Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Artis vsadil na mladíky a ukázal hlad. Každý zápas je play off, ví Nádvorník

Jiří Černý
  11:52
Poprvé nechal doma bílé kalhoty. Vzal si černé, přezul boty a místo tradiční tašky sbalil na cestu na sever kufr. „Bylo to ale i z úcty k Opavě,“ usmál se kouč druholigového Artisu Roman Nádvorník po utkání, jež pro něj osobně mělo mimořádný náboj. Ještě zkraje jara totiž vedl právě slezský celek, než kývl na nabídku movitého brněnského klubu. Jeho návrat tak doprovodil i transparent domácích diváků s nápisem: „Romane, za peníze si charakter nekoupíš.“
Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou. | foto: SK Artis Brno / zonerama

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.
Ondřej Čoudek z Artisu Brno hlavičkuje v zápase s Opavou.
Ondřej Lehoczki z Opavy bojuje o míč s Vukadinem Vukadinovičem z Artisu Brno.
Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.
5 fotografií

Na hřišti ale Nádvorníkův tým zvládl jeden z klíčových duelů sezony. Dvakrát přesně máchl pravou nohou kapitán Martin Pospíšil a jeho spoluhráči už jen uklízeli míče do branky. Artis zvítězil 2:0, odrazil jednoho z nejbližších konkurentů v boji o barážovou příčku a dvě kola před koncem soutěže drží na třetím místě čtyřbodový náskok.

„Zápas byl pikantní díky tomu, co se psalo v médiích. Já ale odnikud neutekl, dostal jsem nabídku z ambiciózního klubu. Tady se za sezonu třikrát měnil majitel a mně zkrátka dávala vize Artisu do dalších let smysl,“ vysvětloval Nádvorník.

Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Po posledním zpackaném utkání s Příbramí sáhl do sestavy. Zkušené zimní posily Radima Breiteho a Jana Navrátila nahradili vůbec poprvé v základní sestavě nastupující talenti Danielové Toula a Švancara. A omlazení Artisu pomohlo. Brňané působili živěji, agresivněji a zbavili se i části nervozity, která je v posledních týdnech svazovala.

„Soustředili jsme se na sebe a svou hru. Hráči do puntíku splnili to, co jsme si řekli. Bavili jsme se o tom, že každý zápas před námi bude jako play off na jedno vítězné utkání. A my to zvládli,“ těšilo Nádvorníka.

Skóre otevřel po Pospíšilově centru patnáctým gólem sezony Quadri Adediran, který se dotáhl na dělené první místo tabulky střelců. Po změně stran pak kapitánův rohový kop usměrnil hlavou na zadní tyč stoper Ondřej Čoudek. „Byly to dobré centry, měli jsme k tomu správný pohyb a skvělé zakončení. Šli jsme tam hladově a byli jsme za to odměněni,“ hodnotil trenér.

Právě hlad byl přitom v posledních týdnech jedním z nejčastěji skloňovaných témat kolem zkušeného kádru Artisu. „Nemůžeme tohle vnímat, nebo bychom se z toho zbláznili. Byli jsme vděčný terč, když nám to tolik nešlo,“ připustil Pospíšil v rozhovoru pro ČT sport. „Tohle byl ale první krůček. Dotáhneme to a v baráži ukážeme, že nás nemohou odepisovat,“ dodal.

Artis nyní čeká na úterní dohrávku Příbrami. Pokud ta v Chrudimi zvítězí, dotáhne se na dva body. Brňané další duel hrají v sobotu doma se Žižkovem.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Chrudim vs. PříbramFotbal - 28. kolo - 12. 5. 2026:Chrudim vs. Příbram //www.idnes.cz/sport
12. 5. 17:00
  • 2.82
  • 3.45
  • 2.27
Zlín vs. TepliceFotbal - 3. kolo - 12. 5. 2026:Zlín vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
12. 5. 17:30
  • 2.66
  • 3.06
  • 2.91
Slovácko vs. OstravaFotbal - 3. kolo - 12. 5. 2026:Slovácko vs. Ostrava //www.idnes.cz/sport
12. 5. 17:30
  • 2.69
  • 3.47
  • 2.59
Ml. Boleslav vs. DuklaFotbal - 3. kolo - 12. 5. 2026:Ml. Boleslav vs. Dukla //www.idnes.cz/sport
12. 5. 17:30
  • 2.06
  • 3.68
  • 3.49
Celta Vigo vs. LevanteFotbal - 36. kolo - 12. 5. 2026:Celta Vigo vs. Levante //www.idnes.cz/sport
12. 5. 19:00
  • 1.84
  • 3.89
  • 4.35
Sparta vs. PlzeňFotbal - 3. kolo - 12. 5. 2026:Sparta vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
12. 5. 20:00
  • 2.44
  • 3.45
  • 2.89
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Disciplinární komise mimořádně zasedá kvůli derby. Jaké padnou tresty?

Aktualizujeme
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace od 12 hodin mimořádně zasedá, aby rozhodla o trestech za události v nedohraném sobotním derby mezi Slavii a Spartou. To sudí předčasně ukončil kvůli...

12. května 2026  12:04

Fanoušek: Stydím se za Slavii, dal bych doživotní zákazy. Uzavření tribuny je nefér

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Už deset let fanoušek Honza z Ústeckého kraje nevynechá jediný domácí zápas fotbalové Slavie, na Tribuně Sever nechyběl ani na sobotním, nakonec skandálním derby se Spartou. A jako většina ostatních...

12. května 2026

Artis vsadil na mladíky a ukázal hlad. Každý zápas je play off, ví Nádvorník

Ondřej Čoudek z Artisu Brno se raduje z gólu v zápase s Opavou.

Poprvé nechal doma bílé kalhoty. Vzal si černé, přezul boty a místo tradiční tašky sbalil na cestu na sever kufr. „Bylo to ale i z úcty k Opavě,“ usmál se kouč druholigového Artisu Roman Nádvorník po...

12. května 2026  11:52

54 jmen pro fotbalové MS. V předběžné nominaci je i Chorý, Černý šanci nedostal

David Douděra oslavuje svou rychlou branku v utkání s Gibraltarem. Spolu s ním...

V předběžné širší nominaci české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa, čítající 54 hráčů, nechybějí ani slávisté David Douděra a Tomáš Chorý. Fotbalová asociace ČR (FAČR) o tom...

12. května 2026  10:15,  aktualizováno  11:09

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

12. května 2026  10:54

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

12. května 2026  9:36,  aktualizováno  9:53

Kubáň o baráži: Vždy děláme maximum možného. A liga? Nejchudší bychom nebyli

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Pořád to zní hodně bláznivě, ale už to není jen čirá utopie. Fotbalový Viagem, nováček druhé ligy, je ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Na jaře vyhrál osm z dvanácti zápasů a dvě kola před koncem...

12. května 2026

Derby jako emoční nákaza? Psycholog líčí: Na červenou vkročí jeden. A pak všichni

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Taky se díval. V přímém přenosu sledoval, jak se na hřiště valí masa slávistických chuligánů se světlicemi v rukách a kuklami na hlavách. A za nimi stovky dalších. Skandální fotbalové derby...

12. května 2026

Tottenham neudržel vedení a bere jen bod. Proti Leedsu mu pomohl i Kinský

Dominic Calvert-Lewin z Leedsu proměňuje penaltu proti Antonínu Kinskému a...

Svůj náskok na sestupovou osmnáctou příčku zvýšili, ale pouze o jeden bod. Fotbalisté Tottenhamu v dohrávce 36. kola Premier League remizovali 1:1 s Leedsem, když je do vedení poslal Tel, který pak...

11. května 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

Omluva i podání rukou. Tvrdík s Čuprem po zničeném derby: Společně situaci zlepšíme

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, hovoří k fanouškům...

Oba si po vzájemné výměně pohledů nakonec podali ruku. Poprvé od sobotního vyhroceného derby se setkali slávistický šéf Jaroslav Tvrdík a jeho sparťanský protějšek místopředseda představenstva...

11. května 2026  22:11,  aktualizováno  22:39

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do...

11. května 2026  19:15

Jak může disciplinárka v derby trestat? Co všechno hrozí Slavii se Spartou

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po světelném přechodu pro chodce u křížení ulic Voctářova a Koželužská v moderní čtvrti pražské Libně budou v úterý po poledni kráčet vrcholní zástupci fotbalové Slavie a Sparty. V administrativním...

11. května 2026  17:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.