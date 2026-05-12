Artis vsadil na mladíky a ukázal hlad. Každý zápas je play off, ví Nádvorník

Na hřišti ale Nádvorníkův tým zvládl jeden z klíčových duelů sezony. Dvakrát přesně máchl pravou nohou kapitán Martin Pospíšil a jeho spoluhráči už jen uklízeli míče do branky. Artis zvítězil 2:0, odrazil jednoho z nejbližších konkurentů v boji o barážovou příčku a dvě kola před koncem soutěže drží na třetím místě čtyřbodový náskok.
„Zápas byl pikantní díky tomu, co se psalo v médiích. Já ale odnikud neutekl, dostal jsem nabídku z ambiciózního klubu. Tady se za sezonu třikrát měnil majitel a mně zkrátka dávala vize Artisu do dalších let smysl,“ vysvětloval Nádvorník.
Po posledním zpackaném utkání s Příbramí sáhl do sestavy. Zkušené zimní posily Radima Breiteho a Jana Navrátila nahradili vůbec poprvé v základní sestavě nastupující talenti Danielové Toula a Švancara. A omlazení Artisu pomohlo. Brňané působili živěji, agresivněji a zbavili se i části nervozity, která je v posledních týdnech svazovala.
„Soustředili jsme se na sebe a svou hru. Hráči do puntíku splnili to, co jsme si řekli. Bavili jsme se o tom, že každý zápas před námi bude jako play off na jedno vítězné utkání. A my to zvládli,“ těšilo Nádvorníka.
Skóre otevřel po Pospíšilově centru patnáctým gólem sezony Quadri Adediran, který se dotáhl na dělené první místo tabulky střelců. Po změně stran pak kapitánův rohový kop usměrnil hlavou na zadní tyč stoper Ondřej Čoudek. „Byly to dobré centry, měli jsme k tomu správný pohyb a skvělé zakončení. Šli jsme tam hladově a byli jsme za to odměněni,“ hodnotil trenér.
Právě hlad byl přitom v posledních týdnech jedním z nejčastěji skloňovaných témat kolem zkušeného kádru Artisu. „Nemůžeme tohle vnímat, nebo bychom se z toho zbláznili. Byli jsme vděčný terč, když nám to tolik nešlo,“ připustil Pospíšil v rozhovoru pro ČT sport. „Tohle byl ale první krůček. Dotáhneme to a v baráži ukážeme, že nás nemohou odepisovat,“ dodal.
Artis nyní čeká na úterní dohrávku Příbrami. Pokud ta v Chrudimi zvítězí, dotáhne se na dva body. Brňané další duel hrají v sobotu doma se Žižkovem.