Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou

Jiří Černý
  8:22
Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli vedl brankou klubové legendy. Slovácko však poté ambiciózní klub nemilosrdně zařízlo 1:4 a nedělní odveta od 13 hodin v Uherském Hradišti se tak zdá být jen formalitou. Šťastný konec je v nedohlednu.
Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, je zklamaný po čtvrtém inkasovaném gólu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Domácím hrdinou prvního poločasu se stal symbol odkazu líšeňského fotbalu Michal Jeřábek, jeden z hrstky těch, kteří propojují starou a novou éru. Ten se po mnoha závarech opřel před vápnem do míče a rozjásal ochozy. Ale jen na chvíli. Slovácko inkasovaná branka probudila a prakticky jedinou šanci celého poločasu dokázalo využít.

„Byli jsme dobře připravení takticky, nebyli schopní hrát to své tiki-taka uprostřed hřiště. Jeřábek dobře nabíral Havlíka, vymazali jsme jim střed hry a uchylovali se k nakopávaným balonům. My ale krajními obránci toto zachytávali,“ rozpovídal se kouč Roman Nádvorník.

Artis se na chvíli dokázal otřepat. Quadri Adediran měl hned po pauze míč na noze na malém vápně. Nejlepší střelec druhé ligy však v kritickém momentu neseřídil mířidla a promarněná příležitost byla tím posledním z brněnského ofenzivního repertoáru.

Artisu navíc úplně došly síly. „Do padesáté minuty jsme měli šest velkých šancí a dali jsme jeden gól. Pak už jsme náročný fotbal nevydrželi,“ povzdechl si trenér.

Slovácko totiž využilo dalšího závaru před brankou Jiřího Borka, otočilo vývoj a rozjelo brutální školu v proměňování příležitostí – nejprve z přímého kopu, poté i z rychlé kombinační akce.

„Měli šest velkých šancí a dali jsme jeden gól,“ shrnul lapidárně trenér. „Začali jsme zmatkovat, něco honit a nehráli dál to, co jsme chtěli. Tedy abychom jeli do odvety s otevřeným výsledkem. A začaly nám docházet síly, protože jsme nestíhali,“ přiznal.

Byť má před sebou s týmem nedělní duel, kouč připustil i myšlenky na další sezonu v druhé lize. „Kvalita zápasů v druhé lize je asi dva nebo tři těžké zápasy za půl roku, v první je to zápas každý. A asi se to projevuje v barážích. Jediný úkol příštího roku bude postoupit do ligy přímo, když se to nepovede letos,“ uvedl kouč.

Prvoligový tým ukázal svou sílu, svého soupeře zasypal po půli osmi ranami a po vzoru Baníku Ostrava v druhé minisérii opět předvedl, že mančafty z elitní soutěže v baráži pravidelně dominují. „Nejjednodušší je vyhrát druhou ligu a jít přímo, ale myslím, že není nemožné se probojovat. Nejde to ale za půl roku, musíte dostat prostor a důvěru,“ poznamenal Nádvorník.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosté čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

OBRAZEM: Nedvěd, Berger i Panenka. Fotbalisté si připomněli evropské úspěchy

Pavel Nedvěd a Horst Siegl na akci Setkání fotbalových legend.

Třicet let uplynulo od chvíle, kdy čeští fotbalisté vybojovali stříbrné medaile na mistrovství Evropy, a dokonce padesát let od momentu, kdy šampionát opanovali. Úspěchy z let 1996 a 1976 si ve...

28. května 2026  7:22

Crystal Palace - Vallecano 1:0, Konferenční liga pro anglický tým, výhru zajistil Mateta

Fotbalisté Crystal Palace slaví gól ve finále Konferenční ligy proti Vallecanu.

První trofej v evropské soutěži na stadionu v Lipsku vybojovali fotbalisté Crystal Palace. Ve finále fotbalové Konferenční ligy porazili španělské Rayo Vallecano 1:0, jediný gól dal Jean-Philippe...

27. května 2026,  aktualizováno  23:10

Nominace Česka na MS ve fotbale 2026: Soupiska pro přípravné zápasy

Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí, Tomáš Souček, Vladimír Coufal a...

Čeští fotbalisté se po dvaceti letech čekání představí na mistrovství světa. Kteří hráči jsou ve výběru trenéra Miroslava Koubka? Aktuální soupisku najdete v našem přehledu.

27. května 2026  21:55

Euforie za stavu 4:1? Nemáme nárok, jsem hodně přísný, říká Skuhravý v půlce baráže

Trenér Slovácka Roman Skuhravý navádí své svěřence v úvodním zápase baráže...

Z Brna si odvezli tříbrankový náskok. Ambicióznímu Artisu na jeho hřišti ukázali rozdíl mezi první a druhou ligou. V poločase baráže vedou fotbalisté Slovácka 4:1, trenér Roman Skuhravý však krotil...

27. května 2026  21:32

Artis - Slovácko 1:4, hosté otočili úvodní zápas baráže, mají blízko k udržení v lize

Gól Slovácka v úvodním zápase baráže proti Artisu Brno.

Úvodní zápas baráže o udržení v první fotbalové mezi Artisem Brno a Slováckem dopadl lépe pro hosty. I přes první inkasovaný gól favorit vyhrál 4:1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové...

27. května 2026  17:50,  aktualizováno  20:12

Po půlroce v lize rekordní přestup. Slavia kupuje křídelníka Šturma z Olomouce

Slovinský křídelník Danijel Šturm pózuje ve slávistickém dresu.

Stačilo málo, aby na českou fotbalovou ligu udělal dojem. Až takový, že překoná rekord v přestupu mezi tuzemskými kluby. V lednu ho olomoucká Sigma kupovala ze slovinského Celje, už v květnu ale...

27. května 2026  17:40

Teplice si pojistily Marečka. Čeká ho 16. sezona v lize a vstup do Klubu legend

Lukáš Mareček po podpisu nové smlouvy ve fotbalových Teplicích, vlevo sportovní...

Ve 36 letech stále nekončí. Fotbalový nezmar Lukáš Mareček si protáhne svoji kariéru v Teplicích, kde působí od roku 2020. S účastníkem nejvyšší soutěže prodloužil smlouvu, jak uvedli skláři na svých...

27. května 2026  16:31

Nevydržela ani půl roku. V Indii odstraní obří sochu Messiho, kymácí se ve větru

Socha argentinského fotbalisty Lionela Messiho, kterou v indické Kalkatě...

Teprve před půlrokem Indové odhalili 21 metrů vysokou sochu fotbalisty Lionela Messiho. Teď ji dělníci z bezpečnostních důvodů musí odstranit. Podle tamního zákonodárce si lidé všimli, že se „kymácí...

27. května 2026  15:34

Na mistrovství nejedeš, dozvěděl se přes e-mail. V USA kritizují koučovu komunikaci

Maurucio Pochettino, trenér amerických fotbalistů na tiskové konferenci před...

V jedné americké reklamě, která láká na blížící se fotbalový světový šampionát, dokonce tenhle dvaadvacetiletý mladík hraje ve fiktivním finále s Brazílií. Jenže nakonec se Diego Luna, druhý...

27. května 2026  13:27

Fanoušci se střetli před finále Konferenční ligy. V centru Lipska zranili dva policisty

Fanoušci Crystal Palace v jedné z hospod v Lipsku před finále Konferenční ligy.

Před večerním finále fotbalové Konferenční ligy se v ulicích Lipska střetli fanoušci španělského Vallecana a anglického Crystal Palace. Při zásahu utrpěli zranění dva policisté, informovala německá...

27. května 2026  12:49

