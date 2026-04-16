Opavští prohráli slezské derby s rezervou Baníku a v boji o baráž ztratili

Jiří Seidl
  8:49
Fotbalisté Slezského FC Opava čtyři dny po senzační výhře nad Zbrojovkou Brno 4:0 narazili. Ve středečním 23. kole národní ligy prohráli v Ostravě s rezervou Baníku 0:2 a z druhé příčky klesli na třetí. Ostravští zůstali osmí.
Ostravský záložník Tadeáš Frýdl sleduje, jak o míč bojuje jeho spoluhráč Eldar...

Ostravský záložník Tadeáš Frýdl sleduje, jak o míč bojuje jeho spoluhráč Eldar Šehič a opavský Ladislav Mužík.

„Baník byl efektivnější. My jsme byli herně lepší, ale na to se nehraje,“ prohlásil opavský trenér Jan Navrátil.

Příznivci Opavy čekali, že jejich tým po triumfu nad Zbrojovkou na Baník vletí. Leč nestalo se.

„To utkání s Brnem bylo hodně ovlivněné červenou kartou,“ připomněl Navrátil vyloučení brněnského stopera Markoviče už ve 24. minutě. „Navíc ve druhé lize může opravdu porazit každý každého. Bylo to derby a musím vyzdvihnout hru domácích, jak obětavě ti kluci bránili.“

Ostravský trenér Josef Dvorník podotkl, že byli na soupeře skvěle připraveni. „Na jejich hru po krajích, kterou mají silnou, i když tam byly dvě chybky a po jedné z nich kopali hosté penaltu,“ řekl kouč.

Pokutový kop, který sudí Jan Machálek nařídil po zákroku Roana Noghy na Papaleleho, ale ve 23. minutě brankář Hrubý chytil, když vystihl střelu Janoščína k pravé tyči.

„Viděl jsem tři videa a jednou kopl penaltu doprava, podruhé doleva a potřetí doprostřed...“ řekl gólman Martin Hrubý. „Trenér to nechal na mě. Instinktivně jsem cítil, kam by mohl kopat, a vyšlo to.“

Opavský kapitán si povzdechl, že jeho neproměněná penalta byla rozhodujícím momentem. „Ale i po té penaltě jsme pokračovali v tlaku. O přestávce jsme si řekli, že musíme pokračovat stejně a dát si pozor na jejich brejky, což se nám nepovedlo,“ uvedl Janoščín.

„Hrubasovi jsme po zápase říkal, že nožkama mu to dneska moc nešlo, ale gólman je od toho, aby něco chytil a to se mu povedlo při té největší šanci hostů, což je vždy penalta,“ usmál se Josef Dvorník. „Navíc do toho pokutového kopu jsme byli pasivní a soupeř měl kvalitu. Opava bojuje o baráž a může se stát, že příští sezonu bude v první lize, takže její síla je velká.“

Jan Navrátil podotkl, že penalta je vždy klíčová. „Ale poločas skončil bez branek a měli jsme hru víceméně pod kontrolou, protože Baník hrál z hlubokého bloku. Kdybychom se nedopustili těch chyb, možná jsme uhráli bod, anebo bychom dali první gól my,“ řekl opavský trenér.

„Bohužel jsme inkasovali z breaků, jak jsme se o nich bavili. Dneska jsme nebyli tak silní dopředu jako minule s Brnem,“ uvedl Jiří Janoščín.

„Bylo to velmi složité utkání, stopeři Opavy byly velmi nepříjemní, ale snažil jsem se bojovat a hrát co nejlépe umím,“ konstatoval osmnáctiletý ostravský útočník Šimon Drozd, který se střelecky prosadil ve druhém utkání za sebou. Před ním dostal Baník do vedení Dominik Holaň.

Utkání nesmiřitelných rivalů sledovalo 3 034 diváků, přičemž oba tábory vytvořily bouřlivou atmosféru.

„Bylo to jinačí než naše ostatní zápasy, na které chodí o mnohem méně lidí, i když tu atmosféru jsme s klukama ani nevnímali, jak jsme se soustředili na hru. Je ale skvělé vyběhnout na hřiště, když za vámi stojí tolik lidí,“ pochvaloval si Šimon Drozd.

Tipsport - partner programu

24. kolo

MFK Chrudim vs. FC Sellier & Bellot Vlašim //www.idnes.cz/sport
18.4. 10:15
  • 2.60
  • 3.18
  • 2.60
Fotbal Příbram vs. AC Sparta Praha B //www.idnes.cz/sport
18.4. 17:00
  • 1.70
  • 3.60
  • 4.58
1. SK Prostějov FK vs. Viagem Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
18.4. 18:00
  • 2.40
  • 3.51
  • 2.61
FK Viktoria Žižkov vs. FC Baník Ostrava B //www.idnes.cz/sport
19.4. 10:15
  • 1.80
  • 3.50
  • 4.12
SK Dynamo Č. Budějovice vs. SK Hanácká Slavia Kroměříž //www.idnes.cz/sport
19.4. 16:00
  • 2.20
  • 3.30
  • 3.05
Slezský FC Opava vs. SK Slavia Praha B //www.idnes.cz/sport
19.4. 16:00
  • 1.75
  • 3.59
  • 4.25
FC Vysočina Jihlava vs. FC Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
19.4. 18:00
  • 6.13
  • 3.92
  • 1.50
SK Artis Brno vs. FC SILON Táborsko //www.idnes.cz/sport
20.4. 17:00
  • 1.80
  • 3.50
  • 4.12
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

23. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 23 19 2 2 49:18 59
2. FC SILON TáborskoTáborsko 23 13 4 6 40:24 43
3. Slezský FC OpavaOpava 23 11 8 4 38:22 41
4. SK Artis BrnoArtis Brno 23 12 5 6 38:29 41
5. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 23 11 4 8 30:33 37
6. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 23 11 3 9 42:35 36
7. FK PříbramPříbram 23 10 5 8 22:25 35
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 23 10 3 10 34:32 33
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 23 8 6 9 32:26 30
10. SK Slavia Praha BSlavia B 23 8 5 10 34:32 29
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 23 8 3 12 22:31 27
12. MFK ChrudimChrudim 23 6 7 10 30:41 25
13. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 23 7 2 14 21:37 23
14. 1. SK Prostějov FKProstějov 23 4 8 11 24:34 20
15. FC Vysočina JihlavaJihlava 23 4 7 12 22:30 19
16. AC Sparta Praha BSparta B 23 5 2 16 17:46 17

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

