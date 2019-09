Jednou to tam padnout muselo, těší baníkovce Pokorného pohárová trefa

„V naší rezervě patří k nejlepším,“ uvedl ostravský trenér Bohumil Páník. „Vzadu to řídí, což potvrdil i nyní v poháru. Má formu, hraje s hlavou nahoru, s přehledem. Dal krásnou branku. Velice mě potěšil. Dává najevo kvalitu a vytváří tlak na naše ostatní stopery.“

Pokorný je v Baníku tři roky poté, co přišel ze Znojma. Leč v prvoligovém týmu se zatím neusadil. Hostoval v Ústí nad Labem a minulou sezonu v Hradci Králové. Tomu nyní vstřelil svůj první gól za ostravský Baník, za který ve druhé a první lize odehrál 20 utkání.

„Každý gól v Baníku chutná a že to bylo zrovna do branky Hradce... Jednou to tam padnout muselo,“ usmál se třiadvacetiletý někdejší mládežnický reprezentant.

Na gól vám po rohu nahrával Jirásek?

Jo, na přední tyč. Smolič (Smola) mi říkal, ať si tam naběhnu a balon mě trefil.

Bylo to už v šesté minutě. Neuklidnilo vás brzké vedení až moc?

Nevím, ale z dalšího rohu jsme mohli přidat druhou branku. Hradečtí však podali solidní výkon. Hrálo se nám proti nim těžce.

Sestava Baníku se od té prvoligové dost lišila. V obranné čtveřici zůstal jen Patrizio Stronati. Museli jste si na sebe zvykat?

To není o zvyku. Trénujeme spolu dvakrát denně a trenér se rozhodl mužstvo takhle postavit. Hlavně jsem rád, že jsem dostal šanci.

Nastupujete za rezervu Baníku v moravskoslezské lize. V prvoligových zápasech zatím zůstáváte na střídačce. Bylo těžké do mužstva naskočit, byť v poháru?

Tím, že hraji nižší soutěž, mám alespoň herní vytížení. Ale když hrajete takto těžký zápas po dvou třech měsících, je to fyzicky i psychicky náročné, protože všechno je rychlejší. Jsem ale rád, že můžu nastupovat za béčko, kde mě trenér staví pravidelně. Beru to, jak to je.