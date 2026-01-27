Sigmácká klika má být zbraní Artisu. Co v Brně čekají od zkušených posil?

Kdo má na Radima Breiteho s Janem Navrátilem, musí mít i na mikrobus. Druholigový fotbalový Artis Brno musel kvůli novým posilám pořídit minivan, aby se celá olomoucká ekipa mohla na tréninky do Líšně přesouvat naráz. „Řídí Ondra Hapal, protože je nejmladší. Jezdí nás teď trochu víc, ale dostali jsme větší auto, takže máme pohodlí! Mladý to odšoféruje a my mazáci si ještě oddechneme. V osobáku už by to bylo dost nekomfortní,“ baví se znovushledáním Martin Pospíšil.
Radim Breite v dresu Artisu Brno.

Radim Breite v dresu Artisu Brno. | foto: Artis Brno

Jan Navrátil, posila Artisu Brno.
Artis totiž otevřeně pro svůj cíl v podobě úspěchu v baráži o elitní soutěž sází na zkušenou exolomouckou partu. Ostatně Pospíšil, ale i Janové Štěrba a Sedlák své bývalé spoluhráče do Brna lanařili.

„Zvlášť Pospec v našem příchodu sehrál velkou roli. Řešili jsme to snad měsíc a on nás přesvědčoval, že bychom si spolu mohli ještě zahrát a něco předvést. Mé postavení v Olomouci bylo takové, že mi trenér a vedení řekli, že na moji pozici přijdou další dva hráči, a je tedy na mně, jestli chci odejít, nebo budu pokračovat. A já si vybral takhle,“ vysvětluje 36letý Breite, exkapitán Sigmy, přesun o soutěž níž.

295 zápasů

odehrál Radim Breite v první české lize. Jan Navrátil o 96 více.

Společně s Janem Navrátilem mají vyztužit středovou linii ambiciózního týmu. Breite navíc bude jediným typickým defenzivním záložníkem v Artisu.

„Radima jsme chtěli už od léta. Defenzivního záložníka jsme prostě a jednoduše neměli. Přiznám se, že jsem tomu nevěřil, protože jsem vnímal jeho pozici v Sigmě a znám tam spoustu hráčů. Vím tedy, jak fungoval v kabině,“ libuje si sportovní ředitel klubu Vlastimil Chytrý.

Jeho bratr, trenér Jiří Chytrý, ale ani Breitemu nechce slibovat žádnou jistotu. „Pro základní sestavu nehraje roli, jestli má fotbalista věk, nebo slibnou perspektivu. Nastoupí ti, kteří se nám budou zdát aktuálně nejsilnější v úkolu postoupit, protože to je naše aktuální nejvyšší priorita,“ vysvětluje kouč.

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň přivedla nigerijského reprezentanta

Nicméně u Breiteho se spolehlivost a odolnost považují za samozřejmost. V Olomouci platil za nezpochybnitelného vůdce, který si kabinu získával hlavně houževnatostí, pracovitostí i viditelným herním progresem. Dlouho totiž nebyl považován za hráče, který hru tvoří, ale hlavně nabourává soupeře fyzičkou. S míčem se ale postupně „spřátelil“ a při letošním působení Sigmy v evropských pohárech dokázal startovat ofenzivní akce.

Především ale má být tmelem. „Určitě jsem nepřišel s tím, že tady budu hned řvát po kabině ve vůdčí roli, to vůbec ne. Chci nejdřív do týmu zapadnout, pak se uvidí,“ brzdí Breite očekávání.

Jeho spoluhráči dobře vědí, že se pravděpodobně do tahouna stejně rychle propracuje. „Dá se mu věřit, že minimálně ze startu nebude tím hlasitým. Na pásce určitě nelpí. Breiťák je ale typ přirozeného lídra, který dokáže kabinu strhnout jen svým působením na hřišti. Je pak úplně jedno, kdo má na ruce kapitánskou pásku,“ hlásí Pospíšil.

Navrátil pak přináší ještě větší konkurenci pro několik postů. „Potřebujeme zkušené hráče, kteří nám dnes přijdou a zítra dokážou hrát v základu. A i když přeji všem mladým klukům, aby se tam dostali, tak samozřejmě šance, že Breite s Navrátilem si místo v sestavě uzmou okamžitě, vypadá jako pravděpodobnější. A my to tak potřebujeme, už si nemůžeme dovolit poztrácet žádné body, jako se nám to stalo s Příbramí nebo Chrudimí,“ vysvětluje Vlastimil Chytrý.

„Zkrátka jsme vsadili na olomouckou kliku. Věříme, že když kluci společně hrají skoro celý život, tak pak vytvoří silnou kostru, kolem které poskládáme ostatní hráče,“ dodává manažer.

Pětatřicetiletého křídelníka Navrátila v přípravě i v tréninku zkouší také na podhrotu. „Může hrát pod Adediranem, který se prezentuje výborně mezi řadami na příjmu. Může fungovat v kombinaci s ním a být ideálním hráčem z druhé vlny. Anebo samozřejmě může hrát na křídle, což je jeho typická pozice. Uvidíme, jak nám to bude fungovat,“ uvažuje trenér.

Jan Navrátil, posila Artisu Brno.

O přínosu posil je přesvědčený i Pospíšil, kterému se zřejmě uvolní defenzivní povinnosti. „Jde o borce, kteří jsou i přes svůj věk pořád zdraví a stále dobře připravení. Vždyť Radim neslezl na podzim ze hřiště. Jsou stále v herním a zápasovém rytmu a nepřišli si sem jen tak dokopat fotbalovou kariéru. Je v nich cítit stejná ambice, jakou mám já, tedy že ještě chceme něco dokázat,“ ujišťuje Pospíšil.

Artis, který v zimní pauze sedí na třetím místě druholigové tabulky, ztrácí na Zbrojovku Brno na čele jedenáct bodů. Soustředění tak směřuje na barážové boje. „Ambice jsou tu skutečně velké. První zprávy se nesly v duchu, že na postup je tu pět let. A najednou to na mě působí, že za tři měsíce musíme být mezi elitou,“ chápe Breite, co je v sázce. „Když vidím, jak to tady funguje, a koukám, co vše je připravené, jde vidět, že je všechno dělané na první ligu,“ věří.

K přestupové spokojenosti už zbývá „jen“ uhnat libereckého stopera Dominika Plechatého. „Hledáme nejlepší cestu s jeho agentem,“ naznačuje Vlastimil Chytrý, že i poslední střípek do skládačky zasadí.

