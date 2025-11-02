Artisu vynucená pauza prospěla. Porazil Žižkov a poskočil na třetí místo

Kvůli virovému onemocnění v týmu nehrál Artis minulé kolo a v týdnu ani duel domácího poháru se Spartou a vynucená pauza mu viditelně prospěla. Brňané se na mokrém terénu lépe pohybovali a rozhodli už v prvním poločase, který vyhráli 3:0.
Opava po zkratu Ndiayeho jen remizovala, Zbrojovka upevnila vedení
Artis částečně napravil minulou porážku v Příbrami a má dvoubodový náskok na třetím místě, znamenajícím účast v baráži o nejvyšší soutěž. Žižkov podruhé za sebou neskóroval.
9. Pospíšil
28. Čoudek
33. Pospíšil
56. Adediran
Sirotník – Nový, Kúdela (46. Chukwuebuka), Fišl, Divíšek – Hönig, Petrák – Reiter (84. Biegon), Batioja (C) (62. Gembický), Brandner (62. A. Toula) – Ondrášek (68. Patka).
Holý – Jeřábek (C), Štěrba (85. Otrísal), Čoudek, Kante – Pospíšil, Samek (81. Sedlák) – Vukadinović (81. Hapal), Adediran (66. Besedin), Fomba – Beauguel (65. Kosek).
Jovanoski – Kejval, Prošek, Janovský, M. Strnad.
Vajner – Mach, Lutonský.
82. Reiter, 84. Patka
Rozhodčí: Petřík – Hurych, Dorotík
Počet diváků: 740
Hrubý – Holaň, Komljenović, Krupička, Měkota, Ogbu, Simerský (C), Temel, Sirotek, Zlatohlávek, Tiéhi.
Kúdelčík – Bergqvist, Breda, Beránek, Kulhánek (C), J. Dufek, Hruška, Rama, Záviška, Michl, Soukeník.
M. Moučka – Frýdl, Nináč, Míček, Z. Říha, Nogha.
Beran, Buchvaldek, J. Franěk, Hlaváč, Hrubeš, Kašpárek, Ojora, Omale, Onije.
Rozhodčí: Panský – Váňa, Lakomý