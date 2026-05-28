Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou

Domácím hrdinou prvního poločasu se stal symbol odkazu líšeňského fotbalu Michal Jeřábek, jeden z hrstky těch, kteří propojují starou a novou éru. Ten se po mnoha závarech opřel před vápnem do míče a rozjásal ochozy. Ale jen na chvíli. Slovácko inkasovaná branka probudila a prakticky jedinou šanci celého poločasu dokázalo využít.
„Byli jsme dobře připravení takticky, nebyli schopní hrát to své tiki-taka uprostřed hřiště. Jeřábek dobře nabíral Havlíka, vymazali jsme jim střed hry a uchylovali se k nakopávaným balonům. My ale krajními obránci toto zachytávali,“ rozpovídal se kouč Roman Nádvorník.
Artis se na chvíli dokázal otřepat. Quadri Adediran měl hned po pauze míč na noze na malém vápně. Nejlepší střelec druhé ligy však v kritickém momentu neseřídil mířidla a promarněná příležitost byla tím posledním z brněnského ofenzivního repertoáru.
Artisu navíc úplně došly síly. „Do padesáté minuty jsme měli šest velkých šancí a dali jsme jeden gól. Pak už jsme náročný fotbal nevydrželi,“ povzdechl si trenér.
Slovácko totiž využilo dalšího závaru před brankou Jiřího Borka, otočilo vývoj a rozjelo brutální školu v proměňování příležitostí – nejprve z přímého kopu, poté i z rychlé kombinační akce.
„Měli šest velkých šancí a dali jsme jeden gól,“ shrnul lapidárně trenér. „Začali jsme zmatkovat, něco honit a nehráli dál to, co jsme chtěli. Tedy abychom jeli do odvety s otevřeným výsledkem. A začaly nám docházet síly, protože jsme nestíhali,“ přiznal.
Byť má před sebou s týmem nedělní duel, kouč připustil i myšlenky na další sezonu v druhé lize. „Kvalita zápasů v druhé lize je asi dva nebo tři těžké zápasy za půl roku, v první je to zápas každý. A asi se to projevuje v barážích. Jediný úkol příštího roku bude postoupit do ligy přímo, když se to nepovede letos,“ uvedl kouč.
Prvoligový tým ukázal svou sílu, svého soupeře zasypal po půli osmi ranami a po vzoru Baníku Ostrava v druhé minisérii opět předvedl, že mančafty z elitní soutěže v baráži pravidelně dominují. „Nejjednodušší je vyhrát druhou ligu a jít přímo, ale myslím, že není nemožné se probojovat. Nejde to ale za půl roku, musíte dostat prostor a důvěru,“ poznamenal Nádvorník.