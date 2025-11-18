Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

Petr Fojtík
  7:52
Postup, sestup, postup, sestup? Hanácké Slavii Kroměříž hrozí, že se z ní stane fotbalový jojo klub, který pravidelně střídá vítězství v soutěži s okamžitými pády. Poté, co ve druholigovém ročníku 2023/24 jako nováček skončil poslední, je po podzimní části této sezony opět na dně tabulky.
„Šance na záchranu pořád je,“ věří sportovní ředitel klubu Karel Heinz „Umíme počítat. Máme deset bodů a k udržení jich potřebujeme nějakých dvaatřicet, což znamená, že musíme na jaře vyhrát sedm utkání,“ přidal se trenér Lukáš Kříž.

Důkladnou a podrobnou rešerši zpackaného podzimu v Kroměříži teď pro svoje potřeby chystají, některé důvody jsou ale zjevné.

„Chyb jsme udělali hodně,“ přiznal Heinz, konkrétní ale nechtěl být s odkazem na analýzu.

Dobrý start, pak útlum. A Prostějov znovu čeká jen boj o udržení ve druhé lize

Když klub hledal nástupce trenéra Jana Podoláka, který skončil po postupu, netrefil se. Vedení o Podolákově touze po sezoně odejít předem vědělo, spolu vybírali vhodného adepta.

Jenže Richard Polák dostal padáka po třech kolech, a to nejen kvůli sportovním výsledkům a nule bodů. Svérázný kouč si nezískal na svoji stranu hráče ani lidi dlouhodobě pracující v klubu. Jeho propuštění bylo jen logickým vyústěním nepříznivého běhu věcí.

S novým koučem Křížem se zlepšila atmosféra na Stadionu Jožky Silného, výsledkové vzepětí ale přišlo až po sérii deseti porážek (šesti nejtěsnějším rozdílem gólu) na přelomu září a trvalo krátce. Závěrečná tři podzimní kola Hanáci opět nezvládli a jejich manko na záchranu narostlo na pět bodů.

„Jsme hodně nespokojení s vystoupením v posledním domácím zápase (Ostrava B 0:2). Čekali jsme daleko větší odhodlání porvat se o lepší výsledek,“ zlobil se Heinz.

Pro řadu hráčů byl duel zároveň kroměřížskou derniérou. Nováček v dlouhé čtyřměsíční přestávce řízne do kádru, i když zdaleka ne tak jako v létě. Právě překotné změny v týmu byly jednou z příčin zkaženého podzimu.

Když Kroměříž předloni postoupila do druhé ligy, funkcionáři jádro mužstva nechali pohromadě a jen ho doplnili. Teď na to šli úplně naopak, postupový tým rozprášili, některé letité opory neodcházely v dobrém. Klub přivedl nevídaných 19 hráčů a stejně jako s trenérem Polákem často střílel mimo. Zahraniční akvizice na hostování bez valné motivace bojovat za cizí klub, hráče za zenitem.

„Ti, kteří nesplnili kritéria, půjdou pryč,“ potvrdil Kříž. Zmizet může až osm hráčů, Kroměříž mezitím pracuje na posilách.

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

„Chyběl nám gólový útočník. Přechod do útočné fáze jsme měli slušný, ale jen po vápno. V zakončení jsme neměli kvalitu,“ podotkl Kříž.

Sám pro sebe zvažoval, jestli má smysl pokračovat. Vedení v něj má důvěru. „Udělám maximum, abychom Kroměříž zachránili v lize.“

Redukce kádru zároveň souvisí s ekonomickou situací klubu, jemuž se stále nedaří najít generálního partnera. Po postupu přitom investoval do profesionalizace druholigového mužstva, rozšířil realizační štáb.

„Musíme se chovat jako řádní hospodáři a být realisté,“ naznačil Heinz šetření.

Hanácká Slavia chtěla posílit i na funkcionářském poli. Podle zjištění iDnes.cz oslovila Kroměříž někdejšího šéfa prvoligového Slovácka, který nabídku odmítl.

Instalace místopředsedy kroměřížského okresního fotbalového svazu Timoteuse Políčka do funkce výkonného ředitele klubu působila podivně a skončila dříve, než mohla něco hmatatelného přinést, pokud se něco takového vůbec dalo čekat. Ale tak nějak zapadla do nepovedeného kroměřížského podzimu.

Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

18. listopadu 2025  7:52

