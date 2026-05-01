Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram doma přehrála Budějovice

Obě branky v duelu Prostějova s Artisem padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.
České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek. Dynamo je v tabulce jedenácté.
17. Švestka
79. Málek
1. Vaníček
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec – Švestka, Š. Černý (90. Faye) – Vott (90. Antwi), Málek, Vrána (60. T. Jedlička) – Apea (73. Mulumba).
Nalezinek – Douděra (65. Sunday), Rajtmajer, O. Novák, Alves – Adam (65. Tischler), Hubínek (C), Krch – Chizurum (88. Štindl), D. Suchý (46. Ochoche), Vaníček.
Bleha – Šmiga, Kop.
Borne – Wandji, J. Brabec, Skalák, Cissé.
49. Piško, 52. Š. Černý
16. Nalezinek, 25. Krch
75. Krch
Rozhodčí: Pavel Orel. Asistenti: Michal Pfeifer, Michal Novák. Delegát: Karel Vidlák
Počet diváků: 862
75. M. Lacko
82. L. Musil
Slavata – Haala, Čermák (C), Štětka, Hošek (83. J. Vlček) – Pešek, M. Lacko – Křivánek, Křehlík (73. Miška), Farka (83. D. Matoušek) – Omotoye.
A. Rezek – Kurka, Kulhánek (C), Koné (36. Omale), Záviška (36. Jindra) – H. Hruška (73. D. Beránek), Soukeník, L. Musil, Hrubeš – Michl (73. J. Franěk), Rama.
Soukup – T. Franěk, Muhammad, Kočí, Lopatář, Alkasim, Sambou, Ogiomade.
Kotek – Kolman, Š. Tesař, Ojetoye, Budil.
43. Pešek, 76. M. Lacko
50. L. Musil, 59. Michl, 77. Valoušek
Rozhodčí: Vokoun – Volf, Ježek
57. Koudelka
69. Adediran
J. Musil – Poturnay, Šindelář, Habusta, Š. Polášek – Dziuba (80. Matocha), Koudelka (C) (80. Zahradníček), M. Polášek – Kramář (80. Karalić), Hais (87. Raab), Matoušek I (70. Hranoš).
Holý – Jeřábek (C), Plechatý, Čoudek, Harazim – Breite (79. Samek) – Vukadinović (65. al-Mušajfrí), Pospíšil, Navrátil (65. Tauš), Fomba – Adediran.
Mikulec – Hrdlička, Struhár, Fišer, Zapletal, Vagner.
Borek – al-Brajkí, Štěrba, D. Toula, Sedlák, Osei, Fulnek, Švancara.
32. Breite, 80. Čoudek
Rozhodčí: Nehasil – Slavíček, Cichra
Počet diváků: 828