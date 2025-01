Pro Besedina je Líšeň restart: Nechtěl jsem rodinu znovu vystavit válce

„Přicházím s jasným cílem. Dát tolik gólů, kolik jen půjde, a od léta hrát první ligu. Neřeším, že je druhá česká liga tvrdá. Odběhat a odbojovat zápas je nutné všude,“ hlásí rodák z Charkova.

Líšeň ještě nedávno platila za maličký, až rodinný klub. Jak si takový „drobeček“, i když s movitým a ambiciózním majitelem Igorem Faitem, sáhne na bývalého reprezentanta a účastníka Ligy mistrů?

Velkou roli samozřejmě hrálo, že přišel nový majitel. Ale co na mě zapůsobilo zřejmě nejvíce, byl samotný zájem klubu. Kontaktoval mě manažer Milan Valachovič a popsal mi, že to není nabídka do malého klubu z okraje Brna, ale do projektu s novým majitelem, velmi ambiciózním člověkem, který má s klubem veřejně známý jediný cíl, tedy postoupit. Pro každého fotbalistu je zásadní cítit od nového klubu zájem. Lidskost tohoto přístupu byla pro mě nejdůležitější.

Jak se takové věci fotbalista dozví? Zahraničním agentům nebude jméno Líšeň pravděpodobně úplně známé.

Samozřejmě, že první informace dostanete od svých agentů. Ale ten koučův lidský přístup, když mi sám zavolal, to bylo silné a naklonilo mě to k tomu, tuhle nabídku vzít. Měl jsem jich po vypršení kontraktu v Kazachstánu více, Líšeň mi ale obrovsky šla naproti. Cítil jsem opravdový, velký zájem, a tak jsem už po nabídkách dál nekoukal, byť byly hned z několika zemí.

Do Líšně jste přišel jako volný hráč. Proč skončilo vaše angažmá v kazašském klubu Ordabasy Šymkent?

Nemá to žádné extra zvláštní zdůvodnění. Měl jsem smlouvu na rok a půl do konce podzimu, kontrakt vypršel, nová smlouva na stole neležela, a tak jsem se vydal domů. Nemůžu ale proti Ordabasy říct špatného slova. Komunikovali se mnou moc hezky, dokázali jsme předloni vyhrát tamní ligu. Prostředí tam bylo také příjemné. Ale po vypršení platné smlouvy jsme se zkrátka rozešli.

Do vaší poslední štace jste se přesunul z Dynama Kyjev, ve kterém jste slavil největší úspěchy a odehrál v jeho dresu 143 duelů. Kvůli ruské invazi však dodnes ukrajinské týmy musejí pro evropské soutěže hledat azyl v zahraničí. I proto vás to netáhlo zpět domů?

Přišly mi nějaké nabídky, ukrajinské kluby o mně samozřejmě vědí a několik se jich ozvalo. Zčásti mě to domů táhlo, ale když začínala válka, tak jsem na Ukrajině byl a prožil jsem si tak kus této strašlivé doby. Mám malé děti a nechci tomu už vystavovat rodinu znovu, takže jsem raději pokukoval po nabídkách z ciziny.

Jak vnímáte stále trvající hrdinství svého národa při obraně vlasti?

Každý normálně smýšlející člověk to vnímá jednoznačně. Sami jsme si tím prošli, když jsme děti schovávali před raketami do úkrytu. Bez světla, bez vody, v zimě. Bylo to hrozné. Jedna věc je to vidět v televizi, druhá je to skutečně zažít. Ve vlastním domě, ve své zemi. Co dělá ruský agresor, to je zkrátka hrozné.

Nebojíte se, že Líšeň před sebou může mít víc než jen půlrok ve druhé lize? Na barážové příčky má docela značnou ztrátu, další věc pak je vyřadit ligový tým...

Nechci se bavit o tom, že jsem tady najednou jako nějaká hvězda. Spolupráce musí být smysluplná pro hráče i pro klub. A to se snad povedlo, proto jsem tady. Na otázku, zda se něčeho bojím – nikdy jsem se v životě ničeho nebál a během mé kariéry bylo hodně překážek, které jsem překonal. Proto v žádném případě nemám obavy z toho, jaká je to liga. Chci své zkušenosti z prvních lig, reprezentace nebo evropských pohárů využít k tomu, abych Líšni pomohl.

Máte tušení, co vás ve druhé české lize čeká? Bývá označovaná za abnormálně tvrdou a důraznou.

Nic jsem si nezjišťoval. Ale obecně mám za to, že v Evropě je fotbal všude podobný. Jestli to je první, nebo druhá liga, stejně to nakonec musíte odedřít, odstřílet a vyhrávat.

Dopingová kauza Besedin nesměl rok hrát V roce 2019 odhalila dopingová kontrola ve vzorku Arťoma Besedina při utkání Evropské ligy proti Malmö látku zvanou karfedon. Evropská asociace UEFA potrestala Ukrajince ročním distancem, který si Besedin odpykal. Teď už se k situaci vracet nechce. „Je to už hodně stará a uzavřená záležitost,“ poznamenal.

Český fanoušek si vás pamatuje hlavně díky gólu do sítě pražské Slavie v kvalifikaci Ligy mistrů v roce 2019.

Popravdě se mi to vůbec nevybavilo.

Názor na český fotbal si tedy budete teprve formovat?

S žádným Čechem jsem asi nehrál, bude to pro mě zajímavé. Ale fotbal je univerzální jazyk. Vím, jak se pohybovat na hřišti, jak hrát, a potom už se pochopíme. Máme na to celou přípravu až do prvního mistráku, který přijde až v březnu.

Jste typickým hrotovým útočníkem. Předpokládáte, že budete fungovat v systému, který bude postavený na vašem zakončení?

Přijíždím jako klasická devítka, hrot. Sám to mám nejradši a trenéři to samozřejmě vědí. Ale jestli budu hrát s podhrotem, s křídly, nebo ve dvou nahoře, to neřeším.

Bavíme se prostřednictvím tlumočníka z ukrajinštiny. Budete v Líšni pilovat češtinu, nebo spíš angličtinu?

Já anglicky rozumím a také na ní pracuji. A samozřejmě tím, jak jsou ukrajinština s češtinou příbuzné, dovedu spoustě věcí porozumět. Když kouč na hřišti něco rychle řekne, většinou tuším, co nám chce sdělit.

Jak vás zatím přijala kabina? Jazykové bariéry někdy vytváří i komické situace.

Je tam taková pracovní nálada. A i když nemluvíme dokonale stejným jazykem, tak fotbalové řeči jsou do jisté míry univerzální. Srandičky fotbalové kabiny nepotřebují jediný jazyk.

V minulosti jste hrál za ukrajinskou reprezentaci. Jak je do ní daleko ze druhé české ligy?

Do ukrajinské reprezentace pochopitelně není snadná cesta ani z kazašské nejvyšší soutěže, kterou jsem hrál naposledy. Tým tvoří borci převážně z nejlepších pěti lig světa, kvalita je teď opravdu neskutečná. Někde ale začít musím, a proto jsem tady. Třeba si šanci obléci národní dres ještě v budoucnu vybojuju.

Rok 2018: Vladimír Coufal (vlevo) ze Slavie a Arťom Besedin z Dynama Kyjev

Jakou máte osobní ambici do prvního půlroku v Líšni, tedy kromě postupu?

Chci dávat co nejvíc gólů, od toho se pak bude odvíjet i plnění toho klubového cíle. Když mi to tam bude padat, tak bude mít Líšeň hodně bodů a bude se vyhrávat.

Co děláte, když máte zrovna volno a potřebujete si vyčistit hlavu?

Rád hraji klasický tenis, ale také jsem si oblíbil padel, což je něco mezi squashem a tenisem, kde se hraje nejen přes síť, ale částečně i o stěnu. Ve Španělsku je to dost populární. Musím teprve zjistit, kdo v Líšni hraje, věřím, že se tu nějaký tenista najde.