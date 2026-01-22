Jenže tohle předsevzetí sportovní ředitel třetího celku druhé ligy Vlastimil Chytrý ve shodě s bratrem Jiřím v pozici kouče vědomě porušuje. „Domluvili jsme se s trenérem i s majitelem, že jestli chceme kádr doplnit, musíme to udělat teď. Proto do toho jdeme tak razantně, protože v létě bude strašně málo času,“ věří manažer v postup Artisu do elitní fotbalové soutěže.
Jak jste tedy zatím spokojen s kádrem na jarní část?
Musím říct, že se nám daří. Vytipovaní hráči, které jsme oslovili, se pro nás rozhodli. Takže zatím jsme spokojení a věřím, že se podaří dotáhnout i ty poslední kusy, které máme velmi dobře rozjednané. Snad na herní soustředění do Portugalska odletíme v kompletním složení, což byl s trenérem náš cíl.
Kolik máte ještě těch dobře rozjednaných kusů?
Myslím, že jeden dotáhneme určitě, a ještě máme v hlavě jednoho hráče. Ale v tomhle případě se musíme s trenérem finálně domluvit, jestli do toho půjdeme, nebo ne.
Jak to vypadá s příchodem Dominika Plechatého z Liberce?
To je ten, kterého chceme dotáhnout. Jednání jsou samozřejmě složitější, protože to je stoper, který hraje pravidelně ligu, kapitán Slovanu, takže pro nás opravdu velice zajímavý hráč. Proto se s ním snažíme komunikovat, jednáme i s jeho agentem tak, abychom našli tu nejlepší cestu.
Co dva noví hráči ze španělského Leganés? Jde o výsledek propojení s agenturou Blue Crow, kterou čeští fanoušci znají z jejího působení ve Vyškově?
Je to přesně tak. Jde to za sportovním manažerem béčka Zbyňkem Zbořilem, jenž to zprostředkovává. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se ho sem snažil přivést. Blue Crow má výborný skauting, což nám ostatně hned ukázali u Hamidoua Kanteho (levý bek přestoupil na začátku prosince z Artisu do Slavie Praha za 50 milionů – pozn. red.). Hamansenya nyní přišel, protože jsme přesvědčení o jeho kvalitách, a taky díky tomu jsme mohli Kanteho uvolnit. Davida jsme sledovali už od léta, měli jsme je tehdy „na stole“ oba dva. I když někteří lidé nechápali, proč pouštíme Kanteho, tak tohle je odpověď – měli jsme nachystaného právě Hamansenyu, na kterého jdou opravdu výborné reference.
Je skauting druholigového Leganés výraznou pomocí?
Oproti Vyškovu máme tu výhodu, že si hráče vybíráme. Zadáme parametry a pozici fotbalisty, kterého hledáme. Přes Zbyňu dostaneme deset kluků a s trenérem pak sedíme a vybíráme. Jsme trošičku v jiné fázi, než byl Vyškov, kde přiváděli třeba dvanáct hráčů a věřili, že z toho někdo dobrý vypadne. My si bereme jednoho či dva z toho velkého množství, které oni vyskautují. Teď jsme třeba sledovali úsměvný zápas Hamansenyi za reprezentaci. Koukali jsme, jak hrál proti Maroku na útočníka Realu Madrid Brahima Díaze. Trenér mi tam ukazoval chyby, že ho někde nezachytil. Bavíme se ale o tom, že hráč brání Díaze, a srovnáváme to tady s Vlašimí.
Dorazili i dva zkušení hráči z Olomouce. Věříte, že Radim Breite a Jan Navrátil si udrží potřebnou motivaci?
Budou nesmírně klíčovými hráči. Vždyť ještě na podzim hráli evropské poháry. Očekáváme boj, protože se na nás všechny týmy už budou připravovat jinak než na podzim. Takže zkušenost těch kluků hraje strašně důležitou roli. Breiteho jsme chtěli už od léta. Přiznám se, že jsem tomu nevěřil, protože jsem vnímal jeho postavení v Sigmě a znám tam spoustu hráčů. Vím tedy, jakou měl pozici v kabině.
Nepanuje u vás drobná obava, že při velkých změnách Artis podobně jako na podzim nechytne start jara, než si tým sedne?
Proto neděláme žádné dobrodružné kroky, ale vybíráme hráče, kteří u nás mají vazby. Už jsme to dělali v létě. Když jsme třeba přiváděli Jeana-Davida Beauguela, tak jsme to řešili s naším Vukadinovičem. Teď u Navrce s Breiťákem jsme to zase řešili s Pospíšilem a máme tu i Štěrbu, se kterým také hráli. Snažíme se vytipovávat kluky, nejen co se týče postů, ale i charakterově. Abychom vytvořili co nejsilnější mix do kabiny po lidské stránce. A tady jsme prostě vsadili na olomouckou kliku. Věříme, že když kluci spolu hrají skoro celý život, tak vytvoří silnou kostru, kolem které poskládáme ty ostatní.
V Artisu je aktuálně obrovský přetlak hráčů. Bylo potřeba stávající kádr ujistit, že prostor bude a šanci dostanou všichni?
Od začátku, co jsme s bráchou přišli, jsme se všemi hráči takhle otevřeně komunikovali. Věděli jsme, co nastane. Majitel (miliardář Igor Fait – pozn. red.) nám zadal jasný cíl a víceméně hned po posledním jaru jsme si sedli se všemi hráči. Oznámili jsme jim, jak jejich pozici vnímáme, jaký dostanou prostor. A to stejné děláme teď. Na konci podzimu jsme si hned zavolali všechny kluky, vyhodnotili první část ročníku a řekli jim, že dorazí pět až šest nových hráčů. Tedy že jejich pozice může být ohrožena. Všem jsme nabídli možnost, že můžou zůstat v kádru. Potřebujeme i béčko, aby postoupilo do třetí ligy. Každému jsme připomněli, že je necháme v tréninku, že můžou pracovat, nebo jsme jim nabídli možnost hostování tady ve spřátelených klubech v Prostějově nebo Kroměříži.
Jste už imunní vůči nářkům, že se brněnský Artis zbláznil, jak jsou drahé vaše posily, a že kazíte trh?
V podstatě všichni, kdo jsou ve fotbale, by chtěli mít naši pozici. Chtěli by mít tu možnost, jakou dnes má Sigma Olomouc, Plzeň nebo Pardubice... Takže my si akorát s bráchou sedneme, přečteme si to a pobavíme se nad těmi reakcemi. Dokážeme se přitom vžít do jejich situace. Jsme ve fotbale celý život, takže přesně víme, jak to vnímají. Jak vždycky řešili, že to nejlepší jde do Sparty, do Slavie. Vstup miliardářů do fotbalu najednou vytváří těch Spart či Slavií pět nebo šest. Kluby, které tak silné majitele nemají, lamentují. Chápu jejich reakce. Je to těžký boj, soupeřit s týmy, kde vlastníci chtějí úspěchu opravdu docílit a jsou schopní vám k tomu dát prostředky. Takže ne, že bychom se těm klubům vysmívali, ale smějeme se s Jirkou nad svou situací, protože ty ostatní chápeme.
Změnilo se razantně chování na přestupovém trhu?
Trh se jednoduše zbláznil a neděje se to jen kvůli našim ambicím. Když se bavím s kluky, jaké mají požadavky na smlouvy, jaké dostávají hráči transferové částky, tak doufám, že to nepůjde dál a už se to zastaví na normální hranici. Ale zase si říkám, že tohle celé je dobré pro český fotbal. Že hráči budou zůstávat tady, že tu budeme hrát kvalitní fotbal, evropské poháry. Že první liga bude mít daleko větší úroveň, než aby nám odsud odcházeli každý rok hráči někam do Polska a podobných soutěží.