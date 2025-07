Druholigový klub tvrdí, že angažováním exotických posil nestřílí do tmy. Oba si vyhlédl kouč Jiří Chytrý, když v předminulé sezoně dělal asistenta Jaroslavu Šilhavému při misi u ománské reprezentace. Svá přání pak prohnal manažerskými schopnostmi spolupracovníka a bratra Vlastimila, který mu oba šikuly sehnal.

„Hned po nástupu do funkce sportovního manažera Artisu jsem poslal dvě nabídky, a to právě na tyhle kluky. Jsem rád, že tu oba máme,“ komentuje Vlastimil Chytrý příchod Ománců.

Pro ně je Brno vůbec první zahraniční štací v kariéře, byť zkušenostmi rozhodně nejde o žádné zelenáče.

Ománští fotbalisté Khalid Al-Braiki a Abdulrahman Al-Mushaifri z Artisu Brno.

Stoperovi Al-Braikimu je 31 let a odkopal už 35 zápasů v reprezentačním dresu, z toho 14 v kvalifikaci na mistrovství světa.

Šestadvacetiletý Dahman, jak se Al-Mushaifrimu přezdívá, na tom není o moc hůř. V 26 duelech v dresu Ománu tento křídelník či hrotový útočník osmkrát skóroval. „Šikovný hráč, kterého výborně zná náš trenér, a proto jej tedy doporučil pro nynější transfer. Rychlý, technický a gólový borec,“ hodnotí jeho přednosti manažer Chytrý.

„Nezřídka se stává, že nás lidé poznají. Jakmile hrajete za národní tým, ví o vás celá země, ománští fanoušci jsou skutečně vášniví. Takže když jdeme ven, vždycky někdo přijde, pozdraví nás, vyfotí se a hned se ptá, jak se nám daří a co nás teď čeká,“ přibližuje Dahman.

„Hned po oznámení přestupu do Brna jsem dostal hromadu zpráv. Naši příznivci jsou opravdu obrovsky nadšení a zapálení, sledují nás na sociálních sítích a nepochybuji o tom, že si budou skutečně hledat také přenosy z druhé české ligy,“ přidává Al-Braiki.

Ománští fotbalisté jsou v domácí lize sice poloamatéři, i tam však pomalu nabíhá proces profesionalizace. „Ti nejlepší kluci jsou určitě schopní konkurovat českým hráčům a fotbalem se živit. Snad to náš kouč viděl, když v Ománu trénoval, ostatně proto jsme nyní tady,“ věří zkušený stoper. Ten zatím funguje pro svého kolegu jako překladatel, neboť vládne alespoň základní angličtinou. Proto je ománská dvojka takřka nerozlučná.

„V nároďáku jsme se poznali víc a za ty roky už víme, co od sebe čekat. Ačkoliv toho času spolu trávíme fakt dost, tak jsme se nikdy mezi sebou nechytili. Snad k tomu ani nedojde, protože my si fakt navzájem přejeme, navíc na hřišti si vůbec nekonkurujeme, protože jeden je stoper a druhý útočník. Kvůli jazykové bariéře spolu asi budeme pořád, nicméně jestli se někdo na někoho naštve, tak Abdulrahman na mě!“ uchechtne se Al-Braiki.

Kvůli víře žádné úlevy

Toho si fanoušci zřejmě budou spojovat se zvláštní jizvou přecházející přes pravé oko. „Dvanáct let nazpět jsem měl autonehodu. Málem jsem přišel o život, ale děkuji Alláhovi, že mě z této pohromy zachránil. Musel jsem dokonce dva roky seknout s fotbalem, ale z jistého pohledu jsem se snad vrátil i silnější,“ popisuje původ svého zranění, které jej však v životě nijak nelimituje.

Oba jsou praktikující muslimové, hlásící se k ibádíjskému islámu, tedy velmi umírněné a tolerantní větvi této víry. „Ibadíjský islám je velmi komunitní, rozhodně nejsme jediní muslimové v Brně. Naše víra nám ale nebrání být plnohodnotně profesionálními fotbalisty, absolutně to nekoliduje s tréninkem, nepotřebujeme žádné úlevy, makáme jako všichni ostatní a čas na modlitbu si najdeme. Navíc nevidím problém v tom, že jsme věřící, žádnou negativní reakci jsme zatím nezaznamenali, naopak jsou všichni nápomocní, ochotní a chápaví,“ oceňuje obránce Al-Braiki.

Ománští fotbalisté Abdulrahman Al-Mushaifri a Khalid Al-Braiki z Artisu Brno.

Ten platí v reprezentaci za osobnost, ostatně ve svém minulém působišti – klubu Al-Shabab – takřka nesundal kapitánskou pásku z paže. Zda se bude i v cizím prostředí formovat do role tahouna, ale nechce řešit.

„Lídrovství neznamená symbol nebo gesto, to zkrátka musíte mít v sobě. A také to vychází ze zkušeností. Asi jsem vůdčí typ, snad to potvrdím a povedu své kolegy tak, aby to bylo pro tým co nejužitečnější,“ nechává se slyšet.

S Artisem mají Ománci jasně daný cíl. „Postoupit do první ligy. Až pak se můžeme bavit o nějakých osobních ambicích. Asi se shodneme, že bychom byli rádi, kdyby si nás fanoušci zapamatovali ne jako exotické kluky, ale skrze náš fotbal a naše herní posty. Aby si řekli, že Abdulrahman je zkrátka vynikající útočník a že Khalid je zase spolehlivý stoper. A abychom všem ukázali, že i ománští fotbalisté mohou být profíci,“ má jasno Dahman.