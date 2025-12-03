Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Jiří Černý
Štěpán Ťalský
,
  22:41
Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když stanovil finální skóre zápasu na 1:2 z pohledu domácích. Pohárové drama ale jen potvrdilo, že se Sparta ale po prohře v lize proti Pardubicím stále hledá a deka je cítit. „Až příliš chceme, pak máme těžké nohy,“ přiznává Asger Sörensen.
Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha. | foto: ČTK

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.
Míč zpracovává Kevin-Prince Milla ze Sparty.
Míč pevně drží brankář Sparty Jakub Surovčík.
Sparťanský kouč Brian Priske sleduje zápas na hřišti Artisu Brno.
9 fotografií

Dvě možnosti vývoje nabízela pohárová dohrávka Artisu Brno proti pražské Spartě. Letenští pod salvou kritiky fanoušků i fotbalové veřejnosti z víkendové domácí blamáže proti Pardubicím mohli povstat, nebo potvrdit hluché období. Výhra 2:1 po penaltě v 89. minutě příliš nabrané jistoty nenaznačuje.

„Vítězství pomáhají a my jsme skutečně přijeli velmi zklamaní z nedělní porážky doma od Pardubic,“ přiznával kouč Brian Priske. „Ale cíl je splněn, to je na tom to nejdůležitější,“ oddechl si.

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.
Míč zpracovává Kevin-Prince Milla ze Sparty.
Míč pevně drží brankář Sparty Jakub Surovčík.
Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.
9 fotografií

Jenže úleva je jen výsledková. „Jestli nás soupeř kritizuje, že jsme byli hodně pasivní, tak oni, upřímně, také neměli nic extra nebezpečného, kromě gólové akce. Nám centry přes vápno vyhovují, dá se říct,“ hodnotil výkon Sparty brankář Artisu Tomáš Holý. A trefně. Sparta rozhodně nekoncertovala. Patnáct rohových kopů nepřineslo nic, víc pořádných šancí, než byla branka Mercada, však nevytvořila a její tlak byl bezzubý.

Druhý tým první ligy, byť v sestavě, ve kterém ze základní jedenáctky oproti neděli zbyli jen bek Vydra a právě křídelník Mercado, rozhodně rozdíl ligy neukázal. „Tlak je na nás pořád, my ho na sebe děláme také a tento náš vnitřní tlak je často silnější, než je ten zvenčí. Máme na sebe obrovské požadavky. Ty pak způsobují problém v tvorbě hry, moc na sebe tlačíme, příliš chceme. A pak máme těžké nohy,“ uvažoval obránce Sörensen.

Speciální motivace jménem pomsta

Zodpovědnost, přemotivovanost i zklamání z posledních nezdarů, kdy Sparta v lize za listopad získala jen pět bodů, zatímco rival ze Slavie bodů 12, cítí i Priske. „Vnímam ten tlak sám od sebe. Byl jsem zklamaný z toho letenského vystoupení, přišel vztek a frustrace z mnoha dalších věcí, ale vždycky se snažím být konstruktivní a přijít na to, jak vše zlepšit. Chtěl jsem zjistit, jak vymačkat kvalitu z týmu konzistentně, protože kvalita v něm je. Program je náročný, takže se na tom všem pracuje hůř, ale myslím, že tentokrát jsme předvedli dobrý výkon,“ shrnul Priske.

Sparťanský kouč Brian Priske sleduje zápas na hřišti Artisu Brno.

Zápasové tempo domácí ligy, poháru a Konferenční ligy drásá i Sörensena. „Je z toho jen jedna cesta, dát se dohromady na tréninku, ale to je také těžké, protože jsme stále v zápasovém tempu. V pátek zase odjedeme do Olomouce k sobotnímu zápasu, do Vánoc nás čeká sedmnáct dní a čtyři zápasy. Musíme z toho dostat co nejvíce, ale uvidíme,“ míní obránce.

V Olomouci bude mít speciální motivaci. „Určitě si připomeneme, že nám vzali finále a že ho vyhráli tehdy zaslouženě. Máme se za co mstít. Odveta za MOL Cup bude spíš palivo do našeho motoru a motivace, která vyústí v dobrý výsledek,“ věří dánský zadák.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Liverpool vs. SunderlandFotbal - 14. kolo - 3. 12. 2025:Liverpool vs. Sunderland //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • -
  • -
  • -
Leeds vs. ChelseaFotbal - 14. kolo - 3. 12. 2025:Leeds vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.03
  • 15.00
  • 70.00
Manchester Utd. vs. West HamFotbal - 14. kolo - 4. 12. 2025:Manchester Utd. vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4. 12. 21:00
  • 1.48
  • 4.93
  • 6.45
Teplice vs. SlaviaFotbal - 18. kolo - 5. 12. 2025:Teplice vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
5. 12. 18:00
  • 6.47
  • 4.38
  • 1.47
Brest vs. MonacoFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Brest vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
5. 12. 19:00
  • 3.16
  • 3.91
  • 2.12
Mohuč vs. MönchengladbachFotbal - 13. kolo - 5. 12. 2025:Mohuč vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
5. 12. 20:30
  • 2.43
  • 3.60
  • 2.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

Příliš chceme a máme těžké nohy. Sparta po Artisu spílá náročnému programu

Osmifinále českého fotbalového poháru MOL Cupu: Artis Brno - Sparta Praha.

Brněnské trápení v dohrávce osmifinále MOL Cupu skončilo pražské Spartě proti Artisu až penaltou v 89. minutě. Albion Rrahmani nezaváhal a tvrdou ranou pod břevno poslal Pražany do čtvrtfinále, když...

3. prosince 2025  22:41

ONLINE: Leeds vede nad Chelsea, Liverpool prohrává se Sunderlandem

Sledujeme online
Ao Tanaka z Leedsu se na kolenou raduje z trefy proti Chelsea.

Šest zápasů je ve středu večer na programu ve vloženém 14. kola fotbalové Premier League. Vedoucí Arsenal hostí Brentford, po úterní výhře Manchesteru City na Fulhamu má už jen dvoubodový náskok....

3. prosince 2025  20:25,  aktualizováno  20:55

Euro devatenáctek bude v roce 2027 v Česku. Hrát se bude i ve Vlašimi či v Ústí

5000 MÍST. Kapacita mladoboleslavského stadionu se v lize řadí mezi ty...

Česko bude v roce 2027 hostit mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let. Pořadatelství závěrečného turnaje ve středu Fotbalové asociaci ČR přidělil výkonný výbor UEFA. Šampionát se odehraje na některém...

3. prosince 2025  20:48

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

3. prosince 2025  17:30,  aktualizováno  20:40

Třinečtí deklasovali Hradec, Olomouc prodloužila bídnou sérii Vítkovic

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Souboj týmů, které v extralize zažívají slabší období, vyzněl jasně pro třinecké hokejisty. V dohrávce 7. kola porazili Hradec Králové 6:1. Trvá bídná série Vítkovic. Bez jediného bodu skončily už...

3. prosince 2025  20:15

Německo uspělo s kandidaturou na ženské Euro 2029, šampionát přivítá osm měst

Německá reprezentantka Klara Bühlová (vpravo) v souboji se Španělkou Irene...

Mistrovství Evropy fotbalistek uspořádá v roce 2029 Německo. Země, která je s osmi zlaty nejúspěšnější v ženské kategorii, dostala přednost před kandidaturou Polska a společným projektem Dánska se...

3. prosince 2025  17:25

Solidární platby z evropských pohárů: na kolik si přijde každý klub české ligy?

Slávistická radost po vedoucí trefě proti Bodö/Glimt.

S částkou minimálně kolem dvaceti milionů korun mohou opět počítat ty české fotbalové kluby, které se neprobojovaly do základní fáze některého z evropských pohárů. Jde o tzv. platby solidarity, které...

3. prosince 2025  16:03

Tohle mi hráči nesmí dělat, přišel jsem o vlasy, žertoval Guardiola po přestřelce

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola není spokojený s verdiktem rozhodčího.

Za stavu 1:5, navíc po vlastním gólu domácího Bergeho, to vypadalo jako jasná záležitost. Jenže fotbalisté Manchesteru City se nakonec na Fulhamu klepali o tři body až do samotného konce zápasu....

3. prosince 2025  15:04

Naráz náraz i gól. Olmo rozhodl zápas a na měsíc se vyřadil ze sestavy Barcelony

Dani Olmo z Barcelony během zápasu s Atléticem Madrid.

Střelec vítězného gólu Barcelony v úterním šlágru španělské ligy proti Atléticu Madrid (3:1) Dani Olmo si vykloubil levé rameno a bude mimo hru minimálně měsíc.

3. prosince 2025  14:49

Příští sezona fotbalové ligy začne šest dnů po finále MS, bude opět s nadstavbou

Slávistický brankář Jakub Markovič chytá míč před sparťanskými fanoušky s...

Příští sezona fotbalové ligy odstartuje týden po finále mistrovství světa 2026. Úvodní dějství je na programu o víkendu 25. a 26. července, o týden později než letos. Na podzim se odehraje jen...

3. prosince 2025  13:19

Sníh super, chladno horší. Diakité se sžívá s Libercem a sní: Chci hrát Premier League

Toumani Diakité v zápase proti Pardubicím.

V Liberci je teprve pár měsíců, ale i za tak krátkou dobu stačil proniknout do základní sestavy Slovanu. Devatenáctiletý záložník Toumani Diakité je jedním z velkých talentů mladé party trenéra...

3. prosince 2025  10:20

Retro i límeček. Fotbalisté představili dresy, ve kterých půjdou do baráže o MS

Nové dresy české fotbalové reprezentace, ve kterých se představí v březnové...

Na první pohled upoutá dominantní a čistá červená barva. Při detailním pohledu však nový dres českých fotbalových reprezentantů skrývá mnohem víc. „Symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, který...

3. prosince 2025  10:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.