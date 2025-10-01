S 206 centimetry je Tomáš Holý nejvyšším profesionálním gólmanem ve svém sportu na světě. Svých dispozic využívá nejen při chytání centrů do pokutového území nebo skocích k tyčím, ale i při psychologických hrátkách se soupeři ve vypjatých momentech zápasů.
V úterý večer to v brance brněnského Artisu předvedl při penaltovém rozstřelu, při němž si stoupal blízko před liberecké exekutory, když si stavěli míč na penaltový puntík, a zastiňoval jim tak výhled na bránu.
„V tom momentu už střelec pracuje s nějakou vizualizací. Já se před něho postavím, on se podívá a řekl bych, že v bráně už moc místa nevidí. Myslím si, že nějakého brouka do hlavy mu to nasadí,“ vysvětloval po zápase Holý, jemuž se povedlo chytit dvě penalty včetně té poslední v 7. sérii z kopačky nešťastníka Petra Hodouše.
Po remíze 1:1 v normální hrací době i po prodloužení tak druholigový Artis porazil profesorsky hrajícího ligového soka na penalty 6:5 a může se těšit na páteční los pohárového osmifinále.
A Holý mohl spokojeně konstatovat: „Tuhle taktiku jsem vyzkoušel už ve Wembley, tam to jakž takž fungovalo, tak jsem čekal na další rozstřel, až to budu moct zase vytasit.“
Dal tak vzpomenout na svůj dosud nejslavnější fotbalový moment, předloňský zápas v dresu Carlisle United o postup ze čtvrté do třetí nejvyšší anglické soutěže proti Stockportu County v přímé finálové bitvě ve Wembley.
„Fanoušci Carlisle mi doteď píšou, že ten skok k mé pravé tyči je jejich nejhezčí fotbalová vzpomínka. Možná to tady lidé nedocení, ale výhrou na penalty ve Wembley se stáváte nesmrtelnými,“ povídal v létě v rozhovoru pro MF DNES, když ambiciózní Artis posílil.
I za Hodoušovým zakončením se musel v úterý vrhnout k pravé tyči, aby ho vyrazil. Krátce poté se k němu nahrnuli spoluhráči a členové realizačního týmu a začala oslava.
Emoce přišly samy
V krátké historii Artisu jde o dosud nejvýraznější výsledek. Pro klub, navazující na historii fotbalu v Líšni, jde o další vyřazení prvoligového soka v MOL Cupu od roku 2007, kdy doma slavně zdolal pražskou Slavii.
S tím rozdílem, že tehdy v Líšni kolem divizního hřiště burácely nabité tribunky. V úterý v Králově Poli vládlo většinu zápasu při nahlášené návštěvě 1 455 diváků hrobové ticho.
„To se nedá nic dělat,“ pokrčil rameny třiatřicetiletý gólman. „Artis je na začátku, lidi si na něho musí zvyknout, naučit se chodit. Dlouho byl v Brně jenom jeden klub, Zbrojovka. Teď si troufám říct, že jsou tady dva srovnatelné. Věřím, že fanoušci chodit začnou,“ zamyslel se Holý.
Emoce a radost z úspěchu v něm prý pohled na prázdné tribuny stadionu v Králově Poli, kde Artis domácí zápasy hraje, nezmenšil. „Vždyť se jen podívejme na to, koho a za jakých okolností jsme vyřadili! Liberec je silný soupeř, ambiciózní. Nechci se chvástat nebo rouhat, ale po tak heroickém výkonu, jaký kluci v poli předvedli, když se vám to povede dotáhnout až k postupu, ty emoce vytrysknou samy,“ řekl.
Kulisu penaltového rozstřelu podle svých slov nevnímal ani v Brně, ani ve Wembley. „Zamknu se do sebe, co se děje kolem, vypínám, přestávám to vnímat. Vypnul jsem lidi v Londýně i v Brně. Takže to sice bylo v obou případech jiné, ale vlastně v uvozovkách stejné. Ale OK, až na penalty vyhraje ve finále poháru, tak to můžu s Wembley srovnávat,“ pousmál se.
Čeho si naopak – na rozdíl od vnímání počtu diváků – všimnul dobře, bylo provedení penalty v podání brněnského útočníka Vukadina Vukadinoviče. Ten šel v rozstřelu jako vůbec první exekutor a balon do sítě poslal „panenkovským“ dloubáčkem.
„Říkal jsem si: co se to tady sakra děje?“ popisoval svoji reakci na Vukadinovičův kousek Holý. „Všichni víme, že ‚Vuky‘ je sebevědomý člověk, tak bychom asi neměli být překvapeni. Ale já jsem byl,“ řekl brankář na adresu borce, který v minulém kole MOL Cupu na hřišti Uničova penaltu v rozstřelu zahodil.
„A pak jde a předvede tohle v takovém zápase, navíc naprosto s přehledem. To za mě klobouk dolů. Stejně tak před ostatními kluky, kteří dali. Třeba Ondra Čoudek, takový mlátinoha, stoper, a taky proměnil suverénně. Kluci zaslouží absolutorium,“ básnil hrdina Artisu po postupu.