání Baníku pustil svému mužstvu, které se třemi výhrami a skóre 16:1 vévodí divizi D, teprve v úterý. „Chceme hrát náš fotbal, to znamená vycházet ze zabezpečené obrany a spoléhat na naše rychlonožky,“ nastiňuje Valachovič.

Ligovou návštěvu si už v úterý užili v třetiligových Rosicích. Domácí Slovan se proti Olomouci gólem Jiřího Koláčného brzy ujal vedení, ale nakonec prohrál vysoko 1:5.