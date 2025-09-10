Hon na útočníky? Logický tah, míní o posilování brněnských rivalů Komňacký

Jiří Punčochář
  10:10
Jeden vysoký hráč na hrot útoku a druhý citlivě vybraný na post, který dosud nebyl kvalitně obsazený či zdvojený – tak shodně před pondělní uzávěrkou fotbalových přestupů posilovali dva brněnští druholigoví rivalové Artis a Zbrojovka.
Jean David Beaugel při představení jeho příchodu do Artisu Brno.

Jean David Beaugel při představení jeho příchodu do Artisu Brno. | foto: SK Artis Brno

Plzeňský střelec Jean-David Beauguel se raduje ze své trefy do sítě Hradce...
Jean David Beaugel při představení jeho příchodu do Artisu Brno.
Útočník Slovácka Rigino Cicilia zpracovává míč před obráncem Bohemians Matějem...
Rigino Cicilia ze Slovácka v souboji s Lukášem Hejdou z Plzně.
14 fotografií

Lepšící se Artis zbrojení zahájil už minulý týden tím, že přivedl někdejšího krále ligových střelců Jeana-Davida Beauguela, po víkendu pak do svého arzenálu přidal ještě pravého obránce Štěpána Harazima z Hradce Králové. Zbrojovka, která o Beauguela stála taky, kontrovala angažováním Rigina Cicilii a ještě v úterý se snažila dokončit registraci makedonského středního záložníka Martina Gjorgievského.

„Sázka na útočníky, které si oba kluby vybraly, má logiku. Útočník je z pohledu výsledku velmi důležitý hráč; rozhoduje zápasy. Oba brněnské celky chtějí vyhrávat, aby naplnily své vysoké ambice, proto sahají po borcích do koncovky. Dává mi to smysl,“ hodnotí přestupový finiš v podání uchazečů o postup bývalý trenér František Komňacký.

František Komňacký

Větší šance, že bude platný, má v jeho očích Beauguel v Artisu. „Prokázal, že na to má, v Plzni byl velmi výraznou osobností. Věřím mu víc než Ciciliovi, jenž se naopak v naší lize neprosadil. U něho jde o to, že se ze Slovácka zná s (trenérem Zbrojovky) Martinem Svědíkem, který musí dobře vědět, proč o něho stojí. Přijde mi ale, že je to hráč, jemuž chybí větší zanícení, taková ta zlost na hřišti, ochota porvat se, ránu rozdat i přijmout,“ upozorňuje Komňacký.

Přesto i s tímto tahem, s nímž se Zbrojovka vytasila, když jí nevyšel Beauguel, víceméně souhlasí. „Jedna věc je, že i když Cicilia nebyl rozdílovým hráčem ve Slovácku, tak jde o soutěž níž. Druhá je, že takový typ útočníka v Brně chyběl. Zbrojovka má útočníky lehčí, menší, rychlejší, rozbíječem na hrotu nedisponovala. Cicilia jí může uhrát nakopnuté balony, podržet je,“ říká někdejší reprezentační asistent na adresu třicetiletého borce, který v dvaašedesáti zápasech za Slovácko dal 11 branek.

Rigino Cicilia ze Slovácka právě skóroval v utkání proti Spartě.

Plzeňský střelec Jean-David Beauguel se raduje ze své trefy do sítě Hradce Králové.

Nahrávat mu na ně v Brně teoreticky může třeba dvacetiletý Makedonec Gjorgievski, o jehož služby Zbrojovka usilovala až do pondělních nočních hodin a v úterý pokračovala ve snaze o legislativní dotažení posledního přestupu. Logicky – v posledních druholigových zápasech měla právě ve středu pole slabinu.

„Má potíže s přehráním soupeře a hrou do plné obrany. Chyběl jí kreativní záložník, schopný dát hře myšlenku. Toho jsou si v Brně vědomi, a proto sahají po hráči, který by tento potenciál měl v jejich očích mít. Věřím tomu, že ho mají odsledovaného a vědí, co umí,“ míní Komňacký. Posílení zálohy je podle něho ve Zbrojovce potřeba i s výhledem na první ligu, do níž se klub chce vrátit. „Ve středu pole mají nyní borce jako Jakuba Janetzkého a další, což na první ligu není. Oporami v nejvyšší soutěži nebyli ani dřív a těžko budou za rok, když jsou pomalu za zenitem. Proto je pro Zbrojovku potřeba poohlížet se jinde,“ hodnotí zbrojovácký kádr trenérský bard bez obalu.

Ronaldo mi dres nedal, říká Beauguel. V Artisu si opět zvyká na český fotbal

Poprvé do akce mohou jít nové tváře po reprezentační přestávce hned o víkendu, kdy Artis v sobotu hostí béčko Sparty a Zbrojovka jede den poté na Žižkov. Posilou s potenciálem okamžitě naskočit do základní sestavy a být v ní platný je především obránce Štěpán Harazim, s nímž po přestupu z Hradce Králové podepsal Artis tříletý kontrakt.

Pětadvacetiletý krajní zadák zasáhl v nynější sezoně do všech zápasů hradeckého mužstva v lize, v níž má na kontě bezmála stovku duelů.

„Vyřešit“ post, na který ho přivedl, se Artis snažil už delší dobu. Před několika týdny už byl těsně před podpisem s Ukrajincem Jehorem Macenkem z polské Wroclawi, který si však údajně po absolvování zdravotní prohlídky nečekaně řekl o vyšší plat. To brněnský klub odmítl a jednání ukončil.

Teď má Harazima. „Přesně splňuje parametry moderního krajního obránce. Je silný jak v defenzivní činnosti, tak v té ofenzivní. Je rychlý, fyzicky dobře vybavený a je v ideálním věku,“ mne si po rozuzlení přestupové tajenky ruce Vlastimil Chytrý, sportovní ředitel Artisu.

