Ani zbývající hodina gól nepřinesla, Artis doma Chrudimi branku nevstřelil

Duel se měl původně odehrát už 21. července, kvůli silnému dešti byl ale v prvním poločase přerušen a následně odložen. Dohrávalo se od 32. minuty, ani dnes ale gól nepadl.
Vajner – Otrísal, Jeřábek, Čoudek, Kante – Samek, Pospíšil – Vukadinović, Adediran (89. Tauš), Fomba (84. Hapal) – Besedin (C).
Číž – Kozojed, Toml, Skwarczek, Hýbl – David Jambor, Bauer – Wehowský (89. Holub), Kejř, Jurčenko (C) (82. Liška) – P. Černý.
Holý – Aldin, Mach, Štěrba, Sedlák, Lutonský.
Tlustý – Kubát, Shejbal, Jakub Jiří Urbanec, Doleček, Végh.
68. Samek
Rozhodčí: Ondřej Berka – David Žurovec, Stanislav Pochylý
Počet diváků: 1266