Artisu vynucená pauza prospěla. Porazil Žižkov a poskočil na třetí místo

I díky dvěma gólům Martina Pospíšila rozdrtili fotbalisté Artisu Brno v 15. kole druhé ligy Žižkov 4:0. Ambiciózní celek se vrátil na třetí místo tabulky před Opavu, která v sobotu remizovala s druhým Táborskem. Artis venku zvládl první utkání po viróze v mužstvu. Žižkov prohrál potřetí z posledních čtyř zápasů.

Fotbalisté Artisu Brno slaví postup přes Liberec ve 3. kole MOL Cupu. (30. září 2025) | foto: ČTK

Kvůli virovému onemocnění v týmu nehrál Artis minulé kolo a v týdnu ani duel domácího poháru se Spartou a vynucená pauza mu viditelně prospěla. Brňané se na mokrém terénu lépe pohybovali a rozhodli už v prvním poločase, který vyhráli 3:0.

Opava po zkratu Ndiayeho jen remizovala, Zbrojovka upevnila vedení

Artis částečně napravil minulou porážku v Příbrami a má dvoubodový náskok na třetím místě, znamenajícím účast v baráži o nejvyšší soutěž. Žižkov podruhé za sebou neskóroval.

Chance Národní Liga
15. kolo 2. 11. 2025 10:15
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : SK Artis Brno SK Artis Brno 0:4 (0:3)
Góly:
Góly:
9. Pospíšil
28. Čoudek
33. Pospíšil
56. Adediran
Sestavy:
Sirotník – Nový, Kúdela (46. Chukwuebuka), Fišl, Divíšek – Hönig, Petrák – Reiter (84. Biegon), Batioja (C) (62. Gembický), Brandner (62. A. Toula) – Ondrášek (68. Patka).
Sestavy:
Holý – Jeřábek (C), Štěrba (85. Otrísal), Čoudek, Kante – Pospíšil, Samek (81. Sedlák) – Vukadinović (81. Hapal), Adediran (66. Besedin), Fomba – Beauguel (65. Kosek).
Náhradníci:
Jovanoski – Kejval, Prošek, Janovský, M. Strnad.
Náhradníci:
Vajner – Mach, Lutonský.
Žluté karty:
82. Reiter, 84. Patka
Žluté karty:

Rozhodčí: Petřík – Hurych, Dorotík

Počet diváků: 740

Chance Národní Liga
15. kolo 2. 11. 2025 13:30
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 0:0 (-:-)
Sestavy:
Hrubý – Holaň, Komljenović, Krupička, Měkota, Ogbu, Simerský (C), Temel, Sirotek, Zlatohlávek, Tiéhi.
Sestavy:
Kúdelčík – Bergqvist, Breda, Beránek, Kulhánek (C), J. Dufek, Hruška, Rama, Záviška, Michl, Soukeník.
Náhradníci:
M. Moučka – Frýdl, Nináč, Míček, Z. Říha, Nogha.
Náhradníci:
Beran, Buchvaldek, J. Franěk, Hlaváč, Hrubeš, Kašpárek, Ojora, Omale, Onije.

Rozhodčí: Panský – Váňa, Lakomý

Vstoupit do diskuse
Výsledky

