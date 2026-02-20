Artis před jarem hlásí změnu v sestavě. Holého na pozici jedničky vystřídá Borek

Už v sobotu vyběhne poprvé v jarní části na trávník ShipEx Arény brněnský Artis. V dohrávce podzimního 14. kola druhé nejvyšší české soutěže se třetí celek tabulky utká s Opavou, která se nachází jen o příčku níž. „Jestli je začátek takovýmto utkáním výhodou či nevýhodou si řekneme po zápase,“ zhodnotil na páteční tiskové konferenci kouč domácích Jiří Chytrý.
Tomáš Holý z Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti Liberci. (30. září 2025)

foto: ČTK

Brankář Artisu Brno Tomáš Holý si jde pro míč v utkání se Spartou.
Momentka ze zápasu Artis Brno (modrá) - Sparta.
Tomáš Holý (vpravo) a Daniel Samek z Artisu Brno slaví postup přes Liberec ve...
Quadri Adediran a Štěpán Harazim z Artisu Brno při nástupu.
Ten během zimní přestávky přivítal hned devět posil, mezi kterými se objevili i známá prvoligová jména jako Radim Breite nebo Jakub Fulnek.

„Přestupové období bych rozdělil na dvě části. Přicházeli ostřílení hráči na následné tři měsíce. Pak ale přišli hráči, ve kterých je velký potenciál. Ti ale budou muset být lepší než hráči, kteří jsou aktuálně v sestavě,“ zanalyzoval Chytrý.

Žádné komedie na hlavě. Potočný je i barber, fandí klubům z Brna: Postoupí oba

Na slova trenéra navázal i jeho bratr a sportovní ředitel Artisu Vlastimil Chytrý. „Od léta to pro nás bylo v něčem jednodušší, protože projekt Artis byl tehdy na začátku. Během podzimu se situace změnila. Konkurenti i hráči nás víc registrovali, chodilo více nabídek a mohli jsme si víc vybírat. Jsem rád, že se podařilo přivést naše „jedničky“ ze seznamu vytipovaných hráčů,“ rozklíčovává pozadí transferů.

I díky velké přestupové aktivitě je už teď jistá jedna změna v základní sestavě. Zkušeného Tomáše Holého na pozici brankářské jedničky nahradí nově příchozí Jiří Borek „I kvůli zranění Holého se o post jedničky nemohli poprat. Proti Opavě tak nastoupí Borek,“ okomentoval důvod startu posily ze Slovácka Jiří Chytrý.

Trh se zbláznil. Artis sází na olomouckou kliku, šéf Chytrý vyhlíží ještě dva „kusy“

Naopak kapitánskou pásku si i pro jarní část sezony na ruku navlékne obránce Michal Jeřábek, který letošní sezonu začínal na lavičce, postupně se ale vrátil do sestavy. „Nikdo nedostane nic zadarmo, i díky zraněním v týmu jsem ale dostal šanci a snažil jsem ji využít,“ popisuje jednatřicetiletý bek.

Přístup svého svěřence chválí i kouč Chytrý. „Na Michalovo příkladu jde vidět, že u nás rozhoduje výkonnost. Byť nezačal, vytrval a pak si zasloužil svou šanci,“ dodal. Cíl do jarní části sezony je jasný, postup do nejvyšší soutěže. K tomu by Artisu mohla napomoct i baráž.

Brankář Artisu Brno Tomáš Holý si jde pro míč v utkání se Spartou.
Momentka ze zápasu Artis Brno (modrá) - Sparta.
Tomáš Holý z Artisu Brno při penaltovém rozstřelu ve 3. kole MOL Cupu proti Liberci. (30. září 2025)
Tomáš Holý (vpravo) a Daniel Samek z Artisu Brno slaví postup přes Liberec ve 3. kole MOL Cupu. (30. září 2025)
Pokud by v ní brněnský celek uspěl, stalo by se tak poprvé od změny formátu. „Věříme si, protože jsme pro to udělali maximum, zkvalitnili jsme tým natolik, že projdeme přes baráž. I v zimním období jsme přivedli takové hráče, kteří mají zkušenosti,“ věří generální ředitel Petr Kuba.

Zároveň dodal, že pokud by Artis v bitvě o postup prohrál, cíl by zůstal stejný i na příští sezonu. Baráž ale není jedinou cestou, jak postupu dosáhnout. „Ve hře za určité konstalace výsledků může být i přímý postup. Pokud Zbrojovka v prvních pěti kolech zaváhá a my uspějeme pokaždé, ten boj je ještě ve hře. V tu chvíli je boj o první místo reálný. To je ale ryzí teoretická matematika,“ rozebírá trenér Jiří Chytrý, jehož mužstvo momentálně na první Zbrojovku ztrácí 11 bodů.

Naopak od tvrzení, že by měl Artis lobbovat za rozšíření první ligy na osmnáct týmů se vedení distancovalo. „Chtěl bych upravit informace, které se poslední dobou objevily na sociálních sítích: že Artis lobbuje za rozšíření první ligy na 18 týmů. Od toho se chci jasně vymezit. Naším cílem je postoupit do první ligy letos sportovní cestou a neděláme k tomu žádné zákulisní kroky. Toto téma jsem naposledy zaznamenal v prosinci, nyní se znovu objevilo na sociálních sítích, ale my pro to nic neděláme,“ dodal Kuba.

