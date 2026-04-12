Domácí premiéra nevyšla, Artisu baráž utíká. Na krásu se nehraje, řekl Nádvorník

„Většinu zápasu jsme byli aktivní, měli jsme míč víc na kopačkách, ale fotbal se hraje na góly, ne na krásu. V tom jsme nebyli dostatečně nebezpeční,“ smutnil po zápase třiapadesátiletý stratég.
Domácím k možnému posunu v tabulce nahrával i fakt, že jejich konkurent o barážovou příčku, jihočeské Táborsko, potřetí za sebou klopýtlo, když se sparťanským béčkem v pátek remizovalo 1:1. Po sobotní prohře ale brněnští hráči minimálně do středy setrvají na čtvrté pozici se ztrátou dvou bodů právě na Jihočechy.
Naopak Vlašim prodloužila svou sérii bez soutěžní prohry na sedm zápasů, naposledy si žádné body nepřipsala na začátku listopadu po prohře s béčkem Baníku Ostrava.
|
„Samozřejmě jsme zklamaní. Věřili jsme, že ho zvládneme, i když jsme věděli, že nás čeká velmi těžký soupeř. Vlašim je ve velké formě, dlouho neprohrála, ale i tak jsme si věřili,“ neskrýval zklamání Nádvorník.
Artisu nevyšel úvod utkání, už v devatenácté minutě se prosadil vlašimský útočník David Kašpárek, na kterého po změně stran navázal v 56. minutě Kone. Brno na druhý gól Středočechů odpovědělo během dvou minut zásluhou Fomby, místo obratu ale konečný výsledek 3:1 stanovil šest minut před koncem Elmedin Rama.
„Bohužel jsme nedokázali v pokutovém území dohrát souboje ani se prosadit po centrech. Chyběl nám vyložený útočník typu Adedirana, o kterého bychom se mohli opřít a udržet víc míčů. Soupeř měl několik ošidných protiútoků a z jednoho nás po dvou individuálních chybách potrestal, když jsme si špatně přebrali hráče. Další dva góly padly po individuálních chybách v obraně,“ zanalyzoval domácí kouč.
Sobotní výsledek znamená pro domácí už třetí prohru na domácím hřišti v řadě. „Samozřejmě je znát, když vám chybí nejlepší střelec ligy. Hodně nám chybí lehkost a v posledních zápasech se to pořád opakuje. Je to, jako kdybychom byli v nějaké křeči a prostě to nejde. Věřili jsme, že by se to mohlo zlomit zápasem v Kroměříži, že bychom se od něj odrazili, navíc když Táborsko zaváhalo a my měli šanci dostat se před ně. Ten problém může být v hlavě, máme ale dost zkušených hráčů, takže si myslím, že tím to není. Těžko říct,“ povzdechl si po utkání brněnský Ondřej Čoudek.
Pouze na tribuně zůstal zmiňovaný nejlepší střelec druhé ligy Quadri Adediran. Nigérijský snajpr si odpykával trest za žluté karty, Artisu navíc v ofenzivě dlouhodobě chybí zraněný Jean-David Beauguel, ke kterému se nedávno přidal i třetí hrotový útočník Arťom Besedin.
„Beauguel vždycky začne trénovat a bohužel se objeví nějaký další problém. Všichni dělají maximum, aby ho dali dohromady a byl schopný nastoupit, ale zatím není k dispozici. Navíc jsme měli mimo hru i Besedina, kterému se znovu ozvaly problémy s kolenem, se kterými už přicházel po ošklivém zranění z Ligy mistrů v minulosti. Na hrotu tak musel nastoupit Dahman, který je ale křídelník a potřebuje balony do tahu, ne zády k bráně,“ objasnil situaci Nádvorník.
Pozitivem pro Artis může být debut krajního záložníka Davida Oseie, který v zimě přišel ze španělského Leganés.
„Na svou šanci čekal dlouho, hrával za béčko, kde působil velice zajímavě. Má obrovskou rychlost, drzost, dovolí si jeden na jednoho, což se v Česku moc nevidí. Potřebuje se jen obouchat a může být do budoucna zajímavý,“ hodnotil výkon svého svěřence domácí lodivod.
V rámci brněnských klubů nezaváhal pouze Artis. Poprvé od loňského srpna padla i Zbrojovka, na hřišti Opavy, kterou donedávna vedl právě Nádvorník, schytala debakl 4:0.
„Upřímně mě to překvapilo, doufali jsme spíš v opačný výsledek. Mysleli jsme, že by nám Zbrojovka mohla trochu pomoct,“ komentoval Čoudek.
Chuť si jeho tým může spravit už ve středu, kdy se v rámci vloženého 23. kola druhé české ligy utká s B-týmem pražské Sparty. Vlašim naopak může svou šňůru bez prohry prodloužit ve stejný den na domácí půdě proti Příbrami.