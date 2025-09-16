Ani zbývající hodina gól nepřinesla, Artis doma Chrudimi branku nevstřelil

Autor: ,
  19:40
Fotbalisté Artisu v dohrávce 1. kola druhé ligy remizovali doma 0:0 s Chrudimí. Brňané nezvítězili po sérii čtyř ligových výher, v tabulce jsou pátí. Východočeši čekají na plný bodový zisk šest zápasů a patří jim 14. místo.

Quadri Adediran a Štěpán Harazim z Artisu Brno při nástupu. | foto: SK Artis Brno

Duel se měl původně odehrát už 21. července, kvůli silnému dešti byl ale v prvním poločase přerušen a následně odložen. Dohrávalo se od 32. minuty, ani dnes ale gól nepadl.

Chance Národní Liga
1. kolo 16. 9. 2025 18:00
SK Artis Brno SK Artis Brno : MFK Chrudim MFK Chrudim 0:0 (0:0)
Sestavy:
Vajner – Otrísal, Jeřábek, Čoudek, Kante – Samek, Pospíšil – Vukadinović, Adediran (89. Tauš), Fomba (84. Hapal) – Besedin (C).
Sestavy:
Číž – Kozojed, Toml, Skwarczek, Hýbl – David Jambor, Bauer – Wehowský (89. Holub), Kejř, Jurčenko (C) (82. Liška) – P. Černý.
Náhradníci:
Holý – Aldin, Mach, Štěrba, Sedlák, Lutonský.
Náhradníci:
Tlustý – Kubát, Shejbal, Jakub Jiří Urbanec, Doleček, Végh.
Žluté karty:
68. Samek
Žluté karty:

Rozhodčí: Ondřej Berka – David Žurovec, Stanislav Pochylý

Počet diváků: 1266

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Eindhoven vs. Saint-GilloiseFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Eindhoven vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • -
  • -
  • -
Bilbao vs. ArsenalFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Bilbao vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 50.00
  • 7.00
  • 1.12
Tottenham vs. VillarrealFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Tottenham vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
16. 9. 21:00
  • 1.96
  • 3.78
  • 3.94
Real Madrid vs. MarseilleFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Real Madrid vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
16. 9. 21:00
  • 1.38
  • 5.49
  • 7.92
Juventus vs. DortmundFotbal - 1. kolo - 16. 9. 2025:Juventus vs. Dortmund //www.idnes.cz/sport
16. 9. 21:00
  • 1.97
  • 3.63
  • 4.07
Ostrava vs. TepliceFotbal - 2. kolo - 17. 9. 2025:Ostrava vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
Živě17. 9. 17:00
  • 1.21
  • 6.00
  • 15.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Jásir patří Olomouci, Bilbao má posilu z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Ani zbývající hodina gól nepřinesla, Artis doma Chrudimi branku nevstřelil

Fotbalisté Artisu v dohrávce 1. kola druhé ligy remizovali doma 0:0 s Chrudimí. Brňané nezvítězili po sérii čtyř ligových výher, v tabulce jsou pátí. Východočeši čekají na plný bodový zisk šest...

16. září 2025  19:40

Její zápasy v české lize jsou někdy jako hra kočky s myší. Kouč Bodö/Glimt o Slavii

Když se norští žurnalisté zeptali stopera Josteina Gundersena, proč si před zápasem na Slavii obarvil vlasy na blond, vedle sedící trenér Kjetil Knutsen mu skočil do řeči. „Ať má jakoukoli barvu,...

16. září 2025  19:34

Plzeň v domácím poháru přejela Lanžhot, prosadilo se šest různých střelců

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání 3. kola domácího poháru zvítězili v Lanžhotě vysoko 6:1 a stali se prvními osmifinalisty MOL Cupu. Viktoria proti soupeři ze čtvrté ligy podle očekávání dominovala,...

16. září 2025  19:06

ONLINE: Startuje Liga mistrů. V akci Arsenal, PSV s Kovářem v bráně prohrává už 0:2

Sledujeme online

Startuje druhý ročník rozšířené Ligy mistrů. Šestatřicet týmů se v rámci jedné tabulky utkává o účast ve vyřazovací fázi. Jako první jde do akce Arsenal, semifinalista minulého ročníku, který hraje v...

16. září 2025  18:30

Talent pro Spartu? Vojta pálí i letos: Sebevědomí mi dodává reprezentace

Jen to nezvojtit! Matyáš Vojta loni ve fotbalové lize parádně našlápl a teď chce potvrdit, že nešlo o náhodný výstřel. Mladé pušce z Mladé Boleslavi se na životní sezonu daří navazovat, letošní čtyři...

16. září 2025

FIFA vyplatí klubům za MS rekordních sedm miliard, nově i za hráče v kvalifikaci

Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyplatí klubům za účast jejich hráčů na mistrovství světa v roce 2026 rekordní sumu 355 milionů dolarů (7,3 miliardy korun). Podle úterního prohlášení je to oproti...

16. září 2025  17:27

Slavia - Bodö/Glimt v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie vstupují do ligové fáze Ligy mistrů. Jejich prvním soupeřem bude v Edenu norský tým Bodö/Glimt. Kde můžete zápas 1. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

16. září 2025  15:49

Sabou se omluvil Spartě za napadení Vindahla. Klub mu zakázal vstup na lavičku

Omluva a následný trest. Hradecký fotbalový klub odsoudil jednání svého sportovního ředitele Jiřího Saboua, který napadl sparťanského gólmana Petera Vindahla o poločasové přestávce nedělního...

16. září 2025  15:44

Trpišovský je rád, že může proti Bodö nasadit Chorého. Je pro nás klíčový, říká

Na bariéry pod tribunami brigádníci natahují modré plachty s obrysy míče. Po střeše nad protilehlou tribunou chodí čtyři muži a cosi řeší. Na stadion v pražském Edenu dorazila fotbalová Liga mistrů,...

16. září 2025  15:20

Etická komise bude řešit Priskeho návštěvu sudích. Porušení řádů, říká LFA

Fotbalová asociace řeší pochybení sudích. Po nedělním utkání Sparty v Hradci měl rozhodčí Jan Beneš vpustit do své kabiny hostujícího trenéra Briana Priskeho, což posléze potvrdil v médiích. Předseda...

16. září 2025  13:43,  aktualizováno  14:09

Potíže s vízem vyřešeny. Egyptský útočník Jásir už může hrát za Olomouc

Egyptský fotbalista Muhammad Jásir definitivně patří Olomouci. Sigma už na počátku září zapsala čtyřiadvacetiletého útočníka na soupisku pro Konferenční ligu, příchod nové posily ale vzhledem k...

16. září 2025  13:29

Nikým si nenechte zkazit chuť ze hry, radí Sonntagová začínajícím fotbalistkám

Bylo jí osm let, když poprvé oblékla dres Sparty. A nosí ho dodnes. Jen už ne v žačkách, ale v 1. lize žen. A věří, že letos získá její tým po čtyřech letech mistrovský titul. „Sparta by se měla...

16. září 2025  12:35

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.