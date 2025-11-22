Napětí v Mostě. Hádky na zastupitelstvu města. Kdo bude řídit fotbalový klub?

Ve fotbalovém Baníku Most-Souš to vře. Na posledním jednání mosteckého zastupitelstva se řešila i budoucnost klubu, pátého celku třetí ligy. Spojení mezi Mostem a Baníkem Souš, které trvá od roku 2020, se mění v konflikt. Ten vyústil na jednání zastupitelstva mezi primátorem města Markem Hrvolem a předsedou OFS Most Vladimírem Wagnerem, jenž zastupuje Souš.
Vladimír Wagner, předseda OFS Most a zástupce Souše, mluví na čtvrtečním jednání zastupitelstva města Most. | foto: facebook.com/obyvatelummestamost

Po odchodu ředitele klubu Jana Skýpaly, jehož nahradil Tomáš Pešír, se musí najít společný statutární zástupce. O něm se bude hlasovat na valné hromadě 12. prosince. Připomeňme, že Skýpala je však nadále jednatelem orgánů Most s. r. o. a předsedou Most z. s.

Jenže Most a Souš se v současné chvíli těžko domluví.

„Odcházím, takové lži nechci poslouchat!“ S těmito slovy opustil Vladimír Wagner čtvrteční jednání zastupitelstva Mostu. Vadí mu třeba to, že město s Baníkem Souš neřešilo svůj plán jmenovat novým statutárním zástupcem Václava Zahradníčka. „Tuto zásadní záležitost s námi nikdo nekomunikoval. Takový postup je naprosto nevhodný.“

Primátor Hrvol zas tvrdí: „Přínos Souše pro projekt je minimální. A kdo platí, ten rozhoduje.“

Podle Wagnera brání společnému jednání ega a ješitnost některých pánů, a tak Souš návrh města na blížící se valné hromadě nepodpoří.

Primátor Mostu Marek Hrvol:

Na valné hromadě fotbalového klubu FK Baník Most-Souš (12. 12.) tak budou opět soupeřit tyto dvě strany: Baník Most a primátor Hrvol vs. Baník Souš a jeho zástupce Wagner.

Zahradníček by tu měl být navržen na nového statutárního zástupce a nahradit Jana Skýpalu.

Jak ale podotkl Wagner, Souš tento návrh nepodpoří, čímž hrozí, že nastane patová situace. Klíčové tedy bude, aby Skýpala na své pozice nerezignoval.

Každopádně v tuto chvíli nemůže vedení klubu v čele s Tomášem Pešírem dělat žádné významné změny a kroky.

Tomáš Pešír

Připomeňme, že spojení Mostu s Baníkem Souš mělo před pěti lety znamenat nový, lepší začátek. Souš byla tehdy v divizi a do společného projektu dala licenci pro A-tým a sportovní areál. Most, hrající o soutěž níž, zas finanční prostředky a klubové vedení.

Vypadalo to nadějně. Současnost je ale pořádně napjatá a nejasná.

Hodně emotivní byly v Mostě už poslední týdny a měsíce. Když se stal novým ředitelem Pešír, vzbudilo to nevoli fanoušků. V klubu totiž skončil vedle Skýpaly i sportovní manažer Glaser, na jehož místo Pešír obsadil bývalého ligového hráče Tomáše Smolu.

Naposledy Most-Souš před týdnem porazil Varnsdorf 3:0. Šlo o jejich poslední zápas podzimu. Sobotní derby proti béčku Teplic (oba týmy mají 30 bodů) se totiž kvůli špatnému terénu odkládá.

