Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Dvě možnosti vývoje nabízela pohárová dohrávka Artisu Brno proti pražské Spartě. Letenští pod salvou kritiky fanoušků i fotbalové veřejnosti z víkendové domácí blamáže proti Pardubicím mohli povstat, nebo potvrdit hluché období. Výhra 2:1 po penaltě v 89. minutě příliš nabrané jistoty nenaznačuje.
„Vítězství pomáhají a my jsme skutečně přijeli velmi zklamaní z nedělní porážky doma od Pardubic,“ přiznával kouč Brian Priske. „Ale cíl je splněn, to je na tom to nejdůležitější,“ oddechl si.
Jenže úleva je jen výsledková. „Jestli nás soupeř kritizuje, že jsme byli hodně pasivní, tak oni, upřímně, také neměli nic extra nebezpečného, kromě gólové akce. Nám centry přes vápno vyhovují, dá se říct,“ hodnotil výkon Sparty brankář Artisu Tomáš Holý. A trefně. Sparta rozhodně nekoncertovala. Patnáct rohových kopů nepřineslo nic, víc pořádných šancí, než byla branka Mercada, však nevytvořila a její tlak byl bezzubý.
Druhý tým první ligy, byť v sestavě, ve kterém ze základní jedenáctky oproti neděli zbyli jen bek Vydra a právě křídelník Mercado, rozhodně rozdíl ligy neukázal. „Tlak je na nás pořád, my ho na sebe děláme také a tento náš vnitřní tlak je často silnější, než je ten zvenčí. Máme na sebe obrovské požadavky. Ty pak způsobují problém v tvorbě hry, moc na sebe tlačíme, příliš chceme. A pak máme těžké nohy,“ uvažoval obránce Sörensen.
Speciální motivace jménem pomsta
Zodpovědnost, přemotivovanost i zklamání z posledních nezdarů, kdy Sparta v lize za listopad získala jen pět bodů, zatímco rival ze Slavie bodů 12, cítí i Priske. „Vnímam ten tlak sám od sebe. Byl jsem zklamaný z toho letenského vystoupení, přišel vztek a frustrace z mnoha dalších věcí, ale vždycky se snažím být konstruktivní a přijít na to, jak vše zlepšit. Chtěl jsem zjistit, jak vymačkat kvalitu z týmu konzistentně, protože kvalita v něm je. Program je náročný, takže se na tom všem pracuje hůř, ale myslím, že tentokrát jsme předvedli dobrý výkon,“ shrnul Priske.
Zápasové tempo domácí ligy, poháru a Konferenční ligy drásá i Sörensena. „Je z toho jen jedna cesta, dát se dohromady na tréninku, ale to je také těžké, protože jsme stále v zápasovém tempu. V pátek zase odjedeme do Olomouce k sobotnímu zápasu, do Vánoc nás čeká sedmnáct dní a čtyři zápasy. Musíme z toho dostat co nejvíce, ale uvidíme,“ míní obránce.
V Olomouci bude mít speciální motivaci. „Určitě si připomeneme, že nám vzali finále a že ho vyhráli tehdy zaslouženě. Máme se za co mstít. Odveta za MOL Cup bude spíš palivo do našeho motoru a motivace, která vyústí v dobrý výsledek,“ věří dánský zadák.