„Určitě bych chtěl atakovat postup do druhé ligy, to by mě bavilo. Líbí se mi, že to tady někam posouváme,“ řekl pro klubový web padesátiletý kouč, kterého vedení Mostu angažovalo během loňského podzimu. Mužstvo dovedl na 10. místo v třetiligové skupině B.

Jeho nová smlouva vyprší až koncem června 2027. Most si oblíbil.

„Baví mě kolektiv lidí, který tu je. Od ředitele klubu Jana Skýpaly přes manažera Petra Glasera, Ondru Klíče až po můj realizák. Všichni jsou to lidi jako já. Chceme dělat fotbal s nějakým cílem, ne bezhlavě. Postupnými kroky zlepšovat sebe a také klub,“ předeslal Horváth, který jako hráč získal mistrovské tituly se Spartou, Plzní, Galatasarayem a Sportingem Lisabon.

Trenér Pavel Horváth při své premiéře na lavičce Mostu.

Horváthovo setrvání je podle sportovního manažera Petra Glasera potvrzením koncepční práce Mostu.

„Pavel je do trénování zapálený, věnuje tomu maximum. Pro náš klub je dobrou vizitkou, že nám dal Pavel přednost před nabídkou být v trenérském týmu české reprezentace do 21 let,“ prozradil manažer; Horváth odmítl trenéra Michala Bílka, aby mu dělal asistenta.

Kádr se proměnil, fuč je třeba brankář Tomáš Holý se zkušenostmi z Anglie. Ač smlouvu prodloužil, nalákal ho nakonec brněnský Artis na postupové plány do první ligy.

Nováčci?

Na prvním tréninku se hlásili František Bakrlík z Ostravy, Jakub Kopřiva z České Lípy, Denis Laňka a Marek Krátký z Brozan, Aleš Terynek z Teplic, Jakub Tomšík z Ústí nad Labem a Kosovan Jon Latifai z Borea Drážďany.

„V minulé sezoně jsem poznával hráče. Teď nás čeká velká obměna. Odchází sedm fotbalistů,“ spočítal Horváth. „Někteří skončili na vlastní žádost, s některými jsme nebyli naopak spokojeni my. Dostanou šanci mladí a také přišli zkušení hráči, kteří už mají něco za sebou. Věřím, že tým poskládáme zajímavý.“