„Ne všechny spekulace okolo našich cílů byly pravdivé, my jsme s přestupovým oknem spokojení,“ hodnotí Vlastimil svou práci, kterou mu usnadňovala jeho dosavadní sedmiletá praxe v pozici hráčského agenta.

Aby chvála sršela i odjinud, to už je teď hlavně na bratrovi Jiřím. Ten coby kouč převzal tým na konci dubna a ve zbytku minulé sezony si spíše testoval členy kádru, aby rozklíčoval ty, co zvládnou přejít z defenzivní hry extrenéra Milana Valachoviče na jeho aktivní pojetí.

V úspěšné bratrské souznění v Artisu bezmezně věří. „Já chtěl Jiřího jako kouče už v zimě, byl mojí volbou číslo jedna. Jednal jsem s ním, bylo to hektické, tlačil jsem na pilu, ale nedohodli jsme se. Možná je to tak dobře, přišel pak společně s bratrem,“ bilancuje předseda představenstva klubu Libor Kleibl.

Sourozenci se hned pustili do práce. „Nastavili jsme si parametry hráčů, které chceme přivádět. Nejdůležitější složkou je rychlost, zrychlení hry. Na každou pozici jsme měli vytipované minimálně tři hráče. Dotáhli jsme všechny, co jsme si vytipovali, tedy kromě pozice pravého obránce, to mě trochu mrzí. Trenér chtěl mít všechny nováčky na soustředění, což se podařilo. Aby měli alespoň nějaký prostor na adaptaci. Mám obrovskou radost, že noví hráči zapadli do kolektivu a z přípravných utkání panuje dobrý pocit, byť je nijak nepřeceňujeme. Už se hlavně těšíme na začátek sezony,“ vyhlíží Vlastimil pondělní dohrávku prvního kola s Chrudimí.

Rivalita se Zbrojovkou pomáhá

Na pravém beku tedy zůstanou v alternaci Denis Dziuba a Erik Otrísal, jinak ale tým přivítal do branky Tomáše Holého, v obraně jsou noví Ondřej Čoudek, Jan Štěrba, Hamidou Kante a Khalid Al-Braiki, do zálohy přibyli Daniel Samek a Issa Fomba. Útočné řady pak Artis vyztužil Vukadinem Vukadinovičem, Abdulrahmanem Al-Mushaifrim a Quadri Adediranem.

Ománští fotbalisté Khalid Al-Braiki a Abdulrahman Al-Mushaifri z Artisu Brno.

Dlouhý seznam požadavky Jiřího Chytrého uspokojuje. „Navážu na bratrova slova, že úkolem číslo jedna byla přestavba týmu. Jednání byla těžká, složitá a v krátké době. Mám radost, že se nám podařilo přivést hráče, o které jsme usilovali. Celkově musím říct, že jsem s přípravou spokojený. Kluci na hřišti i v tréninku potvrzují očekávání, která jsme měli. Směrem k sezoně jsem optimista, věřím, že jsme dobře nachystaní,“ pochvaluje si tréninkové dávky, které Artis absolvoval i v Rakousku, mimo jiné po boku Slavie Praha, s níž Jiří kdysi coby asistent kouče Jaroslava Šilhavého slavil ligový triumf.

Právě titul, byť druholigový, musí být pro přejmenovaný líšeňský klub miliardáře Igora Faita jednoznačný cíl. Artis spolu se Zbrojovkou platí za největší favority na postup mezi fotbalovou elitu, a tak hvězdné války o větší počet a zvučnost nových jmen už pár týdnů baví příznivce i aktéry. „Brněnské dostihy vítám. Konkurence a rivalita vás nutí pracovat lépe. Požene oba celky, aby hrály co nejlépe. A platí to jak v kádru, tak realizačních týmech či kancelářích. Na konci třeba postoupí oba kluby, to by se mi líbilo,“ zasní se Jiří Chytrý.

Artis zahájí premiérový ročník pod novým jménem na nové domácí půdě, tedy v ShipEx Areně na Srbské. Zápas proti Chrudimi startuje před kamerami Sporty TV v pondělí od 18 hodin.