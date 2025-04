Neměli jsme drajv, Spartě pomohlo i domácí prostředí, řekl plzeňský asistent

V čem byl pohárový zápas jiný než ligový?

Tehdy jsme špatně začali, patnáct minut jsme byli pod tlakem, prohrávali jsme a do hry jsme se dostali gólem na jedna jedna. Pak už jsme byli nebezpeční. Tentokrát jsme měli prvních sedmnáct osmnáct minut víc ze hry, drželi jsme míč, ale od chvíle, kdy jsme inkasovali, se do hry dostala Sparta. Dobře nás presovala a nám to dělalo problémy. Hned jsme dostali druhý gól, naštěstí pro nás to byl ofsajd a neplatil. Ale i tak jsme poločas dohráli v křeči.

Co jste o přestávce změnili?

Něco jsme si řekli a myslím si, že druhý poločas už byl vyrovnaný. Ale neměli jsme drajv do zakončení, byly tam samé kombinace před vápnem, místo střely jsme volili narážečku a pak skončili někde v rohu. Minule jsme přes obranu snadno přecházeli, ale teď se Sparta na nás nachystala a do šancí nás nepustila.

Sparta udělala v sestavě sedm změn, nastoupili náhradníci, vy jste naopak nasadili to nejlepší. Co to znamená?

Chtěli jsme Spartu potrápit mnohem víc, vyhrát a získat pak ve finále trofej. Mrzí nás, že tam nejsme. Rozhodlo domácí prostředí, pro Spartu to byla výhoda. Nám nezbývá než zabojovat o druhé místo v lize. Spartu máme už v neděli a máme jí co vracet.

Čekáte od vašeho týmu úplně jiný výkon?

Musíme se mnohem víc tlačit do koncovky. A tím, že hrajeme doma a budeme mít za sebou fanoušky, budeme jistější. Využijeme od nich tu energii, kterou nám dávají. Pohár hodíme za hlavu, samozřejmě si rozebereme chyby, ale už se budeme soustředit na neděli.

V poločase jste střídali reprezentačního stopera Jemelku, který nestíhal proti Birmančevičovi. Báli jste se, aby nebyl vyloučen, když už hrál se žlutou kartou a sudí mu odpískal další dva fauly?

Bavili jsme s ním o tom, že po žluté kartě tam bylo pár situací. Nevole fanoušků pak mohla rozhodčího dotlačit k druhé žluté kartě. Proto jsme se rozhodli, že půjde dolů. Nechtěli jsme, aby dostal červenou kartu. Myslím si, že Paluska pak druhou půli zvládl velmi dobře.