Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram doma přehrála Budějovice

Autor: ,
  19:14
Fotbalisté Artisu Brno v 26. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Prostějově a ztratili v boji o barážové příčky. V neúplné tabulce zůstali třetí a mají čtyřbodový náskok na čtvrtou Opavu, která má zápas k dobru. Pátá je Příbram po domácím vítězství 2:1 nad Českými Budějovicemi.

Fanoušci Artisu Brno na derby se Zbrojovkou | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Obě branky v duelu Prostějova s Artisem padly po změně stran. Na trefu domácího Koudelky odpověděl Adediran, jenž se 14. gólem dotáhl v čele tabulky střelců na Matějku z Táborska. Artis neprohrál čtyři utkání za sebou, třináctý Prostějov má dokonce o zápas delší sérii.

České Budějovice vedly v Příbrami od úvodní minuty po Vaníčkově hlavičce, o čtvrt hodiny později srovnal stejným způsobem Švestka. V 75. minutě viděl hostující Krch druhou žlutou kartu a přesilovku bleskově zužitkoval tečovanou střelou Málek. Dynamo je v tabulce jedenácté.

Chance Národní Liga
26. kolo 1. 5. 2026 17:00
Fotbal Příbram Fotbal Příbram : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 2:1 (1:1)
Góly:
17. Švestka
79. Málek
Góly:
1. Vaníček
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Piško (C), Nghabo, Jakub Urbanec – Švestka, Š. Černý (90. Faye) – Vott (90. Antwi), Málek, Vrána (60. T. Jedlička) – Apea (73. Mulumba).
Sestavy:
Nalezinek – Douděra (65. Sunday), Rajtmajer, O. Novák, Alves – Adam (65. Tischler), Hubínek (C), Krch – Chizurum (88. Štindl), D. Suchý (46. Ochoche), Vaníček.
Náhradníci:
Bleha – Šmiga, Kop.
Náhradníci:
Borne – Wandji, J. Brabec, Skalák, Cissé.
Žluté karty:
49. Piško, 52. Š. Černý
Žluté karty:
16. Nalezinek, 25. Krch
Červené karty:
Červené karty:
75. Krch

Rozhodčí: Pavel Orel. Asistenti: Michal Pfeifer, Michal Novák. Delegát: Karel Vidlák

Počet diváků: 862

Chance Národní Liga
26. kolo 1. 5. 2026 18:00
zápas probíhá
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 1:1 (0:0)
Góly:
75. M. Lacko
Góly:
82. L. Musil
Sestavy:
Slavata – Haala, Čermák (C), Štětka, Hošek (83. J. Vlček) – Pešek, M. Lacko – Křivánek, Křehlík (73. Miška), Farka (83. D. Matoušek) – Omotoye.
Sestavy:
A. Rezek – Kurka, Kulhánek (C), Koné (36. Omale), Záviška (36. Jindra) – H. Hruška (73. D. Beránek), Soukeník, L. Musil, Hrubeš – Michl (73. J. Franěk), Rama.
Náhradníci:
Soukup – T. Franěk, Muhammad, Kočí, Lopatář, Alkasim, Sambou, Ogiomade.
Náhradníci:
Kotek – Kolman, Š. Tesař, Ojetoye, Budil.
Žluté karty:
43. Pešek, 76. M. Lacko
Žluté karty:
50. L. Musil, 59. Michl, 77. Valoušek

Rozhodčí: Vokoun – Volf, Ježek

Chance Národní Liga
26. kolo 1. 5. 2026 17:00
1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK : SK Artis Brno SK Artis Brno 1:1 (0:0)
Góly:
57. Koudelka
Góly:
69. Adediran
Sestavy:
J. Musil – Poturnay, Šindelář, Habusta, Š. Polášek – Dziuba (80. Matocha), Koudelka (C) (80. Zahradníček), M. Polášek – Kramář (80. Karalić), Hais (87. Raab), Matoušek I (70. Hranoš).
Sestavy:
Holý – Jeřábek (C), Plechatý, Čoudek, Harazim – Breite (79. Samek) – Vukadinović (65. al-Mušajfrí), Pospíšil, Navrátil (65. Tauš), Fomba – Adediran.
Náhradníci:
Mikulec – Hrdlička, Struhár, Fišer, Zapletal, Vagner.
Náhradníci:
Borek – al-Brajkí, Štěrba, D. Toula, Sedlák, Osei, Fulnek, Švancara.
Žluté karty:
Žluté karty:
32. Breite, 80. Čoudek

Rozhodčí: Nehasil – Slavíček, Cichra

Počet diváků: 828

Vstoupit do diskuse
26. kolo

MFK Chrudim vs. AC Sparta Praha B
2.5. 10:15
Slezský FC Opava vs. SK Hanácká Slavia Kroměříž
2.5. 16:00
FC Zbrojovka Brno vs. Viagem Ústí n. L.
2.5. 17:00
FK Viktoria Žižkov vs. FC SILON Táborsko
3.5. 10:15
SK Slavia Praha B vs. FC Baník Ostrava B
3.5. 10:15
27. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

26. kolo

25. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka Brno 25 21 2 2 52:19 65
2. FC SILON TáborskoTáborsko 25 14 5 6 43:26 47
3. SK Artis BrnoArtis Brno 26 13 7 6 42:32 46
4. Slezský FC OpavaOpava 25 11 9 5 39:24 42
5. FK PříbramPříbram 26 12 5 9 27:28 41
6. Viagem Ústí n. L.Ústí n. L. 25 12 3 10 46:37 39
7. FK Viktoria ŽižkovŽižkov 25 11 5 9 32:38 38
8. FC Baník Ostrava BOstrava B 25 11 4 10 38:35 37
9. FC Sellier & Bellot VlašimVlašim 25 9 7 9 35:27 34
10. SK Slavia Praha BSlavia B 25 9 5 11 36:34 32
11. SK Dynamo Č. BudějoviceČ. Budějovice 26 9 3 14 25:35 30
12. SK Hanácká Slavia KroměřížKroměříž 25 8 2 15 22:38 26
13. 1. SK Prostějov FKProstějov 26 5 10 11 28:37 25
14. MFK ChrudimChrudim 25 6 7 12 30:44 25
15. FC Vysočina JihlavaJihlava 25 4 7 14 24:34 19
16. AC Sparta Praha BSparta B 25 5 3 17 17:48 18

1. : Postup, 2. - 3. : Baráž o postup, 15. - 16.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Artis jen remizoval v Prostějově, Příbram doma přehrála Budějovice

Šéf FIFA potvrdil: Írán na fotbalovém mistrovství světa v USA hrát bude

Prezident FIFA Gianni Infantino na mírovém setkání ve Washingtonu.

Navzdory konfliktu na Blízkém východě se íránská fotbalová reprezentace zúčastní nadcházejícího mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě. Řekl to prezident Mezinárodní fotbalové federace (FIFA)...

30. dubna 2026  20:36

Stopka pro Mercada. Sparťanský křídelník zmešká kvůli trestu větší část nadstavby

Sparťan John Mercado se drží za hlavu, právě ve šlágru v Plzni zahodil velkou...

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace udělila sparťanskému křídelníkovi Johnu Mercadovi za vyloučení ve víkendovém utkání nejvyšší soutěže na stadionu Bohemians 1905 trest na tři soutěžní...

30. dubna 2026  16:17,  aktualizováno  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.