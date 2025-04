Špatně zvolená sestava? Chyběly hlavně emoce, řekl Trpišovského asistent

Slavia je takřka jistým mistrem ligy, v nejvyšší soutěži má sedm kol před koncem třináctibodový náskok. I proto překvapilo, že do pohárového čtvrtfinále trenéři nasadili dorostence Pecha s Konečným a zároveň také Botose, Micheze či Zmrzlého. Ti všichni byli v sestavě i s Táborskem, které Slavia zdolala 1:0 až po prodloužení.

A i když proti Olomouci do druhé půle naskočili Chorý, Diouf, Kušej či Moses, k obratu to nevedlo.

„Souhlasím s tím, že zápas s Táborskem byl varováním,“ poznamenal Kerbr. V zápasech domácího poháru při mediálních povinnostech asistenti už několik sezon nahrazují hlavního kouče Jindřicha Trpišovského.

Jak vyřazení berete?

Panuje obrovské zklamání z výkonu i z porážky. Hlavně první poločas, kdy nám chyběly emoce, kvalita tam nebyla žádná. Proto jsme čtyřikrát střídali. Představovali jsme si, že si vytvoříme soustavný tlak, z kterého dáme gól. Ale ten tlak nepřicházel. Sigma vyhrála zaslouženě.

Ve druhé půli jste si šance nevytvořili, viděl jste tam aspoň ty emoce?

Po víkendové lize jsme chtěli sestavu prostřídat, ale prezentovali jsme se úplně jinak. Byl to úplně odlišný výkon než proti Hradci. Sami teď nedokážeme říct, proč to tak bylo. Bavím se pořád o těch emocích. Že vám nevyjdou dvě tři přihrávky, to se stane. A že by měla být hlava dole, no nevím? Emoce jsme před zápasem hodně řešili, ale na hřišti to vidět nebylo. Je to i otázka pro nás pro trenéry.

Nebylo těch změn příliš?

Do stoperů jsme sáhnout museli, protože Vlček s Bořilem, kteří nastoupili o víkendu v lize, dlouho marodili a nechtěli jsme riskovat zranění. Ostatní kluci, kteří nastoupili, na tréninku vypadají skvěle a o základ si řekli. Ale pak je tu druhá věc, jak se prezentují na hřišti. Je to pro nás poučení.

V poločase jste Botose, Micheze i Pecha střídali. Zhoršili si u vás u trenérů svou pozici?

Neřekl bych, že zhoršili, nespokojení jsme spíš s celkovým výkonem mužstva. Botos hodně běhá, snaží se, je soubojovým hráčem. Celkově to od týmu bylo málo. Musí jet sedm osm lidí, zbytek se na to nabalí. Nemůže to být opačně.

Matěj Hadaš se snaží zabránit v akci Simionu Michezovi. Domácí brankář Jakub Markovič se v letu potkává se svým záložníkem Dominikem Pechem.

Před jediným gólem chyboval dorostenec Pech. Máte pro tak mladého hráče pochopení?

U lajny jsem na něj volal, ať nehraje zpátky, ale nahoru, že mu tam nabíhá Botos. Udělal pravý opak, asi Klimenta neviděl. Je to fotbal, ale takové chyby by se stávat neměly. První myšlenka musí být hrát dopředu.

Chorý, který měl v minulých týdnech zdravotní potíže, šel až do druhé půle. Byli připraven hrát už od začátku?

Měl lehké problémy s třísly, ale od neděle trénoval naplno, cítil se skvěle. Říkal, že bolest necítí.

Diouf, který chyběl měsíc poté, co mu v derby praskla lýtková kost, musel střídat po dvaceti minutách na hřišti. Zranění se mu obnovilo?

Mluvil jsem s ním a nemělo by jít o stejné zranění. Po jednom ze soubojů ucítil bolest v oblasti kotníku. Doufám, že to vážné nebude.