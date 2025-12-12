Valná hromada klubu Baník Most-Souš totiž na pátečním zasedání nezvolila nového statutárního zástupce klubu. Na pozicích předsedy a ředitele klubu tak zůstane odcházející Jan Skýpala. A jeho nástupce Tomáš Pešír v klubu po vzájemné dohodě nadále působit nebude.
„Klub již delší dobu trpí na vyhrocení vztahů mezi zástupci města Most a Baníku Souš. Ukončení spolupráce s Janem Skýpalou a angažování Tomáše Pešíra měla přinést urovnání vztahů mezi těmito zástupci a klub posunout do další etapy vývoje,“ píše se na klubovém webu.
Další třesk v Mostě. Ředitel klubu Skýpala se vrací, Pešír po dohodě končí
„Na poslední valnou hromadu však nedorazili zástupci Baníku Souš a tím nedošlo ke zvolení nového statutárního zástupce klubu - náměstka primátora Václava Zahradníčka, který měl nahradit na této pozici Jana Skýpalu.“
Došlo tak k patové situaci a Skýpala se vrací na místo činu. Pešír, jemuž na konci roku 2025 končí smlouva, se tak dohodl s městem, že smlouvu prodlužovat nebude.
„Děkuji za příležitost. Bohužel vzhledem k nepřehledné situaci v klubu mezi Mostem a Souší nemám možnost nastavit v klubu novou koncepci a nastartovat ve spolupráci s městem plánované změny. Proto jsem do Mostu v září přišel – posunout klub od kvalitního rozvoje mládeže až po dospělé. Do budoucna přeji klubu jen to nejlepší,“ uvedl Pešír.
Ten přišel do severočeského celku na pozici ředitele klubu a krátce po svém nástupu odvolal sportovního manažera Petra Glasera a nahradil ho bývalým ligovým fotbalistou Tomášem Smolou, který naposledů působil jako trenér v Chomutově a stojí za postupem klubu do třetí ligy. Zda se vrátí se Skýpalou i Glaser, není jasné.
Odvolaný Glaser o situaci v Mostě: Pešír to tady může rozvrátit, je to časovaná bomba
„Honza Skýpala tedy zůstává jako statutární zástupce klubu a je logické, že v tomto složitém období by měl pokračovat i na pozici ředitele klubu. Věřím, že sportovně bude klub stabilizován a je teď na funkcionářích, aby se v nejbližší době dohodli na dalším politickém směřování,“ řekl primátor Hrvol.
Podle něj už město Most schválilo podporu mosteckého fotbalu na rok 2026. Ta činí 20 milionů Kč. „Financování je zajištěno, avšak je logické, že díky tomu chceme mít významný a transparentní podíl na řízení klubu, což se některým nelíbí,“ dodal Hrvol.
Připomeňme, že spojení Mostu s Baníkem Souš mělo před pěti lety znamenat nový, lepší začátek. Souš byla tehdy v divizi a do společného projektu dala licenci pro A-tým a sportovní areál. Most, hrající o soutěž níž, zas finanční prostředky a klubové vedení. Motto nového klubu? „Jsme v tom společně.“
Vypadalo to nadějně. Jenže vzájemné vztahy jsou teď pořádně napjaté.